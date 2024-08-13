Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в среду

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В Фонбет Кубке России пройдут матчи 2-го тура Пути РПЛ.

Во вторник «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» на выезде, «Ростов» встретится с «Химками».

В среду «Зенит» будет в гостях противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Пари НН», московское «Динамо» встретится с махачкалинским, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями».

В четверг «Краснодар» примет «Ахмат».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

Оренбург – Локомотив
Дата проведения
13 августа, 17:30, «Газовик»
Онлайн матча

 

Ростов – Химки
Дата проведения
13 августа, 20:00, «Ростов Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Пари НН
Дата проведения
14 августа, 17:15, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Рубин – Зенит
Дата проведения
14 августа, 17:15, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Спартак
Дата проведения
14 августа, 19:30, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

Динамо – Динамо Махачкала
Дата проведения
14 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Факел – Акрон
Дата проведения
15 августа, 18:00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
15 августа, 20:30, «Краснодар»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев
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Ответ Александр Кудрявцев
С чего это бы 🤔🤔🤔
Вроде как в Воронеже отменили массовые мероприятия
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