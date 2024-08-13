Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в среду
В Фонбет Кубке России пройдут матчи 2-го тура Пути РПЛ.
Во вторник «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» на выезде, «Ростов» встретится с «Химками».
В среду «Зенит» будет в гостях противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Пари НН», московское «Динамо» встретится с махачкалинским, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями».
В четверг «Краснодар» примет «Ахмат».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
2-й тур
- Дата проведения
- 13 августа, 17:30, «Газовик»
- Дата проведения
- 13 августа, 20:00, «Ростов Арена»
- Дата проведения
- 14 августа, 17:15, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 14 августа, 17:15, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 14 августа, 19:30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 14 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 15 августа, 18:00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 15 августа, 20:30, «Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.