Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в среду

В Фонбет Кубке России пройдут матчи 2-го тура Пути РПЛ.

Во вторник «Локомотив» сыграет с « » на выезде, «Ростов» встретится с «Химками».

В среду «Зенит» будет в гостях противостоять « », примет « », московское « » встретится с махачкалинским, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями».

В четверг «Краснодар» примет «Ахмат».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России