Радимов о Волкове в «Зените»: «Марио был постоянно травмирован, Караваев – тоже. Нужен игрок на эту позицию, желательно с русским паспортом. Сейчас он слабое звено, но может привыкнуть к требованиям»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Магомед Оздоев Вячеслав Караваев Марио Фернандес Алексей Сутормин Арсен Адамов Сергей Волков Это футбол, брат! Футбол

Владислав Радимов прокомментировал переход Сергея Волкова в «Зенит».

– С чем связано появление Волкова в «Зените»?

Марио Фернандес пришел – постоянно травмирован. Караваев тоже подвержен травмам и болезням – это происходит и в данный момент. Естественно, нужен футболист на эту позицию, желательно с русским паспортом. Давайте переберем все варианты.

– Двое были в клубе: Сутормин и Адамов.

– Сутормин, как я понимаю, уже давно не играет, плюс возраст. Нужен был кто-то молодой.

– Адамов намного слабее Волкова?

– По тому, что происходит, на данный момент, думаю, нет. Но у Волкова есть возможность привыкнуть к требованиям Семака. То, что сейчас мы видели, – конечно же, это слабое звено.

Он же играл в «Краснодаре», занимал второе место.

– Он не играл в «Краснодаре» последние два месяца.

– Хорошо, я не защищаю «Зенит», просто приведу пример.

Магомед Оздоев в свое время пришел, полтора года сидел на лавке. Все смеялись: «Зачем, какой Оздоев». Но потом пришел момент, когда он заиграл. Стал игроком сборной, забивал «Челси» в Лиге чемпионов, и все говорили: «Блин, хорошо, что мы его взяли». Может такая история произойти с Волковым?

– Адамов провел хороший сезон в «Оренбурге», может играть и латераля, и правого центрального, и крайнего защитника, знает требования «Зенита».

– И Семак знает его возможности. Ну, наверное Семак уже говорит: «Мне не надо Адамова», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».

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16 комментариев
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Ответ Проблемы Аршавина
По прошлым матчам все хвалили Волкова, тут провалил тайм против Спартака и его уже списывают. Дайте время, вспомните как Караваев играл первый сезон за Зенит.
Кто и когда хвалил Волкова? Ни одного подобного комментария не видел. Он с первого же матча бестолково играет и дело совсем не только в матче со Спартаком. Все пасы назад, плохая обработка мяча, нет качественных навесов, нет дриблинга, нет корпуса, нет игры в обороне. Есть разве что скорость. У меня к Караваеву всегда вопросы были, но его отсутствию был больше расстроен, чем рад от присутствия Вендела. А когда стало понятно, что на одном фланге Волков и Мостовой, то вообще грустно стало. Неудивительно, что их сразу в перерыве поменяли, хотя Семак вообще редко замены в перерыве делает.
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+20
А я соглашусь с Радимовым.

У Волкова видны задатки толкового игрока, но он пока просто не встроен в команду (позиция латераля очень "командная", тут одной короткой предсезонки мало) и ему только 21 год.

Ну и объективно плохо он пока сыграл только против "Спартака", в остальных случаях выглядел вполне прилично.
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-3
+15
Волков дно! Вряд ли он в стартовый состав пробьётся.
Не поверю, что кроме него нет сильнее ПЗ с паспортом, который хотя бы навешивать умеет, а не бегает по флангу как инородное тело, которое ни пас отдать не может, ни навесить ни прессинговать.
+6
0
+6
По прошлым матчам все хвалили Волкова, тут провалил тайм против Спартака и его уже списывают. Дайте время, вспомните как Караваев играл первый сезон за Зенит.
+10
-5
+5
Ответ Caniball
Очередные 5 млн. выброшенные на ветер. Прошлые 5 были на Адамова, который теперь катается по арендам.
Вот такие они паспортисты. Уровень никакой для такой команды как Зенит. А все ноют про воспитанников, там скорее всего папины сынки по блату даже «чеканят плохо « 😂
+4
0
+4
Ответ Проблемы Аршавина
По прошлым матчам все хвалили Волкова, тут провалил тайм против Спартака и его уже списывают. Дайте время, вспомните как Караваев играл первый сезон за Зенит.
Караваев, насколько помню, отлично сходу вписался у Зенит и стал основым на долгие годы
+3
0
+3
Очередные 5 млн. выброшенные на ветер. Прошлые 5 были на Адамова, который теперь катается по арендам.
+2
-1
+1
Майсторовича покупайте пока не поздно!))
+1
0
+1
Волкову повезло оказаться в составе Краснодара из за бегства легионеров в 22 году, там он сразу проявил себя несколько раз и все. Он хорошо бегает и это единственное, что он может. Потом жестко косячил и сел на лавку. Когда Зенит заплатил за него хорошие деньги, я удивился, думал может не разглядел его качеств, а там профессиональные футбольные менеджеры все таки и знают толк, видят потенциал. Но нет, он как был деревянным таким видимо и останется, футбольного интеллекта там нет и скорее не будет.
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Ответ Проблемы Аршавина
По прошлым матчам все хвалили Волкова, тут провалил тайм против Спартака и его уже списывают. Дайте время, вспомните как Караваев играл первый сезон за Зенит.
Да его не списывают, Радимов довольно "строг" в плане своих резолюций, и потому его утверждения надо делить на 16 как минимум. Но Волков пока что действительно смотрится как инородное тело. Вся его игра в сплошной полупозиции: то ли вперёд бежать, то ли остаться, то ли давать передачу, то ли не давать, а если давать, то куда и насколько сильно. И пока всё это в его Пентиуме 333-м обрабатывается, он либо атаку на чужие упустит, либо на свои, а может и последовательно обе. А Зенит сейчас та команда, где нет времени каждого такого Волкова брать за ручку и доходчиво вдалбливать ему, как надо и как не надо. Хотя не знаю, что хуже: получить такого вот Волкова, который в теории ещё может стать нормальным игроком, если начнёт мозги включать вместе с ногами; или иметь уже Мостового, который начинал очень прилично, но второй сезон только и делает, что мажет по полупустым воротам и делает передачи в лучшем случае в никуда. Ну а пока да, что Анюков, что Смольников, что Караваев на две-три головы выше по качеству, Анюков так вообще на четыре-пять.
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Волков, пока первый кандидат на аренду.
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Через год аренда в Сочи в фнл
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Волков сейчас это ещё только "заготовка" для хорошего крайка. И работы ему и тренерскому штабу предстоит много.
Почему взяли именно его, как раз очень понятно:
- отличная физика;
- возраст;
- умение играть в группе атаки (т.к. атакует Зенит чаще и больше, чем обороняется);
К тому же брался он на переспективу, чтобы спокойно довести и подвести к основе.
Я, например. не считаю, что матч со Спартаком он провалил. Не самая стабильная игра в первом тайме определялась рядом факторов:
- ужасной игрой Мостового на фланге перед ним (все время в полупозиции, без открывания, скорости и зажатого к линии)
- Вендел возвращался из атаки очень медленно, поэтому Барриос не выходил на подстраховку в полуфланг, заставля Волкова садиться в оборону как можно глубже.
(Собственно как раз ошибка центральной зоны и привела к 2й карточке Эраковича.)
Так что "будем посмотреть", что же получится в итоге.
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Вы ещё Горшкова не видели в деле.Это он в Крыльях слева в защите феерил,а в Зените затерялся.Только руками и машет.Потому и поставили опорником,чтобы номер отбывал.Постоянно за ним наблюдаю,такое ощущение,что только он всё видит и руками машет,а другие слепые.
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Ответ Фантом
А я соглашусь с Радимовым. У Волкова видны задатки толкового игрока, но он пока просто не встроен в команду (позиция латераля очень "командная", тут одной короткой предсезонки мало) и ему только 21 год. Ну и объективно плохо он пока сыграл только против "Спартака", в остальных случаях выглядел вполне прилично.
И в последнем патче в сборной был ужасен. А остальных матчах не проваливался вроде
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Волков дно! Вряд ли он в стартовый состав пробьётся. Не поверю, что кроме него нет сильнее ПЗ с паспортом, который хотя бы навешивать умеет, а не бегает по флангу как инородное тело, которое ни пас отдать не может, ни навесить ни прессинговать.
Вахания
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