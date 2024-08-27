Радимов о Волкове в «Зените»: «Марио был постоянно травмирован, Караваев – тоже. Нужен игрок на эту позицию, желательно с русским паспортом. Сейчас он слабое звено, но может привыкнуть к требованиям»

Владислав Радимов прокомментировал переход Сергея Волкова в «Зенит».

– С чем связано появление Волкова в « »?

– пришел – постоянно травмирован. Караваев тоже подвержен травмам и болезням – это происходит и в данный момент. Естественно, нужен футболист на эту позицию, желательно с русским паспортом. Давайте переберем все варианты.

– Двое были в клубе: и Адамов.

– Сутормин, как я понимаю, уже давно не играет, плюс возраст. Нужен был кто-то молодой.

– Адамов намного слабее ?

– По тому, что происходит, на данный момент, думаю, нет. Но у Волкова есть возможность привыкнуть к требованиям Семака. То, что сейчас мы видели, – конечно же, это слабое звено.

Он же играл в « », занимал второе место.

– Он не играл в «Краснодаре» последние два месяца.

– Хорошо, я не защищаю «Зенит», просто приведу пример.

Магомед Оздоев в свое время пришел, полтора года сидел на лавке. Все смеялись: «Зачем, какой Оздоев». Но потом пришел момент, когда он заиграл. Стал игроком сборной, забивал «Челси» в Лиге чемпионов, и все говорили: «Блин, хорошо, что мы его взяли». Может такая история произойти с Волковым?

– Адамов провел хороший сезон в «Оренбурге», может играть и латераля, и правого центрального, и крайнего защитника, знает требования «Зенита».

– И Семак знает его возможности. Ну, наверное Семак уже говорит: «Мне не надо Адамова», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».