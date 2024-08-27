Радимов о Волкове в «Зените»: «Марио был постоянно травмирован, Караваев – тоже. Нужен игрок на эту позицию, желательно с русским паспортом. Сейчас он слабое звено, но может привыкнуть к требованиям»
Владислав Радимов прокомментировал переход Сергея Волкова в «Зенит».
– С чем связано появление Волкова в «Зените»?
– Марио Фернандес пришел – постоянно травмирован. Караваев тоже подвержен травмам и болезням – это происходит и в данный момент. Естественно, нужен футболист на эту позицию, желательно с русским паспортом. Давайте переберем все варианты.
– Двое были в клубе: Сутормин и Адамов.
– Сутормин, как я понимаю, уже давно не играет, плюс возраст. Нужен был кто-то молодой.
– Адамов намного слабее Волкова?
– По тому, что происходит, на данный момент, думаю, нет. Но у Волкова есть возможность привыкнуть к требованиям Семака. То, что сейчас мы видели, – конечно же, это слабое звено.
Он же играл в «Краснодаре», занимал второе место.
– Он не играл в «Краснодаре» последние два месяца.
– Хорошо, я не защищаю «Зенит», просто приведу пример.
Магомед Оздоев в свое время пришел, полтора года сидел на лавке. Все смеялись: «Зачем, какой Оздоев». Но потом пришел момент, когда он заиграл. Стал игроком сборной, забивал «Челси» в Лиге чемпионов, и все говорили: «Блин, хорошо, что мы его взяли». Может такая история произойти с Волковым?
– Адамов провел хороший сезон в «Оренбурге», может играть и латераля, и правого центрального, и крайнего защитника, знает требования «Зенита».
– И Семак знает его возможности. Ну, наверное Семак уже говорит: «Мне не надо Адамова», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».
У Волкова видны задатки толкового игрока, но он пока просто не встроен в команду (позиция латераля очень "командная", тут одной короткой предсезонки мало) и ему только 21 год.
Ну и объективно плохо он пока сыграл только против "Спартака", в остальных случаях выглядел вполне прилично.
Не поверю, что кроме него нет сильнее ПЗ с паспортом, который хотя бы навешивать умеет, а не бегает по флангу как инородное тело, которое ни пас отдать не может, ни навесить ни прессинговать.
Почему взяли именно его, как раз очень понятно:
- отличная физика;
- возраст;
- умение играть в группе атаки (т.к. атакует Зенит чаще и больше, чем обороняется);
К тому же брался он на переспективу, чтобы спокойно довести и подвести к основе.
Я, например. не считаю, что матч со Спартаком он провалил. Не самая стабильная игра в первом тайме определялась рядом факторов:
- ужасной игрой Мостового на фланге перед ним (все время в полупозиции, без открывания, скорости и зажатого к линии)
- Вендел возвращался из атаки очень медленно, поэтому Барриос не выходил на подстраховку в полуфланг, заставля Волкова садиться в оборону как можно глубже.
(Собственно как раз ошибка центральной зоны и привела к 2й карточке Эраковича.)
Так что "будем посмотреть", что же получится в итоге.