Радимов о Виллиане Жозе: «Я разговаривал в Испании: «Вы понимаете, что прислали пенсионера толстого?» Ответ от испанца: «Он забьет десятку за круг, если будет получать время»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Бетис Ла Лига Виллиан Жозе Эсекиэль Барко Это футбол, брат! Футбол

Владислав Радимов передал, что ему в Испании рассказали про Виллиана Жозе.

«Спартак» пойдет постепенно. Пойдут от прессинга, забирая мяч, а дальше это уже будет позиционная атака, в которой, имея индивидуально сильных футболистов, они научатся вскрывать. Барко, который поймет все лучшие качества игроков, которые рядом, тоже будет лучше взаимодействовать.

По Виллиану Жозе я специально разговаривал в Испании. Говорю: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

Ответ от испанца: «Он вам забьет десятку за один круг, если будет получать игровое время».

Он говорит, что Жозе всегда с лишним весом был, даже в «Бетисе» над ним посмеивались», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Сарагосы».

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45 комментариев
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Интересно бы завтра глянуть на Виллиана весь матч. Угальде пусть отдохнёт. Ну и Зорина в старте увидеть
+80
-2
+78
Ответ Ширко1986
Чего то затянулась адаптация. Вобще на поле не выходит
Затянулась?Это месяц только прошел ведь?!Угальде или Вендел вообще первый сезон провалили на минуточку
+56
-8
+48
Ответ Bartez1986
Интересно бы завтра глянуть на Виллиана весь матч. Угальде пусть отдохнёт. Ну и Зорина в старте увидеть
Мне Зорин интереснее иностранцев. Умно и смело играет
+44
-1
+43
Парень лежал на пляже и планировал в тренировку выйти месяцем позже. Его внезапно выдернули и стали смеяться над ним, что он толстый.
+22
-2
+20
Ответ Не уверен!!
Затянулась?Это месяц только прошел ведь?!Угальде или Вендел вообще первый сезон провалили на минуточку
Вендел не провалил, но играл средне.
+17
-3
+14
Чего то затянулась адаптация. Вобще на поле не выходит
+22
-8
+14
Проверим, если получит время на поле
+11
0
+11
Смеялись над Дуарте, а он лучшим в конце был! А сейчас его Валенсия хочет
+12
-2
+10
Ответ counsel
Мне Зорин интереснее иностранцев. Умно и смело играет
Согласен, хочу видеть его чаще.
+11
-1
+10
Ответ Гуго
Парень лежал на пляже и планировал в тренировку выйти месяцем позже. Его внезапно выдернули и стали смеяться над ним, что он толстый.
Ну вообще то и Бетис уже во всю носится. Жозе и по бетисовскому режиму пора бы подсохнуть
+6
0
+6
Ответ Карпов Стас
Комментарий скрыт
Радимов в Испании играл, знакомые наверное остались
+8
-2
+6
Помню за локомотив играл Заза Джанашия.Вот это была плюшка.Жозе с Джикией отдыхают.😁Бегал,как заводной,голы забивал,так еще потом сальто крутил.😁А вы Жозе толстый.Смешно-с.👍😁
+4
0
+4
Ответ Ширко1986
Чего то затянулась адаптация. Вобще на поле не выходит
Потому что Угальде в отличной форме, куда выходить Жозе? Завтра кубок, наверняка там его и увидим.
+4
0
+4
Владик, Фарфан такой же ехал в Локо. Его ещё ваш журналист спрашивал, не боязно ли ему с целым Халком играть. Ответ был, что на днях он с Месси играл и ничего
+4
0
+4
Алло! Это Испания? Вы понимаете, что прислали толстого пенсионера?!
+4
-1
+3
Ответ Мой Спартак
Только бы не как Шурле или Бальде или Шамар или еще пару десятков потухших звезд.
Блин, ну он реально в порядке был в своё время.
+3
0
+3
зачем человеку из питера что то узнавать про игрока Спартака?
+2
0
+2
через бутылку с испанцем говорил?
+2
0
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Экспертиза Вадика на уровне дяди Васи со двора. Что игрок был, что эксперт стал… такой же тренер медиалиги)) газпром уже не знает куда этого алкаша пристроить
+2
0
+2
Только бы не как Шурле или Бальде или Шамар или еще пару десятков потухших звезд.
+4
-2
+2
Видел все выходы Жозе на поле:действительно пока теряется,без обводки и должной скорости и чёткого удара,но в предпоследнем матче был оригинальный пас и неплохой удар....Может и прибавит со временем.
+3
-1
+2
Ответ Ширко1986
Чего то затянулась адаптация. Вобще на поле не выходит
Должен был мгновенно заиграть?😂
+2
-1
+1
Ответ counsel
Мне Зорин интереснее иностранцев. Умно и смело играет
Ждал что в конце матча с Зенитом выпустят… Как раз такого не хватало на поле, в паре с Барко интересно посмотреть, ну и Угальде умеет открываться, Зорин сможет выводить на открытый простор
+1
0
+1
Да конечно забьёт 10 за сезон наверное, точно не за 1 круг, он щас в ахере наверное куда попал, с другой стороны знал куда шёл, нужно время.
+1
0
+1
Ответ Не уверен!!
Играл средне в первом сезоне Малком,а Вендел в сравнении с ним провалился
Малков в первом сезоне вылетел сразу на пол года
0
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Ответ Ilya_Panchenko
Вендел не провалил, но играл средне.
Играл средне в первом сезоне Малком,а Вендел в сравнении с ним провалился
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Ответ counsel
Мне Зорин интереснее иностранцев. Умно и смело играет
Только в первом туре с Оренбургом он сыграл провально
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Переживает Радимов. И в том году переживал. Наверное в Москву хочет.
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Удар у него плотный, сильный, но времени игрового мало, да. Скоростью вроде тоже не блещет. Столбом был бы отличным - ножку подставит, принять и пробить вторым касанием. Поглядим, как дальше будет
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Ответ Руслан Мартынов
Вообще-то, у каждого физиология своя.
Так и надо исходить из своей физиологии. Как написали выше, Бетис уже две недели как в сезон вошёл, в т.ч в еврокубки. Ладно с нашим расписанием он рано вышел из отпуска. Но Европа уже играет, а воз и ныне там. Я не знаю, как было в прошлых сезонах у него и мне лень проверять, но что-то я сомневаюсь, что действительно профессиональный подход к делу предполагает, что в начале сезона у тебя заметно лишний вес. Если у тебя (любого спортсмена имею ввиду) такая физиология, значит контролируй свой режим. А если ты сгоняешь вес быстро, то где результат тогда? Вот резонно и вопрошают, когда в форму-то придёшь?
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