Радимов о Виллиане Жозе: «Я разговаривал в Испании: «Вы понимаете, что прислали пенсионера толстого?» Ответ от испанца: «Он забьет десятку за круг, если будет получать время»
Владислав Радимов передал, что ему в Испании рассказали про Виллиана Жозе.
«Спартак» пойдет постепенно. Пойдут от прессинга, забирая мяч, а дальше это уже будет позиционная атака, в которой, имея индивидуально сильных футболистов, они научатся вскрывать. Барко, который поймет все лучшие качества игроков, которые рядом, тоже будет лучше взаимодействовать.
По Виллиану Жозе я специально разговаривал в Испании. Говорю: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»
Ответ от испанца: «Он вам забьет десятку за один круг, если будет получать игровое время».
Он говорит, что Жозе всегда с лишним весом был, даже в «Бетисе» над ним посмеивались», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Сарагосы».