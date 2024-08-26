Александр Мостовой ответил Леониду Слуцкому.

Ранее главный тренер « » так высказался о критике в свой адрес: «Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из «Рубина» уехали легионеры, и мы вылетели. Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет.

В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты. Если в чьей-то голове так – ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей. Я правда никак не реагировал. А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?»

«Также могу сказать: зачем мне реагировать на Слуцкого? Про него уже многое было сказано, да и все знали все. Так что никак не реагирую на него.

Эту группу людей надо меньше слушать. Они всегда держатся вместе [ и ]. Слуцкий все уже показал и доказал – отовсюду повыгоняли. Что тут еще говорить? Он случайный человек в футболе, но, к счастью, их становится меньше.

Так что не слушайте Слуцкого про футбол, а слушайте умных людей, которые отдали жизнь футболу. Не говорю про жизнь, потому что там все могут любить и дружить, а в футболе… Им тяжело смириться с тем, что я всю жизнь футболу отдал: 15 лет играл заграницей, 5 лет в Советском Союзе. Конечно, им будет неприятно. Тем более, я никого не оскорбляю, а просто говорю.

Все хорошо – пускай работает в Китае и все нормально. Как про него стали хорошо говорить, так такой гордый стал. Меньше надо на него обращать внимание. Слушайте умных людей: Мостового, Канчельскиса, , , Романцева и еще можно много фамилий назвать», – сказал бывший полузащитник сборной России.