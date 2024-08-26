Александр Мостовой: «Зачем мне реагировать на Слуцкого? Он все уже показал и доказал – отовсюду повыгоняли. Случайный человек в футболе»

Теги Егор Титов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Олег Романцев Андрей Канчельскис высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой ответил Леониду Слуцкому.

Ранее главный тренер «Шанхай Шеньхуа» так высказался о критике в свой адрес: «Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из «Рубина» уехали легионеры, и мы вылетели. Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет.

В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты. Если в чьей-то голове так – ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей. Я правда никак не реагировал. А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?»

«Также могу сказать: зачем мне реагировать на Слуцкого? Про него уже многое было сказано, да и все знали все. Так что никак не реагирую на него.

Эту группу людей надо меньше слушать. Они всегда держатся вместе [Слуцкий и Абаскаль]. Слуцкий все уже показал и доказал – отовсюду повыгоняли. Что тут еще говорить? Он случайный человек в футболе, но, к счастью, их становится меньше.

Так что не слушайте Слуцкого про футбол, а слушайте умных людей, которые отдали жизнь футболу. Не говорю про жизнь, потому что там все могут любить и дружить, а в футболе… Им тяжело смириться с тем, что я всю жизнь футболу отдал: 15 лет играл заграницей, 5 лет в Советском Союзе. Конечно, им будет неприятно. Тем более, я никого не оскорбляю, а просто говорю.

Все хорошо – пускай работает в Китае и все нормально. Как про него стали хорошо говорить, так такой гордый стал. Меньше надо на него обращать внимание. Слушайте умных людей: Мостового, Канчельскиса, Аленичева, Титова, Романцева и еще можно много фамилий назвать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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56 комментариев
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>>Так что не слушайте Слуцкого про футбол, а слушайте умных людей, которые отдали жизнь футболу.

Эм...нет. Я лучше Слуцкого послушаю. Он конечно тоже не без греха и в целом специфичный персонаж, но у него хотя бы не заело пластинку на Абаскале.
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+82
А я говорил - Не трогай говно вонять не будет.
+45
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+41
Ответ Евгений Сидоров
А я говорил - Не трогай говно вонять не будет.
Если бы у букмекеров в линии была бы ставка - завоняет ли Мост, кэф бы был 1,01
+29
-2
+27
Народ, может как то в приложении можно внести в черный список новости с участием этого шиза?
+20
-1
+19
Ответ Nuri Shaw
Если бы у букмекеров в линии была бы ставка - завоняет ли Мост, кэф бы был 1,01
Линию вообще не выкатили бы, потому что вероятность 100%
+15
-1
+14
А кого не выгоняли? Фергюсона, Ги Ру разве что... десятками лет один клуб тренировавших. Моуриньо тоже по его логике отовсюду повыгоняли.
+12
-2
+10
Ответ Николай Бойко
Новая жертва "царя"?
Новая старая.
+10
-1
+9
Ответ Mikko
А кого не выгоняли? Фергюсона, Ги Ру разве что... десятками лет один клуб тренировавших. Моуриньо тоже по его логике отовсюду повыгоняли.
Того же Анчелотти откуда только не выкидывали. Ювентус, реал, Челси, Бавария , Наполи итп. Только в Милане задержался
+10
-3
+7
слуцкий всю жизнь в футболе,а мостовой последние 20 лет вне футбола,как г... в проруби болтается
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Слуцкий с детского футбола начинал, деревянных адамова и колодина до уровня сборной вырастил на секундочку. И в рпл с нулевых

А мостовой по факту диванный эксперт и пенсионер в футболе, бывший 20 с лишним лет назад топовым футболистом, но после этого ничего не добившийся... Из-за абаскаля, разумеется)
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Александр Мостовой: «Слуцкий просто сидел на скамейке и качался. В футболе он ничего не добился»
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Чисто математически, то Слуцкий отдал футболу больше лет, чем Саша-чеканка
+5
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Новая жертва "царя"?
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Ответ ВесельчУк
Комментарий удален модератором
А что ? Он всю жизнь закомплексованный , а Слуцкий что? Где он когда комплексовал?
Мостовой 30 лет , как потенциальный пациент психолога , а Слуцкий случайные человек в психологии.
Сколько афирмаций за жизнь прочитал Леонид Викторович ? То-то же.
+4
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Мостовой трепло конкретное. Что селюк, что мостовой, оба два сапога пара. Ядом брызжут оба. Не уважаю их.
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Моуриньо тоже случайный человек в футболе )Фергюсон тоже вроде особо сильным футболистом не был .Романцев тоже самое
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Случайный царь в футболе, о Слуцкому...
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В старые добрые времена была поговорка. У отца было три сына, двое умных, а третий - футболист.
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Ответ shmiker
Отовсюду повыгоняли…так это часть работы тренера, которая в нынешние времена, как по мне, сильно отличается от времен Мостового. Он то, понятное дело, такой игрок, которому и тренер особо не нужен был. Не уверен, что в современном футболе Мостовой был бы на тех же ролях и, так сказать, высотах. Да и какого тренера не выгоняли? В голове разве что Гвардиола и Симеоне крутятся, но это единицы. Тренерская работа, очевидно, это не в офисе менеджерить, там надо из самовлюбленных тупиц слепить коллектив, выжать из него физический и ментальный максимум в моменте, и так в течение цикла целого года как минимум. Слуцкий это делать умел и умеет, что не раз доказывал. Жаль, если Мостовой не делает это для дешевого хайпа на своем эго, а взаправду так думает.
Полностью согласен, Слуцкого по крайней мере приглашают и он востребован как тренер, а Мостовой штаны в студиях протирает до дыр. Он думает что его без разбега в Барсу возьмут? Пусть примером покажет как он команду будет поднимать из второй лиги до примьеры.
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Александр Мостовой: "Зачем мне реагировать на Слуцкого? Когда есть Абаскаль".
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А меня ниоткуда не выгоняли. Потому что я царь.
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Не чеканил - не мужик
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Иногда кажется, что он рехнулся...🤪
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Ответ Михаил Ходырев
Какой-то слишком высокий...
Согласен, это как взойдет ли Солнце
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Ответ igorkuz45
В старые добрые времена была поговорка. У отца было три сына, двое умных, а третий - футболист.
а третий - Мостовой
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Ответ фанат спартака с 1967
слуцкий всю жизнь в футболе,а мостовой последние 20 лет вне футбола,как г... в проруби болтается
еще КВН и с Дрочилой щоу забыл
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Он по крайней мере работает, я тоже к нему скептически отношусь, но вы кроме что языком чесать по всем порталам ничего не сделали.
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Отовсюду повыгоняли…так это часть работы тренера, которая в нынешние времена, как по мне, сильно отличается от времен Мостового. Он то, понятное дело, такой игрок, которому и тренер особо не нужен был. Не уверен, что в современном футболе Мостовой был бы на тех же ролях и, так сказать, высотах. Да и какого тренера не выгоняли? В голове разве что Гвардиола и Симеоне крутятся, но это единицы. Тренерская работа, очевидно, это не в офисе менеджерить, там надо из самовлюбленных тупиц слепить коллектив, выжать из него физический и ментальный максимум в моменте, и так в течение цикла целого года как минимум. Слуцкий это делать умел и умеет, что не раз доказывал.
Жаль, если Мостовой не делает это для дешевого хайпа на своем эго, а взаправду так думает.
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Говорят, что с годами к человеку приходит мудрость. Так вот это чушь, обычно возраст приходит один. А дурачки просто становятся великовозрастными дураками. И судаками... на букву "м".
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А тебя,дуЯчка, выгнал Ярцев. И потом никуда не взяли,когда завершил игроцкую карьеру.
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