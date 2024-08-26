Слуцкий удивлен, что Дзюба остается свободным агентом: «С его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой он пригодился бы практически любому клубу РПЛ»
Леонид Слуцкий удивлен, что Артем Дзюба до сих пор не нашел команду.
36-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».
– Кстати, о Дзюбе. Удивляет, что Артем до сих пор без клуба?
– Да. Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любому клубу РПЛ, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
Дзюба о том, что клуб, который его пригласит, сорвет джекпот: «Само собой. Даже не обсуждается»