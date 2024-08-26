Слуцкий удивлен, что Дзюба остается свободным агентом: «С его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой он пригодился бы практически любому клубу РПЛ»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий удивлен, что Артем Дзюба до сих пор не нашел команду.

36-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива». 

– Кстати, о Дзюбе. Удивляет, что Артем до сих пор без клуба?

– Да. Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любому клубу РПЛ, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

Дзюба о том, что клуб, который его пригласит, сорвет джекпот: «Само собой. Даже не обсуждается»

24 комментария
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С таким шлейфом токсичности даже люди с низким порогом нравственности не хотят иметь с ним дел
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Такой токсичный человек никому не нужен
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С его зарплатой, токсичностью, увлечениями соцсетями и рекламой, возрастом, травматичностью и манией величия он испортит практически любой клуб РПЛ
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А китайскому не пригодится?
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Бери к себе, в Шанхай!
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Леня, так проблема не в этом, а в том, что он хочет получать столько - на сколько не играет
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Пухляш забыл сказать, что "с его самомнением, токсичностью и непомерными запросами *зюба никому даром не нужен"
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Харизма это когда даже молча человек, буквально одним взглядом, покоряет всех. А тут просто безостановочный словарный понос и отсутствие интеллекта
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С характером и личностными качествами не пригодился пока
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А в реальности, как мы видим, он никому не нужен! Не пригодился никому! )
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Такой мастер на все руки пригодился бы в раздевалке зенита и сейчас
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Он ещё возьмёт себя в руки, подытожил лёня
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Очкуют ребята. Это со всяким зеленым юнцам какой-нибудь Гриша может решетками разговаривать. С Артемом такой номер не пройдет. Как и с судьями на поле. В нашем футболе многие команды не то чтобы всегда за забитыми мячами гонятся, как проговорился Вадик Евсеев... Дзюба такой парень, что может что-то не то ляпнуть в такой ситуации.
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Ну так забери его в Китай.
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Ответ egorov.bsp
А китайскому не пригодится?
Писали, что он пока по квотам на легов не проходит.
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Да, ну... Игрочишка
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Забирай его себе,будете вместе тараканов жареных есть)
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Это он еще 5g не подключил.
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Мне приснилось седня, что Дзюба в Краснодар перешел. Хз почему вообще такой сон был, я вообще рпл не смотрю и не слежу
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Есть одна явная ошибка в наборе качеств, перечисленных Лёней - желание. Ещё один жирный минус Дзюбы - его бэкграунд.
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[Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой]... и до сих пор не завёл себе канал на ютуб.
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Не нашедший работы и уехавший в Китай тренер с такой квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой удивляется.
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