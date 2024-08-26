Слуцкий о Тутберидзе: «Гениальная, выдающийся тренер – вряд ли такой человек будет белым и пушистым. Ей не давали реализовываться – это все равно что купить футболиста и не давать играть»

Леонид Слуцкий объяснил, почему считает Этери Тутберидзе выдающимся тренером.

«Тутберидзе — выдающийся тренер. Она точно лучшая в современности в мировом фигурном катании и претендует на топы за все время. Ее вид спорта — очень конкурентный, там много субъективизма.

Какой путь прошла Тутберидзе! Ее долго не принимали. Учитывая все это, вряд ли Тутберидзе должна была быть белой и пушистой душкой. Она реально завоевывала то место, на котором сейчас находится.

Тутберидзе преодолела огромное количество сложностей, чтобы просто реализовать свой тренерский потенциал. Ей просто не давали этого делать! Это все равно, что купили футболиста, не дают ему играть и говорят: «Ты плох». Как плох, если вы даже меня не попробовали?

Поэтому думаю, что не нужно искать никаких человеческих оценок, а просто признать, что Тутберидзе — выдающийся тренер. А любые выдающиеся люди редко бывают добрыми и пушистыми», – сказал главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа».

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