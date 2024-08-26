Слуцкий о Тутберидзе: «Гениальная, выдающийся тренер – вряд ли такой человек будет белым и пушистым. Ей не давали реализовываться – это все равно что купить футболиста и не давать играть»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия сборная России высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Этери Тутберидзе Фигурное катание

Леонид Слуцкий объяснил, почему считает Этери Тутберидзе выдающимся тренером.

«Тутберидзе — выдающийся тренер. Она точно лучшая в современности в мировом фигурном катании и претендует на топы за все время. Ее вид спорта — очень конкурентный, там много субъективизма.

Какой путь прошла Тутберидзе! Ее долго не принимали. Учитывая все это, вряд ли Тутберидзе должна была быть белой и пушистой душкой. Она реально завоевывала то место, на котором сейчас находится.

Тутберидзе преодолела огромное количество сложностей, чтобы просто реализовать свой тренерский потенциал. Ей просто не давали этого делать! Это все равно, что купили футболиста, не дают ему играть и говорят: «Ты плох». Как плох, если вы даже меня не попробовали?

Поэтому думаю, что не нужно искать никаких человеческих оценок, а просто признать, что Тутберидзе — выдающийся тренер. А любые выдающиеся люди редко бывают добрыми и пушистыми», – сказал главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа».

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами

«Мы ходили по баптистским церквям, чтобы перекусить». Неизвестные детали о жизни Тутберидзе в США

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67 комментариев
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Да на самом деле большинство людей не белые и не пушистые. И, соответственно, выдающиеся и отличившиеся люди, в этом плане, такие же.
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Безмерно уважаю ЭГ. За то, что показала неисчерпаемую глубину эстетики этого вида спорта, за новаторство в техническом направлении, за оригинальность идей, широту взгляда. И, конечно же, за то, что открыла миру наших выдающихся фигуристок, которых знают и на которых равняются во всем мире! И, парадокс, фанаты которых ненавидят друг друга и Этери в том числе)))
Этери ГЛЫБА в ФК. Когда нам ещё были доступны международные соревнования, это особенно чувствовалось. Стоит она у бортика, настраивает российскую спортсменку и у тебя уже нет сомнения, что мы вновь одержим победу. Аж переполняло чувство гордости в такие моменты)
Желаю дальнейших успехов всему тренерскому штабу!!!
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Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Особенно его добрые контракты на 10 лет для девочек))
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А кто у нас белый и пушистый? Может, Мишин, или Тарасова, или Соколовская, или Рукавицын? Может, Плющенко, он у нас с добрыми глазами ?😁 А об Этери почти все ученики хорошо отзываются. И команду тренеров она сколотила очень дружную.
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Ответ Железная Леди
Хотелось бы поподробнее, кто не давал ей реализовать свой талант? И в чем это выражалось?
А вы читать не умеете? Тутберидзе не раз сама рассказывала, как долго пыталась устроиться на работу.
+37
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Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
А почему остальные тренеры так не делали? Это же так просто, бери худенькую девочку, и ставь кривую технику, и бери все медали?
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Ответ liat
Безмерно уважаю ЭГ. За то, что показала неисчерпаемую глубину эстетики этого вида спорта, за новаторство в техническом направлении, за оригинальность идей, широту взгляда. И, конечно же, за то, что открыла миру наших выдающихся фигуристок, которых знают и на которых равняются во всем мире! И, парадокс, фанаты которых ненавидят друг друга и Этери в том числе))) Этери ГЛЫБА в ФК. Когда нам ещё были доступны международные соревнования, это особенно чувствовалось. Стоит она у бортика, настраивает российскую спортсменку и у тебя уже нет сомнения, что мы вновь одержим победу. Аж переполняло чувство гордости в такие моменты) Желаю дальнейших успехов всему тренерскому штабу!!!
Этери - творец настоящих звезд. Это она творит, сочиняет, придумывает, видит в своих воспитанниках то, о чем они, возможно, и не подозревают. Звезды получаются слишком яркие и слишком разные, вот и беда у фанатов, не получается за всех болеть. Для меня выход в этом случае - болеть за штаб, за тех тренеров, которые отдаются своему делу, за их талант. Ну и за всех, кому они помогли засверкать.
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+26
не скрою, иногда хотелось бы, чтобы ЭГ демонстрировала больше публичной поддержки и тепла своим ученицам, которые находятся в трудном положении, но результаты тренера Тутберидзе говорят сами за себя. Слуцкий сказал по факту. очень интересно, как ТШТ проживет ситуацию в дисквой Камилы и отключением всех наших спортсменов от общемирового потока. так же интересно, какими вырастут подающие надежды юноши этой группы
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+23
Способным завидуют, талантливым причиняют вред, гениям мстят. - Никколо Паганини
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Ну так к Тутберидзе приходят за медалями, а не за красивыми словами.
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Мы Т. видим не часто и оценивать можем только поверхностно . Она строгая , дистанцированная , без всяких сюсюканий, довольно жесткая , закрытая , работающая на результат . Но в интервью ушедшие спортсмены рассказывали , что при обращении к ней всегда помогает . Алина тоже об этом говорила
+29
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+20
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Вы Николай Второй🤣
+21
-2
+19
а кто вообще бывает " белой и пушистой душкой"?

таких людей вообще практически нет

Тутберидзе - адекватная женщина
+26
-8
+18
У талантливых и успешных всегда найдётся не мало завистников, как и желающих принизить их успех. Но Этери давно не обращает на это внимание и работает вместе с ТШ так как только они и умеют. По мнению некоторых "знатоков" производства как конвейер, штампуя фигуристов. Поэтому поводу было не мало поучительных и познавательных комментов для этих "знатоков".
+23
-7
+16
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
Понимаю. Они принципиально только хорошо упитанных тренируют.
+17
-2
+15
Железная леди красивейшего вида спорта.
+22
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+15
Почти все ученики рассказывали , какая Тутберидзе легкая и интересная в общении .
После стольких лет наблюдения за ФК , могу сказать , что Этери Георгиевна очень порядочная и интересная личность.
Чего только стоят ее " равные шансы "?
+29
-14
+15
Ответ kate_ko
не скрою, иногда хотелось бы, чтобы ЭГ демонстрировала больше публичной поддержки и тепла своим ученицам, которые находятся в трудном положении, но результаты тренера Тутберидзе говорят сами за себя. Слуцкий сказал по факту. очень интересно, как ТШТ проживет ситуацию в дисквой Камилы и отключением всех наших спортсменов от общемирового потока. так же интересно, какими вырастут подающие надежды юноши этой группы
« Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один день; научите человека ловить рыбу, и вы накормите его на всю жизнь. »
Самая лучшая поддержка , когда кто то учит " ловить рыбу " , а не публично поддержит . для этого пригодятся более близкие люди. К тому же , в случае успешности учениц Тутберидзе, есть кого похвалить ( ее саму )и она это знает . ЭГ великий тренер , а великие всегда знают себе цену.
На счет Камилы , Тутберидзе превзошла всех тренеров в похвале ученицы. Она сказала , что девочка суперталант и лучше всех.
+23
-8
+15
Можно написать много слов, так как человек многогранный, сочетающий в своей личности и хорошее и не очень...Ну так идеального в общем-то нет нигде...Напишу просто - Этери крутая, влиятельная в своей сфере и постоянно продолжающая совершенствоваться. Потенциал её огромен и, думаю, при появившейся мотивации в виде допуска на мс, ещё не раз нас удивит.
+18
-4
+14
Ответ AllaS
Успехи ТШТ говорят сами за себя . Тренер она выдающийся и команду подобрала что надо . Профессионал высокого уровня . Она сумела даже ЕМ с ее неспособностью к ФК привести к медалям , когда другие тренеры от неё отказывались . У ее одиночников и пар большие успехи . Вернулся после длительной болезни Даниил Самсонов, показав отличные проги в сезоне .Ждём Соню Акатьеву с новыми силами и новыми прогами после травмы. Возраст повышен и поэтому по юниорам тоже будет пьедестал в сезоне , судя по ОП .И так из года в год на протяжение нескольких лет . Это профессионализм на высшем уровне .Успехов ТШТ.
Можно ведь писать комплименты без набросов, к сожалению, у вас не получается.
+18
-4
+14
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий удален модератором
Конечно, обидно... у Жилиной спина, главная надежда Костылева забывает недопрограмму на кп. Юниоры не блистают. Самоделкина вытворяла непонятно что в Казахстане. Армянка Титова явно не в форме. Соню Муравьеву вы не цените, да и непонятно что с ее формой. В общем, остается гордиться звездой шоу Трусовой. Воспитанницей Тутберидзе)
+13
-2
+11
Успехи ТШТ говорят сами за себя . Тренер она выдающийся и команду подобрала что надо . Профессионал высокого уровня .
Она сумела даже ЕМ с ее неспособностью к ФК привести к медалям , когда другие тренеры от неё отказывались .
У ее одиночников и пар большие успехи .
Вернулся после длительной болезни Даниил Самсонов, показав отличные проги в сезоне .Ждём Соню Акатьеву с новыми силами и новыми прогами после травмы.
Возраст повышен и поэтому по юниорам тоже будет пьедестал в сезоне , судя по ОП .И так из года в год на протяжение нескольких лет . Это профессионализм на высшем уровне .Успехов ТШТ.
+32
-23
+9
Ответ lanusik
Талантливые люди, обычно все со своим характером, и уж точно не белые и пушистые, обычно г....о характер. Уж самый яркий пример Плющенко и Ягудин, последнему симпатизирую, первого терпеть не могу, но что один, что другой "говнистые" оба в разной степени, но какой талант у каждого, можно смотреть на старые программы не переставая
Они талантливые спортсмены , но они не творцы , ничего сами не создали , это их создали тренеры используя природный талант каждого.
А в случае Тутберидзе , не будь у нее любви к образу , которую она создает, ничего не вышло бы.
Я не могу представить скульптора , который не смотрит с обожанием и с интересом на камнень , из которого хочет создать шедевр, а смотрит небрежно и ненавистью.
Просто попадаются разные материалы --камни, глина, воск , даже металл.
+10
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+9
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий удален модератором
Ну да, Плющенко вон как Жилину растит, из 4х сезонов только один выступала, а в первых двух была 16 на ЮЧР.
+8
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+8
Ответ Lale Ganbarova
Выдающиеся люди, как правило, обладают очень низкой эмпатией. Намного ниже, чем у других небелых и непушистых, но невыдающихся людей. Бизнесмены и люди высоких должностей практически все за плечами имеют кучу дел, за которые можно и срок получить
Политик или бизнесмен не значит выдающийся человек. Для того, чтобы назваться выдающимся надо в области своей профессиональной деятельности показать неординарные результаты. Столыпин, например, был выдающимся политиком, его реформы оттянули крах РИ. А есть такая же серая масса, обыватели, только богатые, причём не за счёт своих достижений, а за счёт капитала семьи.
Да и выдающийся не значит богатый. Много выдающихся учёных, художников, философов и т д никогда не жили богато, а некоторые были вообще нищими. Многие, конечно, были с достатком, но тоже не сверхбогатые. Тутберидзе, опять же, по сравнению с нашими депутатами, которые из себя ничего не представляют и их имена не то что забудут, их даже и не знали, бедна как церковная мышь.
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Ответ Виктория Обер
Комментарий скрыт
Не производят на вас впечатления?Как жить то нам всем теперь?Вся работа ЭТ считай прахом пошла)))
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Ответ Евгений Кузнецов
а кто вообще бывает " белой и пушистой душкой"? таких людей вообще практически нет Тутберидзе - адекватная женщина
Прекрасный комментарий!
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Ответ Gemma157:
На данный момент 13 человек его любят, а 43--не любят. Соотношение лайков: +13 (-30) -43,--говорит не в пользу Плюха)))
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+6
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий удален модератором
Евгений Викторович, ну не хорошо. В ваши-то годы. ))
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+6
Ответ Алёна Вода
Особенно в штабе Неговёшкина есть "кое-какие представления об этике и морали." На словах они--"с любовью к детям", а на деле надевают на травмированную Парсегову утяжелители и гонят на лёд. А больную и совершенно растренированную Костылёву гонят на квады на прокатах
Ну и про допинг не забывайте )) там с любовью его дают, второго спортсмена уже вот так крепко любят 😅 и главное все так тихо, из подполы)
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