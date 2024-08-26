Слуцкий о Тутберидзе: «Гениальная, выдающийся тренер – вряд ли такой человек будет белым и пушистым. Ей не давали реализовываться – это все равно что купить футболиста и не давать играть»
Леонид Слуцкий объяснил, почему считает Этери Тутберидзе выдающимся тренером.
«Тутберидзе — выдающийся тренер. Она точно лучшая в современности в мировом фигурном катании и претендует на топы за все время. Ее вид спорта — очень конкурентный, там много субъективизма.
Какой путь прошла Тутберидзе! Ее долго не принимали. Учитывая все это, вряд ли Тутберидзе должна была быть белой и пушистой душкой. Она реально завоевывала то место, на котором сейчас находится.
Тутберидзе преодолела огромное количество сложностей, чтобы просто реализовать свой тренерский потенциал. Ей просто не давали этого делать! Это все равно, что купили футболиста, не дают ему играть и говорят: «Ты плох». Как плох, если вы даже меня не попробовали?
Поэтому думаю, что не нужно искать никаких человеческих оценок, а просто признать, что Тутберидзе — выдающийся тренер. А любые выдающиеся люди редко бывают добрыми и пушистыми», – сказал главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа».
Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?
Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами
«Мы ходили по баптистским церквям, чтобы перекусить». Неизвестные детали о жизни Тутберидзе в США
Этери ГЛЫБА в ФК. Когда нам ещё были доступны международные соревнования, это особенно чувствовалось. Стоит она у бортика, настраивает российскую спортсменку и у тебя уже нет сомнения, что мы вновь одержим победу. Аж переполняло чувство гордости в такие моменты)
Желаю дальнейших успехов всему тренерскому штабу!!!
таких людей вообще практически нет
Тутберидзе - адекватная женщина
После стольких лет наблюдения за ФК , могу сказать , что Этери Георгиевна очень порядочная и интересная личность.
Чего только стоят ее " равные шансы "?
Самая лучшая поддержка , когда кто то учит " ловить рыбу " , а не публично поддержит . для этого пригодятся более близкие люди. К тому же , в случае успешности учениц Тутберидзе, есть кого похвалить ( ее саму )и она это знает . ЭГ великий тренер , а великие всегда знают себе цену.
На счет Камилы , Тутберидзе превзошла всех тренеров в похвале ученицы. Она сказала , что девочка суперталант и лучше всех.
Она сумела даже ЕМ с ее неспособностью к ФК привести к медалям , когда другие тренеры от неё отказывались .
У ее одиночников и пар большие успехи .
Вернулся после длительной болезни Даниил Самсонов, показав отличные проги в сезоне .Ждём Соню Акатьеву с новыми силами и новыми прогами после травмы.
Возраст повышен и поэтому по юниорам тоже будет пьедестал в сезоне , судя по ОП .И так из года в год на протяжение нескольких лет . Это профессионализм на высшем уровне .Успехов ТШТ.
А в случае Тутберидзе , не будь у нее любви к образу , которую она создает, ничего не вышло бы.
Я не могу представить скульптора , который не смотрит с обожанием и с интересом на камнень , из которого хочет создать шедевр, а смотрит небрежно и ненавистью.
Просто попадаются разные материалы --камни, глина, воск , даже металл.
Да и выдающийся не значит богатый. Много выдающихся учёных, художников, философов и т д никогда не жили богато, а некоторые были вообще нищими. Многие, конечно, были с достатком, но тоже не сверхбогатые. Тутберидзе, опять же, по сравнению с нашими депутатами, которые из себя ничего не представляют и их имена не то что забудут, их даже и не знали, бедна как церковная мышь.
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