Оби Микел о Джексоне, которого критиковал за реализацию: «Если он будет забивать каждую неделю и говорить мне затнуться, я приму это»

Джон Оби Микел прокомментировал реакцию Николаса Джексона на критику.

Бывший полузащитник « » ранее заявил, что клубу нужен топ-форвард, умеющий отправлять мяч в сетку. Форвард «синих» после гола в ворота «Вулверхэмптона» призвал нигерийца не нести «херни».

«Я не говорил, что он плохой игрок. Я просто сказал, что его умение завершать эпизоды пока не на высоте. Он молодой парень, и я лишь сказал, что ему нужен более опытный партнер, который поможет ему стать лучше.

Мы все видим, как он выкладывается каждую неделю. Поэтому я хотел бы, чтобы мой африканский брат, как он сказал, добился успеха в Премьер-лиге в составе «Челси», большого клуба, за который играл один из величайших нападающих, из Африки, из Кот-д’Ивуара, и добился больших успехов.

Если Николас будет играть хорошо, я буду его хвалить. Если мне будет что сказать насчет того, в чем ему можно стать сильнее, я обязательно скажу. Если он будет забивать каждую неделю и говорить мне заткнуться, я приму это. Понимаете, о чем я?» – сказал Оби Микел в своем подкасте.