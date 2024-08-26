Оби Микел о Джексоне, которого критиковал за реализацию: «Если он будет забивать каждую неделю и говорить мне затнуться, я приму это»
Джон Оби Микел прокомментировал реакцию Николаса Джексона на критику.
Бывший полузащитник «Челси» ранее заявил, что клубу нужен топ-форвард, умеющий отправлять мяч в сетку. Форвард «синих» после гола в ворота «Вулверхэмптона» призвал нигерийца не нести «херни».
«Я не говорил, что он плохой игрок. Я просто сказал, что его умение завершать эпизоды пока не на высоте. Он молодой парень, и я лишь сказал, что ему нужен более опытный партнер, который поможет ему стать лучше.
Мы все видим, как он выкладывается каждую неделю. Поэтому я хотел бы, чтобы мой африканский брат, как он сказал, добился успеха в Премьер-лиге в составе «Челси», большого клуба, за который играл один из величайших нападающих, Дидье Дрогба из Африки, из Кот-д’Ивуара, и добился больших успехов.
Если Николас будет играть хорошо, я буду его хвалить. Если мне будет что сказать насчет того, в чем ему можно стать сильнее, я обязательно скажу. Если он будет забивать каждую неделю и говорить мне заткнуться, я приму это. Понимаете, о чем я?» – сказал Оби Микел в своем подкасте.
Вообще из того поколения африканцы гораздо душевнее ребята (кроме Антона Фердинанда). Не помню, чтобы Оби Микел, Макелеле, Дрогба, Эссьен или Калу устраивали истерики из-за расизма
2. Не все футболисты Хуан Мата. Им нужно уметь в футбол играть, а не быть лучшими людьми. Я прям помню, какими приятными парнями были Эшли Коул, Дрогба по молодости или Джон Терри в любой день недели. Про каждого брита тех времён можно историй нарыть достаточно. Они там все были за права женщин, совсем не гомофобы и ходили исключительно по музеям, да театрам.
3. Оби Микел заслуженный человек, конечно, но «легенда» он в том же списке, где Джон О’Ши легенда МЮ.
Лучше бы Нико молчал и затыкал хейтеров поступками, а не подростковыми огрызаниями.
Оби молодец что ответил лояльно, хоть мог бы просто подождать пару недель.