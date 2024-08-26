Оби Микел о Джексоне, которого критиковал за реализацию: «Если он будет забивать каждую неделю и говорить мне затнуться, я приму это»

Теги Челси Джон Оби Микел Дидье Дрогба премьер-лига Англия Николас Джексон Футбол

Джон Оби Микел прокомментировал реакцию Николаса Джексона на критику.

Бывший полузащитник «Челси» ранее заявил, что клубу нужен топ-форвард, умеющий отправлять мяч в сетку. Форвард «синих» после гола в ворота «Вулверхэмптона» призвал нигерийца не нести «херни».

«Я не говорил, что он плохой игрок. Я просто сказал, что его умение завершать эпизоды пока не на высоте. Он молодой парень, и я лишь сказал, что ему нужен более опытный партнер, который поможет ему стать лучше.

Мы все видим, как он выкладывается каждую неделю. Поэтому я хотел бы, чтобы мой африканский брат, как он сказал, добился успеха в Премьер-лиге в составе «Челси», большого клуба, за который играл один из величайших нападающих, Дидье Дрогба из Африки, из Кот-д’Ивуара, и добился больших успехов.

Если Николас будет играть хорошо, я буду его хвалить. Если мне будет что сказать насчет того, в чем ему можно стать сильнее, я обязательно скажу. Если он будет забивать каждую неделю и говорить мне заткнуться, я приму это. Понимаете, о чем я?» – сказал Оби Микел в своем подкасте.

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12 комментариев
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"Мой африканский брат, как он сказал," - Микел красавец, конечно, классно он постебал Джексона.

Вообще из того поколения африканцы гораздо душевнее ребята (кроме Антона Фердинанда). Не помню, чтобы Оби Микел, Макелеле, Дрогба, Эссьен или Калу устраивали истерики из-за расизма
+18
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+18
Ответ Aristokrat_13
"Мой африканский брат, как он сказал," - Микел красавец, конечно, классно он постебал Джексона. Вообще из того поколения африканцы гораздо душевнее ребята (кроме Антона Фердинанда). Не помню, чтобы Оби Микел, Макелеле, Дрогба, Эссьен или Калу устраивали истерики из-за расизма
Яя туре надо бы вспомнить
+7
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+7
Ответ lampard4ever
Пока что Джексон просто пустое место, который ничего не выиграл и не показал в Челси. И это ему надо заткнуться и работать. И с уважением относится к легендам клуба. Все эти джексоны и мадуэки как люди - полнейший мусор, очень жаль, что не удалось сбагрить никого из них. Это нам ещё аукнется, невозможно создать команду с таким трешем в составе.
1. С чего это Мадуэке и Джексон мусор как люди?

2. Не все футболисты Хуан Мата. Им нужно уметь в футбол играть, а не быть лучшими людьми. Я прям помню, какими приятными парнями были Эшли Коул, Дрогба по молодости или Джон Терри в любой день недели. Про каждого брита тех времён можно историй нарыть достаточно. Они там все были за права женщин, совсем не гомофобы и ходили исключительно по музеям, да театрам.

3. Оби Микел заслуженный человек, конечно, но «легенда» он в том же списке, где Джон О’Ши легенда МЮ.
+3
0
+3
Ответ lampard4ever
Пока что Джексон просто пустое место, который ничего не выиграл и не показал в Челси. И это ему надо заткнуться и работать. И с уважением относится к легендам клуба. Все эти джексоны и мадуэки как люди - полнейший мусор, очень жаль, что не удалось сбагрить никого из них. Это нам ещё аукнется, невозможно создать команду с таким трешем в составе.
Оби Микел - легенда клуба? 😁
+3
-1
+2
Слишком много "если"...
+1
-1
0
Джексон еще не проявил себя чтобы затыкать ветеранов. Ему еще это аукнется. У Челси впереди много проблем и беззубых поражений в этом сезоне и Джексон будет одной из причин провала.

Лучше бы Нико молчал и затыкал хейтеров поступками, а не подростковыми огрызаниями.

Оби молодец что ответил лояльно, хоть мог бы просто подождать пару недель.
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Ответ Aristokrat_13
"Мой африканский брат, как он сказал," - Микел красавец, конечно, классно он постебал Джексона. Вообще из того поколения африканцы гораздо душевнее ребята (кроме Антона Фердинанда). Не помню, чтобы Оби Микел, Макелеле, Дрогба, Эссьен или Калу устраивали истерики из-за расизма
Мужыки одним словом, а не те что сейчас.
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Ответ Ulan_bek
10 сезонов в Челси, причем не самый последний игрок был в сбороной и клубе, куча трофеев (гугл в помощь), чем тебе не легенда. А чего добился ты?
Судя по статистике, он за все 10 лет в Челси так и не стал основным
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Ответ Ilya Order
Джексон еще не проявил себя чтобы затыкать ветеранов. Ему еще это аукнется. У Челси впереди много проблем и беззубых поражений в этом сезоне и Джексон будет одной из причин провала. Лучше бы Нико молчал и затыкал хейтеров поступками, а не подростковыми огрызаниями. Оби молодец что ответил лояльно, хоть мог бы просто подождать пару недель.
Ничего ему не аукнется, на команде итак давление, еще и Оби Микелы критикуют всячески, а Джексон все делает правильно
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Ответ Chistian Jadson
Ничего ему не аукнется, на команде итак давление, еще и Оби Микелы критикуют всячески, а Джексон все делает правильно
В ворота не попадает правильно, ему за это платят, причем мастерство у него есть, проблема в голове.
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