Оби Микел раскритиковал Джексона: «Челси» нужен топ-форвард, умеющий отправлять мяч в сетку – у нас его нет». Николас ответил в соцсетях: «Заткнись и не неси херни. Мы убиваем себя ради Африки»

Николас Джексон призвал замолчать Джона Оби Микела в ответ на его критику.

Экс-полузащитник « » ранее критически высказался об уровне нападающего в эфире beIN Sports.

«Нужен нападающий, который умеет отправлять мяч в сетку, но у нас его нет. Я знаю, что слишком много говорю о нем, и иногда это звучит так, будто я проявляю к нему неуважение. Это не так.

Я думаю, что «Челси» нужен форвард топ-уровня, который сможет забивать», – сказал Оби Микел.

После матча с « » (6:2), в котором отметился голом и результативной передачей, нападающий ответил Оби Микелу на критику в соцсетях.

«Заткнись и не неси херни. Мы убиваем себя ради Африки», – написал Джексон в сторис.