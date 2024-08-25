Оби Микел раскритиковал Джексона: «Челси» нужен топ-форвард, умеющий отправлять мяч в сетку – у нас его нет». Николас ответил в соцсетях: «Заткнись и не неси херни. Мы убиваем себя ради Африки»

Теги Челси Джон Оби Микел премьер-лига Англия Вулверхэмптон соцсети Николас Джексон контент Футбол

Николас Джексон призвал замолчать Джона Оби Микела в ответ на его критику.

Экс-полузащитник «Челси» ранее критически высказался об уровне нападающего в эфире beIN Sports.

«Нужен нападающий, который умеет отправлять мяч в сетку, но у нас его нет. Я знаю, что слишком много говорю о нем, и иногда это звучит так, будто я проявляю к нему неуважение. Это не так.

Я думаю, что «Челси» нужен форвард топ-уровня, который сможет забивать», – сказал Оби Микел.

После матча с «Вулверхэмптоном» (6:2), в котором Джексон отметился голом и результативной передачей, нападающий ответил Оби Микелу на критику в соцсетях.

«Заткнись и не неси херни. Мы убиваем себя ради Африки», – написал Джексон в сторис.

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32 комментария
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причём здесь Африка?
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Так-то база от Оби Микела
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И что вообще приятно болеть за эту гопоту?
Нет, ну по фактам. То Мудрик угорал над случайным человеком в спортзале, потом распевал песенки Энцо, Мадуэке оскорбляет зачем-то целый город, этот теперь Африку приплел.
Там две извилины на всю команду, похоже.
+47
-4
+43
Ответ Бестрофеник 2024
Вот и поговорили две легенды нашего Челси.
Один легенда. А второй с какой стати?
+41
-1
+40
Но как бы у Джексона уже 15 голов без учета пенальти с начала прошлого сезона. Это больше, чем у Салаха (14), Палмера (13) и Сака (11).
+17
-4
+13
Ответ vel
причём здесь Африка?
Джексон мнит себя уполномоченным говорить за всю Африку, чего непонятного?
+11
0
+11
Ответ Отец Абду
Но как бы у Джексона уже 15 голов без учета пенальти с начала прошлого сезона. Это больше, чем у Салаха (14), Палмера (13) и Сака (11).
Он ЦФ, зачем его сравнивать с игроками на других позициях?
Из ЦФ у Холанда 20, Уоткинс 19, Соланке 16, Исак 16, Матета 14, Вуд 14, Джэксон 14
Да, неплохо, но не идеал
+11
-2
+9
Заметил что много где довольно сильно душат джексона. 14+5 в апл без пенок, не такая уж плохая стата учитывая место челси в прошлом сезоне
+10
-1
+9
Ответ Иван Лапин
Так-то база от Оби Микела
Негры двухтысячных - нормальные. Страшно представить что было бы, если бы Оби Микел был белым
+9
-4
+5
Ответ Отец Абду
Но как бы у Джексона уже 15 голов без учета пенальти с начала прошлого сезона. Это больше, чем у Салаха (14), Палмера (13) и Сака (11).
Джексон вроде второй в лиге был по упущенным моментам в прошлом сезоне
+6
-2
+4
что-то не то в голове у Джексона, при чем тут отсутствие топ Напа, критика его реализации и Африка???
+5
-1
+4
Любите Африку в себе, а не себя в Африке!
+2
0
+2
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется
___
вспомнил Михал Михалыча
+2
0
+2
А зачем себя убивать? Играть надо уметь
+2
0
+2
Ответ Mitrophane
И что вообще приятно болеть за эту гопоту? Нет, ну по фактам. То Мудрик угорал над случайным человеком в спортзале, потом распевал песенки Энцо, Мадуэке оскорбляет зачем-то целый город, этот теперь Африку приплел. Там две извилины на всю команду, похоже.
Кто вторая? потому что точно не Феликс.
+1
0
+1
Вуди Харрельсон вытирает слёзы. А, Африка в курсе, что вы за неё убиваете себя?
+1
0
+1
Все ради африки , оказывается
+1
0
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К чему он Африку приалел?
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Как мы убедились, Микел умнее Джексона
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Челси поменял название?
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Так брали же напа в том году за сотку.
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Понимаю Оби Микеля, по сравнению с Дрогба Джексон вообще не нападающий. Но вспомните как начинал Дидье, ещё хуже Джексона
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Джексон очевидно думает, что он типа Африку поднимает, когда гоняет мяч за большое бабло.
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Словарь Уэбстера определяет н#####-момент как момент, когда чернокожий мужчина, способный логически мыслить, начинает быковать. От этого он ведет себя нелогично и самоубийственно опасно. То есть как н#####.

Как тут не процитировать классику)))
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Может стоит в футбол играть а не "убивать себя ради Африки"?
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Ответ voroninboris
Он ЦФ, зачем его сравнивать с игроками на других позициях? Из ЦФ у Холанда 20, Уоткинс 19, Соланке 16, Исак 16, Матета 14, Вуд 14, Джэксон 14 Да, неплохо, но не идеал
а теперь представим если взять 10ку нападающих сейчас в Европе на каком месте был бы он?
0
0
0
Ответ Отец Абду
Но как бы у Джексона уже 15 голов без учета пенальти с начала прошлого сезона. Это больше, чем у Салаха (14), Палмера (13) и Сака (11).
Только Палмер хав, а не нап
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Ответ people people
К чему он Африку приалел?
потому что типичный представитель Африки)
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