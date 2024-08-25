Оби Микел раскритиковал Джексона: «Челси» нужен топ-форвард, умеющий отправлять мяч в сетку – у нас его нет». Николас ответил в соцсетях: «Заткнись и не неси херни. Мы убиваем себя ради Африки»
Николас Джексон призвал замолчать Джона Оби Микела в ответ на его критику.
Экс-полузащитник «Челси» ранее критически высказался об уровне нападающего в эфире beIN Sports.
«Нужен нападающий, который умеет отправлять мяч в сетку, но у нас его нет. Я знаю, что слишком много говорю о нем, и иногда это звучит так, будто я проявляю к нему неуважение. Это не так.
Я думаю, что «Челси» нужен форвард топ-уровня, который сможет забивать», – сказал Оби Микел.
После матча с «Вулверхэмптоном» (6:2), в котором Джексон отметился голом и результативной передачей, нападающий ответил Оби Микелу на критику в соцсетях.
«Заткнись и не неси херни. Мы убиваем себя ради Африки», – написал Джексон в сторис.
Нет, ну по фактам. То Мудрик угорал над случайным человеком в спортзале, потом распевал песенки Энцо, Мадуэке оскорбляет зачем-то целый город, этот теперь Африку приплел.
Там две извилины на всю команду, похоже.
Из ЦФ у Холанда 20, Уоткинс 19, Соланке 16, Исак 16, Матета 14, Вуд 14, Джэксон 14
Да, неплохо, но не идеал
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вспомнил Михал Михалыча
Как тут не процитировать классику)))