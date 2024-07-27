Оби Микел о Роналду и Месси: «Победа в Кубке Америки ставит Лео впереди. Португалия неудачно провела Евро, но единственное, за что Криштиану можно критиковать – игра с Грузией. Тебе 39, отдохни»
Джон Оби Микел вступил в дискуссию о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Даже если вы фанат Месси, вы должны уважать его [Роналду]. Нельзя любить их обоих, у каждого свое мнение. У меня есть мое мнение о том, кто является [величайшим игроком всех времен]. Теперь, когда Месси снова выиграл Кубок Америки с Аргентиной и привел их к славе, [это ставит его впереди]. Конечно, можно сказать, что Роналду [провел разочаровывающий турнир на Евро-2024].
Я думаю, что португальская команда действительно выступила неудачно. Они были одними из фаворитов на победу. Качество игроков в этой команде абсолютно фантастическое.
Многие критиковали Роналду за то, что он бьет [все] штрафные, за то, что пытается делать все [сам], играет в каждом матче. Но я уже несколько раз говорил, что единственное, за что я его критикую на этом турнире, это [его решение] играть в матче против Грузии. Ему не нужно было играть в этом матче. Тебе 39 лет, сделай перерыв. Отдохни и восстановись к следующей игре», – сказал бывший полузащитник «Челси».
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ЧМ - турнир номер 1 в спорте и даже близко нет конкурента по масштабу, историческом наследию и величию.
За исторический трон могут быть дебаты только между Чемпионми Мира, как Месси, Пеле, Марадона.
У Роналду своя ниша, там где Платини, Кройфф. Тоже великие, но не достигшие вершины.
Я в шоке, что Мартинеса ещё не уволили после такой провальной игры. С таким подбором игроков и с таким территориальным перевесом так блевотно играть в навесы. Видимо и на ЧМ-26 от Португалии не стоит ничего ждать вразумительного
Нельзя назвать величайшим футболистом (буквальный перевод "ногамячист") того, кто в плей-офф за 20 матчей забил 0 голов ногой...
Рональду можно называть лучшим пенальтистом, хедболистом, но точно не футболистом
И это говорит один из особо одаренных))