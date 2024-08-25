Чернов о судействе с «Зенитом»: «Арбитр посадил игроков на карточки, замена Мартинса связана с желтой, думаю. В моменте с Хлусевичем, кажется, не было ничего»

Никита Чернов оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).

Встречу 6-го тура Мир обслуживала бригада арбитров во главе с . С 62‑й минуты красно‑белые играли в большинстве после удаления защитника Страхини Эраковича. В концовке игры судья проигнорировал падение в штрафной « ».

– Судья сразу посадил игроков на желтые карточки. Думаю, что и замена Мартинса связана именно с этим.

– Что думаете о падении Хлусевича в конце матча?

– Я сам еще не понял, было там нарушение или нет. Мне кажется, что там ничего не было.

– Был ли «Спартак» намного лучше сегодня?

– «Зенит» играл в меньшинстве последние тридцать минут примерно, в этом отрезке у нас было преимущество. Конечно, хотелось забить гол, но не вышло.

– Лучший ли это матч «Спартака» за последнее время?

– Я так не скажу, были матчи, когда мы играли еще лучше, просто пропускали в свои ворота, – сказал защитник « ».