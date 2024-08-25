Чернов о судействе с «Зенитом»: «Арбитр посадил игроков на карточки, замена Мартинса связана с желтой, думаю. В моменте с Хлусевичем, кажется, не было ничего»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Никита Чернов Даниил Хлусевич Футбол

Никита Чернов оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).

Встречу 6-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. С 62‑й минуты красно‑белые играли в большинстве после удаления защитника Страхини Эраковича. В концовке игры судья проигнорировал падение Даниила Хлусевича в штрафной «Зенита».

– Судья сразу посадил игроков на желтые карточки. Думаю, что и замена Мартинса связана именно с этим.

– Что думаете о падении Хлусевича в конце матча?

– Я сам еще не понял, было там нарушение или нет. Мне кажется, что там ничего не было.

– Был ли «Спартак» намного лучше сегодня?

– «Зенит» играл в меньшинстве последние тридцать минут примерно, в этом отрезке у нас было преимущество. Конечно, хотелось забить гол, но не вышло.

– Лучший ли это матч «Спартака» за последнее время?

– Я так не скажу, были матчи, когда мы играли еще лучше, просто пропускали в свои ворота, – сказал защитник «Спартака».

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14 комментариев
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Все желтые-честно заработанные! Не надо ля-ля! )
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Ответ Z-14577478
Все желтые-честно заработанные! Не надо ля-ля! )
Мартинс вообще мог уйти отдыхать не по замене, а из-за второй ЖК)
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+5
Ответ Yuri Polyakov
А разве он сказал, что карты липовые? Он сказал, что на них посадили. По сути все они за дело. Но, например, для чего показывать жёлтую, когда спартаковец в центре поля прихватил зенитовца? Там не было угрозы гола и развития опасной атаки? Вот и говорит: посадил на карточки.
Ну если желтые верные тогда не арбитр посадил, а сами игроки себя на них посадили
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"Чернов о судействе с «Зенитом»: «Арбитр посадил игроков на карточки"..... и удалил Зенитовца
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Мешков практически идеален.
+1
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+1
Ответ Вячеслав Припузов
Все правильно, Мешков изо всех сил сушил игру Спартака, результат игры заслуга арбитра, отрабатывая заказ как мог, удаление Эраковича было очевидным для всех ...
забыл добавить и так много лет подряд а вобще смешно когда из 19 попыток не разу но кто-то мешает. раз в сто лет и палка стреляет жди
+3
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Ответ Deep86
Мартинс вообще мог уйти отдыхать не по замене, а из-за второй ЖК)
Это не считается.
+2
-1
+1
Ответ Yuri Polyakov
А разве он сказал, что карты липовые? Он сказал, что на них посадили. По сути все они за дело. Но, например, для чего показывать жёлтую, когда спартаковец в центре поля прихватил зенитовца? Там не было угрозы гола и развития опасной атаки? Вот и говорит: посадил на карточки.
Фол без попытки сыграть в мяч наказывается жёлтой карточкой
+2
-1
+1
А разве он сказал, что карты липовые? Он сказал, что на них посадили. По сути все они за дело. Но, например, для чего показывать жёлтую, когда спартаковец в центре поля прихватил зенитовца? Там не было угрозы гола и развития опасной атаки? Вот и говорит: посадил на карточки.
+4
-4
0
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