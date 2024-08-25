Зобнин о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «У меня вопросов нет, все по делу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Роман Зобнин Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Вендел Даниил Хлусевич Футбол

Роман Зобнин положительно оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).

Встречу 6-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым

С 62‑й минуты красно‑белые играли в большинстве после удаления защитника Страхини Эраковича. В концовке игры судья проигнорировал падение Даниила Хлусевича в штрафной «Зенита».

– Понимаешь действия арбитра, когда он не дает желтые карточки Венделу, а Мартинса предупреждает в начале игры?

– Вопросы тут задавать нужно не мне. Есть судьи, которые должны отвечать на такие вопросы.

У меня по судейству вопросов нет. В принципе, все по делу.

– Момент с Хлусевичем в конце – это пенальти?

– Точного повтора я не видел. Нужно задать эти вопросы судьям, – сказал полузащитник «Спартака» Зобнин.

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14 комментариев
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Меня эти мясные журналисты просто умиляют. Играли в большинстве, нафолили в 2 раза больше, но докапываются, что судья не дал пенальти и где-то там дал ещё неоправданную жёлтую карточку)) везде ищут заговор
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+8
Когда сам не получил жёлтую за удар по ногам, то всё по делу. Если бы самому так попало - вой стоял бы два месяца.
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Да нормальное судейство, даже не смотря на 3:0 по жёлтым в первом тайме. Мы много фолили, срывая атаки. Мартинса должны были удалять. Никакой предвзятости точно не было.
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Ответ Проблемы Аршавина
Меня эти мясные журналисты просто умиляют. Играли в большинстве, нафолили в 2 раза больше, но докапываются, что судья не дал пенальти и где-то там дал ещё неоправданную жёлтую карточку)) везде ищут заговор
плюс игрока Зенита по делу удалили за его фолы

а вот их Мартинс прощен трусливым арбитром

Как так вышло? ну для этого прогревали всю неделю до матча все ресурсы с целью надавить на свистка
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Зря Зобнин так мирно сказал, свои же заклюют. Вон СЭКС уже начал кампанию.
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Я правда не понимаю, из откуда высасывают тему с пенальти во вчерашнем матче? Повтор же был, где там пенальти и кому мог привидеться?
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Ответ Kanye East_1116222356
Ох уж эти газпромовские судьи
Ох уж эти спартаковские болелы...
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