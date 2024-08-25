Зобнин о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «У меня вопросов нет, все по делу»

Роман Зобнин положительно оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).

Встречу 6-го тура Мир обслуживала бригада арбитров во главе с .

С 62‑й минуты красно‑белые играли в большинстве после удаления защитника Страхини Эраковича. В концовке игры судья проигнорировал падение в штрафной « ».

– Понимаешь действия арбитра, когда он не дает желтые карточки , а Мартинса предупреждает в начале игры?

– Вопросы тут задавать нужно не мне. Есть судьи, которые должны отвечать на такие вопросы.

У меня по судейству вопросов нет. В принципе, все по делу.

– Момент с Хлусевичем в конце – это пенальти?

– Точного повтора я не видел. Нужно задать эти вопросы судьям, – сказал полузащитник «Спартака» Зобнин.