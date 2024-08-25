Зобнин о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «У меня вопросов нет, все по делу»
Роман Зобнин положительно оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак» (0:0).
Встречу 6-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
С 62‑й минуты красно‑белые играли в большинстве после удаления защитника Страхини Эраковича. В концовке игры судья проигнорировал падение Даниила Хлусевича в штрафной «Зенита».
– Понимаешь действия арбитра, когда он не дает желтые карточки Венделу, а Мартинса предупреждает в начале игры?
– Вопросы тут задавать нужно не мне. Есть судьи, которые должны отвечать на такие вопросы.
У меня по судейству вопросов нет. В принципе, все по делу.
– Момент с Хлусевичем в конце – это пенальти?
– Точного повтора я не видел. Нужно задать эти вопросы судьям, – сказал полузащитник «Спартака» Зобнин.
а вот их Мартинс прощен трусливым арбитром
Как так вышло? ну для этого прогревали всю неделю до матча все ресурсы с целью надавить на свистка