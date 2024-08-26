Роналду о планах после карьеры: «Не думаю становиться тренером. Вижу себя вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем»
Криштиану Роналду рассказал, чем займется после окончания карьеры.
Действующее соглашение 39-летнего форварда с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года.
«На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу своего будущего в этом.
Вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью каналу NOW.
Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»
Но все таки это не относится к тому, что Роналду вполне по силам построить такой же бизнес (а возможно и даже лучше) как у Девида.
И круто, что, если он не чувствует себя в этом, к этому и не стремиться.
А потом научил бы профессионально пропускать предсезонную подготовку. Кринж в этом мастер
Думаю Неймару пригодятся эти стримы)
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