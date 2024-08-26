Роналду о планах после карьеры: «Не думаю становиться тренером. Вижу себя вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, чем займется после окончания карьеры.

Действующее соглашение 39-летнего форварда с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года.

«На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу своего будущего в этом.

Вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью каналу NOW.

Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»

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42 комментария
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Страшно было бы за команду, где тренер Роналдо. Он бы их гонял 24/7 в тренажеры и другие тренировки.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Страшно было бы за команду, где тренер Роналдо. Он бы их гонял 24/7 в тренажеры и другие тренировки.
МЮ такой нужен, причём в паре с Гаттузо. Первый бы, гонял их на тренировках, а второй лупил бы, тех кто ноет и не хочет кеглями своими двигать.
+45
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+41
Ответ Дмитрий Крутенко
Страшно было бы за команду, где тренер Роналдо. Он бы их гонял 24/7 в тренажеры и другие тренировки.
Из Неймара бы вышел шикарный тренер - никого бы не напрягал "тренажёрами и другими тренировками"☝️🤣🤣🤣
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Нет, тренером он точно не будет. Пусть лучше изучает "путь Бекхема" - мода, соц.сети, бизнес, свой клуб.
+20
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Ютубером станет, будет коллабы с Владом А4 и Спидом записывать
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+12
Ответ Healer
Нет, тренером он точно не будет. Пусть лучше изучает "путь Бекхема" - мода, соц.сети, бизнес, свой клуб.
Видел где то рассказ Павлюченко, как Бекхем тренировался с Тотенхемом. Говорил, что Бекс в жизни скромный и простой человек. В раздевалке вел себя как все, не выделялся. Как то сложно про КР так подумать
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Так пусть наберет Ибрагимовичу и узнает, какие планы у бога
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Пойдёт лицом торговать, из каждого утюга будет гелем капать
+5
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+1
Ответ Алексей Иванов
А жаль,интересно было бы посмотреть за ним в качестве тренера,опыт огромный,мог бы передавать игрокам,+ энтузиазм и любовь к игре
Зачем ему этот геморрой, работать тренером сложно и нервотрепка большая
+2
-1
+1
Ответ dsav
Видел где то рассказ Павлюченко, как Бекхем тренировался с Тотенхемом. Говорил, что Бекс в жизни скромный и простой человек. В раздевалке вел себя как все, не выделялся. Как то сложно про КР так подумать
С этим согласен, Бекхем даже по соц.сетям чувствуется меньшим нарциссом, чем Криштиану.
Но все таки это не относится к тому, что Роналду вполне по силам построить такой же бизнес (а возможно и даже лучше) как у Девида.
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Ответ Геннадий Тимченко
Полагаю, что не пригодятся 🤷 он, как Руби Род из "Пятого элемента", окружён восхищёнными друзьями "на ЗП" - что он не делает, вызывает у них неописуемый восторг☝️🤣
Корбэн детка
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Чтобы стать тренером, кроме знаний, нужны крепкие нервы и терпение.. У Авейру наковых нет и не будет.. К тому же он себялюб и нарцисс.. А любой нормальный тренер никогда не поставит себя выше команды и игроков.. Пущай блогерствует.. Больше ему ничего не дано.. ☝️
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Ответ Cristiano Ronaldo
МЮ такой нужен, причём в паре с Гаттузо. Первый бы, гонял их на тренировках, а второй лупил бы, тех кто ноет и не хочет кеглями своими двигать.
И как успехи у тренера Гаттузо?
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Ответ Алексей Иванов
А жаль,интересно было бы посмотреть за ним в качестве тренера,опыт огромный,мог бы передавать игрокам,+ энтузиазм и любовь к игре
Не всегда великие игроки становятся хорошими тренерами.
И круто, что, если он не чувствует себя в этом, к этому и не стремиться.
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Ответ Cristiano Ronaldo
МЮ такой нужен, причём в паре с Гаттузо. Первый бы, гонял их на тренировках, а второй лупил бы, тех кто ноет и не хочет кеглями своими двигать.
Кринжик после тренировки заставлял всех смотреть в зеркало и выложить фоточку в инстаграм)
А потом научил бы профессионально пропускать предсезонную подготовку. Кринж в этом мастер
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Ответ Дмитрий Крутенко
Страшно было бы за команду, где тренер Роналдо. Он бы их гонял 24/7 в тренажеры и другие тренировки.
И сам всем диету составлял 😅
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Ответ Дмитрий Крутенко
Страшно было бы за команду, где тренер Роналдо. Он бы их гонял 24/7 в тренажеры и другие тренировки.
роналдУ.))
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Ответ Healer
Нет, тренером он точно не будет. Пусть лучше изучает "путь Бекхема" - мода, соц.сети, бизнес, свой клуб.
Так и будет)
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Ответ Дмитрий Крутенко
Страшно было бы за команду, где тренер Роналдо. Он бы их гонял 24/7 в тренажеры и другие тренировки.
Ну и конечно же ввёл жесткий запрет на поедание пиццы. ;-)
+1
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Ответ Геннадий Тимченко
Из Неймара бы вышел шикарный тренер - никого бы не напрягал "тренажёрами и другими тренировками"☝️🤣🤣🤣
Во время ковида у нас была разминка в кс - приседания, махи правой рукой, бег и шаг по линейке
Думаю Неймару пригодятся эти стримы)
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тренерский штаб мечты : Неймар главный тренер
помощники Муту , Адриано, Еременко.,Тихоновецкий.... тренер по физ.подготовке - Оскар Писториус..
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Может играющим тренером?
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Будет таксовать для души
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Не по теме, но "God only knows what I’d be without you" - великая строчка из песни группы The Beach Boys
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В будущем нас ждёт Бог знает что.
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Самый вероятный путь - торговать лицом.
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Бог подаст рекламу шампуня, геля и другие рекламные контракты.
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А жаль,интересно было бы посмотреть за ним в качестве тренера,опыт огромный,мог бы передавать игрокам,+ энтузиазм и любовь к игре
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Как Бэкс в МЛС клуб новый создаст и лады. КриРо только путь Бэкса подходит и ничего иного.
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