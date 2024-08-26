Роналду о планах после карьеры: «Не думаю становиться тренером. Вижу себя вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем»

Криштиану Роналду рассказал, чем займется после окончания карьеры.

Действующее соглашение 39-летнего форварда с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года.

«На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу своего будущего в этом.

Вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью каналу NOW.

Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»