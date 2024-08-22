Роналду забил в 1-м туре саудовской лиги, еще один гол отменили из-за офсайда. У Криштиану 61 гол в 67 матчах за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду отметился голом в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Форвард «Аль-Насра» открыл счет в матче с «Аль-Раэдом», забив на 34-й минуте после паса Садьо Мане. На 76-й португалец забил второй гол, но его отменили из-за офсайда.
В 67 матчах за «Аль-Наср» на счету Роналду 61 гол и 16 результативных передач.
Но, в условных РПЛ/УПЛ он бы разрывал 97%
Давно ли команда этого недоразумения побеждала?)
В Италии он съедал весь командный потенциал ради своей статы. Да и когда это было. Криш молодец что борется хотя бы на таком уровне как чемпионат СА, хотя мог бы давно чилить на яхте с Бадром. Он все равно много тренируется чтобы забивать в чемпионате водокачки, но блин, это все равно чемпионат водокачки, не стоит переоценивать эти успехи