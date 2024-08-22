Роналду забил в 1-м туре саудовской лиги, еще один гол отменили из-за офсайда. У Криштиану 61 гол в 67 матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду отметился голом в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард « » открыл счет в матче с « », забив на 34-й минуте после паса . На 76-й португалец забил второй гол, но его отменили из-за офсайда.

В 67 матчах за «Аль-Наср» на счету 61 гол и 16 результативных передач.