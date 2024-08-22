Роналду забил в 1-м туре саудовской лиги, еще один гол отменили из-за офсайда. У Криштиану 61 гол в 67 матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раэд Садьо Мане Футбол

Криштиану Роналду отметился голом в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» открыл счет в матче с «Аль-Раэдом», забив на 34-й минуте после паса Садьо Мане. На 76-й португалец забил второй гол, но его отменили из-за офсайда.

В 67 матчах за «Аль-Наср» на счету Роналду 61 гол и 16 результативных передач.

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96 комментариев
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величайший в порядке, утром делал распаковку в ютубе, вечером распаковывает ворота соперников
+84
-30
+54
Ответ Владимир
Комментарий скрыт
В Англии и Италии, тоже разрывал!
+40
-18
+22
Немного осталось до исторической цифры 900
+32
-12
+20
Смотрю матч по Persiana sports, видели бы вы когда абрикос 7 забил гол , как он по сумасшедшему радовался) как будто в финале забил, и хоп, отменили , и тут же лицо превратилось в тыкву у него))) это было смешно)
+28
-13
+15
Новостник так наяривает на принца Люксембургского, что даже не узнал, что его гол отменили 🤡
+31
-17
+14
Ответ Predator87
был бы в порядке что нибудь бы выиграл в составе аль насра))голы без титула ну такое себе достижение)
Ну судя по твоей логике, Кейн тоже не в порядке раз ни одного титула не выиграл?
+20
-10
+10
Ответ Владимир
Комментарий скрыт
Хейт хейтом, но что в Англии, что в Италии у него также была топовая статистика, и это глупо отрицать
+13
-3
+10
Фруктовый король забил, команда не выиграла. База.
+14
-5
+9
Ютубный начал очередной поход за нулевым сезоном.. Ещё и в матче с "фаворитом".. А-ха-ха-ха.. Е-е-е!.. 🪠🤣
+9
-3
+6
Аль-Хилалю дежурно проиграл, можно на Аль-Послабее отыграться
+8
-3
+5
Стареет на глазах пластмассовый, обычно с годами мужчины брутальные становятся, а этот какая то мумия блин))
+11
-7
+4
рон сдал конечно прилично.прошедший евро это наглядно показал,который он напрочь провалил.да и в аравии играет слабо,толку то его голов которые не могут команде титул принести
+4
0
+4
Ответ По Жизни
Смотрю матч по Persiana sports, видели бы вы когда абрикос 7 забил гол , как он по сумасшедшему радовался) как будто в финале забил, и хоп, отменили , и тут же лицо превратилось в тыкву у него))) это было смешно)
а ты бы как реагировал? наоборот?
+8
-4
+4
Ответ Number_2
Аж ЗМ взял, да?)
В молодости брал ЗМ играя в АПЛ. Есть такой факт.
+4
-1
+3
ушёл бы года четыре назад роналду, было бы достойно! А так позорно завершит карьеру это факт
+7
-4
+3
Проиграли чемпионат уже в первом туре, красавцы
+8
-5
+3
Роналду провёл за Аль-Наср 67 матчей и набрал в них 77 очков, по систему гол + пас! Феноменальный уровень!!!
+25
-22
+3
Ответ хавбек+
величайший в порядке, утром делал распаковку в ютубе, вечером распаковывает ворота соперников
был бы в порядке что нибудь бы выиграл в составе аль насра))голы без титула ну такое себе достижение)
+19
-16
+3
Вид у него на все 50 как бы ни старался
+7
-4
+3
Ответ Predator87
был бы в порядке что нибудь бы выиграл в составе аль насра))голы без титула ну такое себе достижение)
Это закон такой?
+3
0
+3
Вот сейчас назначат ради абрикосы 7 пенальти, когда уже переиграли лишние 3 минуты)))))
+6
-4
+2
Топовый уровень он уже не тянет, конечно.
Но, в условных РПЛ/УПЛ он бы разрывал 97%
+2
0
+2
Классный все таки ютубер
+10
-8
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Что мне нравится в этом парне, так это его неуёмная жажда побеждать и забивать голы!
Побеждать?
Давно ли команда этого недоразумения побеждала?)
+2
0
+2
Роналду настолько крут,что забивает голы волосами🤣
+2
0
+2
Ответ Как дела на заводе
а в плей -офф ЧМ сколько там голов у Роналду, напомнишь?)
В ЛЧ лучший бомбардир, с большим отрывом)
+5
-3
+2
Ответ Топ геймер
Хейт хейтом, но что в Англии, что в Италии у него также была топовая статистика, и это глупо отрицать
Во второй раз в Англии тоже? Уверены?
В Италии он съедал весь командный потенциал ради своей статы. Да и когда это было. Криш молодец что борется хотя бы на таком уровне как чемпионат СА, хотя мог бы давно чилить на яхте с Бадром. Он все равно много тренируется чтобы забивать в чемпионате водокачки, но блин, это все равно чемпионат водокачки, не стоит переоценивать эти успехи
+3
-2
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Роналду провёл за Аль-Наср 67 матчей и набрал в них 77 очков, по систему гол + пас! Феноменальный уровень!!!
Верблюды набрали меньше?
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
а вот я - нет. портов жалко. шикарная сборная у них, но Кришти им явно мешает.
Они сами виноваты, если мешает-выставмои бы его за дверь
+1
0
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Ответ Карпов Стас
И это в 39 лет!
и это в чемпионате двора😱😱😱😱
+3
-2
+1
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