Онопко о судьях матча с «Локо»: «Не хочу обсуждать людей в черном, говорить об этих гражданах России. В футболе нельзя быть сухим, я в огороде вырезаю сухие листья»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Виктор Онопко Футбол

Виктор Онопко высказался о работе судей на матче «Ростова» с «Локомотивом».

На 61-й минуте игры шестого тура Мир РПЛ в штрафной хозяев произошел контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

– Что можете сказать по поводу судейства?

– Не хочу обсуждать людей в черном. Не очень хочу говорить об этих людях, гражданах России.

– Но пенальти в ворота «Локомотива» был.

– Пенальти был, да. Но судей накажут? Оштрафуют?

– Как с этим бороться?

– Не знаю, как бороться.

– У вас был диалог с арбитром. О чем?

– Ни о чем. Я говорю, что в футболе нельзя быть сухим. Я сухие листья у себя в огороде вырезаю и выбрасываю. Надо жить футболом, понимать тренеров, быть в культуре футбола, – сказал ассистент главного тренера «Ростова» Виктор Онопко.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судья Алексей Сухой: 🗿🗿🗿
+26
0
+26
Ответ onegin2007
Он предлагает вырезать плохих судей)
Они сухие - их надо мочить.
+18
0
+18
Ответ Aleksey Yashin
Судья Алексей Сухой: 🗿🗿🗿
Скорее Сухина. 😁
+11
-2
+9
Он предлагает вырезать плохих судей)
+10
-2
+8
>В футболе нельзя быть сухим, я в огороде вырезаю сухие листья
Ауф!
+10
-2
+8
Что-то из Стетхема
+8
-2
+6
Мертвые души. В.С. Онопко
+6
-1
+5
Судьи прочитав эту новость заерзали на стульях и начали судорожно оглядываться по сторонам
+4
-2
+2
Цитата из книги "Иван Васильевич" Михаила Булгакова: «Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!»
+3
-2
+1
Виктор Савельевич последним ответом на что-то явно намекает.
+2
-1
+1
MIB.
+1
-1
0
Ну и чушь)
+1
-1
0
Как очень дипломатично рассказал о сухих листьях :)
Молодец !
+2
-2
0
В футболе сухим может быть только 1 человек, это Алексей Васильевич Сухой
+2
-2
0
Когда Комличенко славил Ростов своим симулянством, мистер Онопко молчал,нервно хихихая от радости.Что изменилось в его отношении к гражданам России?
+1
-1
0
Не всех ещё в Ростове опросили? Жду новости про мнение Комличенко об арбиртах матча. С такой позицией, будто в поражении виноват исключительно Москалев с ВАР, можно и дальше сливать, хихикая над ЭСК и чувствуя себя идиотами (с) От игры команды, получается, ничего не зависит. Выученная беспомощность, да еще с придурью
0
0
0
Ответ Николай Бойко
>В футболе нельзя быть сухим, я в огороде вырезаю сухие листья Ауф!
Арбитр Алексей Сухой напрягся))))
0
0
0
Ответ maks44
Они сухие - их надо мочить.
В сортире?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий