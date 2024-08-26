Онопко о судьях матча с «Локо»: «Не хочу обсуждать людей в черном, говорить об этих гражданах России. В футболе нельзя быть сухим, я в огороде вырезаю сухие листья»
Виктор Онопко высказался о работе судей на матче «Ростова» с «Локомотивом».
На 61-й минуте игры шестого тура Мир РПЛ в штрафной хозяев произошел контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам.
Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
– Что можете сказать по поводу судейства?
– Не хочу обсуждать людей в черном. Не очень хочу говорить об этих людях, гражданах России.
– Но пенальти в ворота «Локомотива» был.
– Пенальти был, да. Но судей накажут? Оштрафуют?
– Как с этим бороться?
– Не знаю, как бороться.
– У вас был диалог с арбитром. О чем?
– Ни о чем. Я говорю, что в футболе нельзя быть сухим. Я сухие листья у себя в огороде вырезаю и выбрасываю. Надо жить футболом, понимать тренеров, быть в культуре футбола, – сказал ассистент главного тренера «Ростова» Виктор Онопко.
Ауф!
Молодец !