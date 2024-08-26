Онопко о судьях матча с «Локо»: «Не хочу обсуждать людей в черном, говорить об этих гражданах России. В футболе нельзя быть сухим, я в огороде вырезаю сухие листья»

Виктор Онопко высказался о работе судей на матче «Ростова» с «Локомотивом».

На 61-й минуте игры шестого тура Мир РПЛ в штрафной хозяев произошел контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

– Что можете сказать по поводу судейства?

– Не хочу обсуждать людей в черном. Не очень хочу говорить об этих людях, гражданах России.

– Но пенальти в ворота «Локомотива» был.

– Пенальти был, да. Но судей накажут? Оштрафуют?

– Как с этим бороться?

– Не знаю, как бороться.

– У вас был диалог с арбитром. О чем?

– Ни о чем. Я говорю, что в футболе нельзя быть сухим. Я сухие листья у себя в огороде вырезаю и выбрасываю. Надо жить футболом, понимать тренеров, быть в культуре футбола, – сказал ассистент главного тренера «Ростова» Виктор Онопко.