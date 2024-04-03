Онопко об удалении в матче с «Химками»: «Спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты»
Виктор Онопко рассказал о своем удалении в матче с «Химками».
Ассистент главного тренера «Ростова» выразил мнение после победы над подмосковным клубом (0:0, 7:6 пен.) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Я спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты.
За что удалили Карпина, не знаю», — сказал Онопко.
Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.
Савельич идет спрашивать у судьи и тоже получает красную )