Онопко об удалении в матче с «Химками»: «Спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты» 

Теги Ростов Химки ФОНБЕТ Кубок России судьи Виктор Онопко Валерий Карпин Алексей Сухой Футбол

Виктор Онопко рассказал о своем удалении в матче с «Химками».

Ассистент главного тренера «Ростова» выразил мнение после победы над подмосковным клубом (0:0, 7:6 пен.) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Я спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты. 

За что удалили Карпина, не знаю», — сказал Онопко.

Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

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13 комментариев
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Онопко спрашивает у Карпина: «За что тебя удалили?» Тот ему отвечает: «Спроси у судьи»
Савельич идет спрашивать у судьи и тоже получает красную )
+43
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+42
ага, а на самом деле было вот так: "Реф ****** * ***** ******* * ** * * ** ** * * ** * * * * * * * по разному"
+9
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+9
Ответ TFP_Sports
ага, а на самом деле было вот так: "Реф ****** * ***** ******* * ** * * ** ** * * ** * * * * * * * по разному"
Онопко: "Ну подумаешь дал трёхэтажного мата, мы тренеры на нём разговариваем"
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0
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А я ему говорю:"Рядовой Сидоров, разве вы не видите, что вашему товарищу на лоб капает раскаленное олово?"
+7
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+5
Онопко спросил у Сухого почему он тянет именно Ростов, а не Химки, на что тот с криком "Не пали меня" показал кк😂
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Ответ Андрей Андреев
Онопко спрашивает у Карпина: «За что тебя удалили?» Тот ему отвечает: «Спроси у судьи» Савельич идет спрашивать у судьи и тоже получает красную )
👍👍👍
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Ответ TFP_Sports
ага, а на самом деле было вот так: "Реф ****** * ***** ******* * ** * * ** ** * * ** * * * * * * * по разному"
"по-разному"
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ну, как же, - судья и без понтов...
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Какие интересные комментарии(ниже),- оторваться невозможно... Камеди Клаб - отдыхает...
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Стоп, какой ассистент тренера? Он разве не играет еще?
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Онопко подошёл к судье и тот подумал, если я Карпина удалил, а Онопко не удалю - то все решат, что я по разному трактую ситуации))
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Ответ TFP_Sports
ага, а на самом деле было вот так: "Реф ****** * ***** ******* * ** * * ** ** * * ** * * * * * * * по разному"
Восьмую букву с конца и девятую с начала извините не разобрал...
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