Онопко об удалении в матче с «Химками»: «Спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты» 

Виктор Онопко рассказал о своем удалении в матче с «Химками».

Ассистент главного тренера « » выразил мнение после победы над подмосковным клубом (0:0, 7:6 пен.) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Я спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты.

За что удалили , не знаю», — сказал .

Игру обслуживал арбитр .