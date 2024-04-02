Карпин и Онопко удалены за споры с судьей перед серией пенальти в матче «Ростова» с «Химками»
Валерий Карпин получил красную карточку в конце игры с «Химками».
Перед серией пенальти в матче Фонбет Кубка России главный тренер «Ростова» был удален вследствие споров с рефери.
Также Алексей Сухой показал красную карточку Виктору Онопко, ассистенту Карпина.
Возглавляющий «Ростов» специалист на протяжении нескольких минут общался с главным арбитром, а затем и с резервным судьей.
«Ну что он творит? Что творит?» – сказал Карпин, уходя в раздевалку.
Но такой проход Махеби запорол судья 🤦