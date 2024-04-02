Карпин и Онопко удалены за споры с судьей перед серией пенальти в матче «Ростова» с «Химками»

Валерий Карпин получил красную карточку в конце игры с «Химками».

Перед серией пенальти в матче Фонбет Кубка России главный тренер « » был удален вследствие споров с рефери.

Также Алексей Сухой показал красную карточку , ассистенту .

Возглавляющий «Ростов» специалист на протяжении нескольких минут общался с главным арбитром, а затем и с резервным судьей.

«Ну что он творит? Что творит?» – сказал Карпин, уходя в раздевалку.