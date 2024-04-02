Карпин и Онопко удалены за споры с судьей перед серией пенальти в матче «Ростова» с «Химками»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи Первая лига Виктор Онопко Валерий Карпин Алексей Сухой Футбол

Валерий Карпин получил красную карточку в конце игры с «Химками».

Перед серией пенальти в матче Фонбет Кубка России главный тренер «Ростова» был удален вследствие споров с рефери.

Также Алексей Сухой показал красную карточку Виктору Онопко, ассистенту Карпина.

Возглавляющий «Ростов» специалист на протяжении нескольких минут общался с главным арбитром, а затем и с резервным судьей.

«Ну что он творит? Что творит?» – сказал Карпин, уходя в раздевалку.

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7 комментариев
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ладно у Валеры уже репутация такая, ему чуть чего сразу красную, но Савеличу-то за что? он, вообще, божий одуванчик...
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Глупые удаления, но заслуженные. Судья уже свистнул. Что толку от этих истерик и ора.
Но такой проход Махеби запорол судья 🤦
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Ответ Злой Руся
Глупые удаления, но заслуженные. Судья уже свистнул. Что толку от этих истерик и ора. Но такой проход Махеби запорол судья 🤦
Я не заметил, что Онопко орал. А по Валере, можно только догадываться. ЖК нельзя было обойтись?
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