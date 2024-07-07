Онопко считает, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024: «Мы бы никому не уступали»

Виктор Онопко считает, что Россия никому бы не уступила на Евро-2024.

– Кто выиграет Евро?

–Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда.

– Как бы на турнире выглядела сборная России?

– Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, еще Грузия и Швейцария понравились. Но есть Испания и все остальные.

– На ваш взгляд, Россия бы вышла из группы?

– Да, – сказал помощник Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».

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