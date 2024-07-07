Онопко считает, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024: «Мы бы никому не уступали»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виктор Онопко Евро-2024 Футбол

Виктор Онопко считает, что Россия никому бы не уступила на Евро-2024.

– Кто выиграет Евро?

–Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда.

– Как бы на турнире выглядела сборная России?

– Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, еще Грузия и Швейцария понравились. Но есть Испания и все остальные.

– На ваш взгляд, Россия бы вышла из группы?

– Да, – сказал помощник Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».

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58 комментариев
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Ответ Bartez1986
Просто интересно - на основании чего такие выводы?
На основании того, что не проверишь😁
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+48
Просто интересно - на основании чего такие выводы?
+45
-2
+43
Онопко знает, о чём говорит - он и в 1996, и в 2004 из группы выходил, точнее, вылетал😏
+35
-3
+32
Россия матушка, абсолютный чемпион, по ЧМ и ЧЕ, в которых не принимает участия. Кто то из нашей команды, с вероятностью 94 % должен был стать лучшим игроком любого турнира, в котором опять таки же не принимаем мы участия.
+25
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+24
Ответ Bartez1986
Просто интересно - на основании чего такие выводы?
На основании блистательных перфомансов сборной при самом Онопко.
+24
-3
+21
Раньше сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Теперь сборная России - это многократный чемпион мира, Евро и Олимпийских игр в которых она не принимала участия.
+14
0
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Как же бесит это вечное БЫ и ЕСЛИ...
+14
-1
+13
Из разряда "мы возьмем Киев в три дня"!
По факту показали бы футбол на уровне Польши и слили бы албанцам и словенцам.
+15
-5
+10
Сам то почему не вышел из группы в1992? Да еще и наложил в штаны вместе с канчельскисом от всего лишь Шотландии - 0:3
+6
0
+6
Конечно вышла. Тут почти все вышли 🤣
+6
-2
+4
Ответ ApXuMaHqPuT
Онопко знает, о чём говорит - он и в 1996, и в 2004 из группы выходил, точнее, вылетал😏
И в 1992-м
+4
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Да ну , да мы бы выиграли это евро )) тут однозначно, вот если бы мы там играли мы бы взяли этот евро , если бы ...
+3
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Онопко ментально и мыслями ещё в той сборной России,если не в сборной СССР.
Той сборной,где Швейцария были фраерами,где Албанию и Австрию выносили по 4-0(условно) .
Пока (реально уважаемый) Онопко живёт в прошлом,европейские "карлики" уже не те,за исключением Андорры и Лихтенштейна.
И лишнее подтверждение тому,в каких европейских клубах сейчас(и как) играют наши сборники.
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На этом евро Бельгии и Дании тяжелее пришлось, ибо не было России, которой можно было на одной ноге навтыкать голов как следует
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А если бы в группе были: Италия, Испания, Хорватия?)
Я понимаю, что не этот евро тяжело смотреть, но такие смелые заявления делать не стоит. Это как ребёнок дома машет руками перед зеркалом
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Виктор может назвать двух центральных защитников достойных сборной России чтоб та выходила из группы? Даже Осипенко не тянет, а второго никто не назовёт ибо его тупо нет. Вся РПЛ по этой позиции забита легионерами, а некогда хваленый Джикия до сих пор безработный
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Это как каждый раз говорили что Зенит вышел бы из группы ЛЧ и вообще до 1/4-1/2 дойдет, а потом видели как оно на самом деле
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Я думаю, даже испанцев бы раскатали.
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Ага) Мы бы им , если бы нас догнали )))
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"Когда бы мы попали в створ ворот,
совсем иначе жил бы наш народ"
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Абсолютно непатриотическое, иноагентское высказывание! Мы бы порвали всех этих гейропейцев под ноль! Не зря они струсили, не допустили нас! Впрочем, первенство союзного государства, матчи с Белоруссию - турнир на порядок выше и по статусу, престижу, и по накалу борьбы.
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Считали бы расклады перед 3 туром 😃😃😃🙈🙄
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когда уровень рпл был на порядок выше и легионеров было прилично ,постоянно играющих в своих клубах,далеко не всегда получалось, а тут бы вышли. и кого бы мы обыграли, Витя, может быть Грузию ??? далеко не факт)))
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Просто смешно читать Онопко.
Особенно на фоне унылой игры сборной на последнем ЧЕ 20. Хоть бы не позорился.
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Ответ блокад блокадыч
Да какой «по факту», никто не знает как было бы на самом деле
"никто не знает" но предположить можно. На уровне предыдущих выступлений. Деревья без почвы не растут, знаешь ли. Может, под Норильском виноград посадить скажешь? Ведь никто не знает, как оно будет на самом деле, вдруг неожиданно потеплеет и он вырастет и даст вкусные и сладкие плоды.
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Всегда классно болтунам давать такие интервью. Ведь реальность никто никогда не сможет проверить.
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На опыте вылетов из группы)))
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Ответ Bartez1986
Просто интересно - на основании чего такие выводы?
Потому что никто не сможет проверить. Зенит у многих выходил в полуфинал лиги чемпионов. Россия бы легко вышла из группы (до этого успешно отобравшись на чемпионат)
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Ответ Bartez1986
Просто интересно - на основании чего такие выводы?
Просто очень хочется)
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Ответ Madhamish
"никто не знает" но предположить можно. На уровне предыдущих выступлений. Деревья без почвы не растут, знаешь ли. Может, под Норильском виноград посадить скажешь? Ведь никто не знает, как оно будет на самом деле, вдруг неожиданно потеплеет и он вырастет и даст вкусные и сладкие плоды.
Такие “футбольные“ страны как Грузия, Румыния, Словения, Словакия вышли из группы, у нас состав не хуже, так что Россия могла и выйти, а могла и не выйти, 50/50, но тут гении любят принижать нашу сборную, просто смешно))
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