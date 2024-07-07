Онопко считает, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024: «Мы бы никому не уступали»
Виктор Онопко считает, что Россия никому бы не уступила на Евро-2024.
– Кто выиграет Евро?
–Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда.
– Как бы на турнире выглядела сборная России?
– Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, еще Грузия и Швейцария понравились. Но есть Испания и все остальные.
– На ваш взгляд, Россия бы вышла из группы?
– Да, – сказал помощник Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».
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По факту показали бы футбол на уровне Польши и слили бы албанцам и словенцам.
Той сборной,где Швейцария были фраерами,где Албанию и Австрию выносили по 4-0(условно) .
Пока (реально уважаемый) Онопко живёт в прошлом,европейские "карлики" уже не те,за исключением Андорры и Лихтенштейна.
И лишнее подтверждение тому,в каких европейских клубах сейчас(и как) играют наши сборники.
Я понимаю, что не этот евро тяжело смотреть, но такие смелые заявления делать не стоит. Это как ребёнок дома машет руками перед зеркалом
совсем иначе жил бы наш народ"
Особенно на фоне унылой игры сборной на последнем ЧЕ 20. Хоть бы не позорился.