«Отлично!» Гендиректор РЖД об игре «Локомотива» с «Ростовом» (3:2)

Гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил игру «Локомотива» в матче с «Ростовом».

Встреча 6-го тура Мир проходила в Москве и завершилась победой железнодорожников (3:2).

«Отлично!» – ответил журналистам Олег Белозеров на вопрос об игре « ».

После матча команда возглавила турнирную таблицу чемпионата России. В активе «Локомотива» 15 очков, они опережают «Зенит» на один балл.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после 6-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4