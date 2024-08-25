«Отлично!» Гендиректор РЖД об игре «Локомотива» с «Ростовом» (3:2)
Гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил игру «Локомотива» в матче с «Ростовом».
Встреча 6-го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась победой железнодорожников (3:2).
«Отлично!» – ответил журналистам Олег Белозеров на вопрос об игре «Локомотива».
После матча команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу чемпионата России. В активе «Локомотива» 15 очков, они опережают «Зенит» на один балл.
«Локомотив» лидирует в РПЛ после 6-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4
Отлично, Константин!