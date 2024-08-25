«Отлично!» Гендиректор РЖД об игре «Локомотива» с «Ростовом» (3:2)

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Олег Белозеров Р-Спорт РЖД Футбол

Гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил игру «Локомотива» в матче с «Ростовом».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась победой железнодорожников (3:2).

«Отлично!» – ответил журналистам Олег Белозеров на вопрос об игре «Локомотива».

После матча команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу чемпионата России. В активе «Локомотива» 15 очков, они опережают «Зенит» на один балл. 

«Локомотив» лидирует в РПЛ после 6-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4

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12 комментариев
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Прекрасно, Геннадий!
Отлично, Константин!
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«Галактикос» Галактионова
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Отлично!, - сказал Белозеров. Всё правильно делает руководство. Денег больше не дам, чем меньше тратят, тем лучше играют
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Шикарно!!!!
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Денег дай на усиление,на дистанции не хватит..защитник нужен и агрессивный нападающий либо правый хавбек. Иначе чуть травмы и дисквалификации и посыпемся.
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Ответ stazvarrr
Ген. Директор Локомотива - отлично . Ген. Директор Динамо - рок из Питера 🤡
Гендиректор бабломешка - срочно купить Батракова, Самошникова итд
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Мы тоже довольны👌
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Киучно!
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Ты лучше денег дай хотя бы на какое-то усиление. Команде нужен игрок в защиту
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Ответ xomamb
Гендиректор бабломешка - срочно купить Батракова, Самошникова итд
А причем тут Зенит вообще ? У одного ребята забивают и выигрывают , у второго не попадают с 5 метров , но виноват Зенит ;) что за комплексы ?)
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Ответ Сергей48
Мы тоже довольны👌
А это главное!
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