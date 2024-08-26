Мостовой об РПЛ: «Пришло время сменить победителя, может быть. В прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за победу в РПЛ.

«Локомотив» лидирует в чемпионате после шести туров, набрав 15 очков. «Зенит» расположился на второй строчке – 14 баллов.

«Сейчас смотришь на таблицу – и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов.

Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно. Может быть, у нас пришло время сменить победителя.

Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

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40 комментариев
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Кстати, почему Царь молчит? Как у Галактионова обстоит дело с чеканкой мяча? И где вообще он играл?
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А почему нет хотя бы одного предложения про Абаскаля?) А царь-то ненастоящий (с)
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Да.Наступило время ЗЕНИТУ снова стать чемпионом.
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+9
Ответ Knife707
Кстати, почему Царь молчит? Как у Галактионова обстоит дело с чеканкой мяча? И где вообще он играл?
Видимо если тренер без должного опыта чеканки идёт на 1 месте, то у Мостового блокируется блок докапывания за игроцкую карьеру. )
+10
-2
+8
Ответ Spartakus1984
Динамо им сделало подарок,так как только в руках Динамо по сути было чемпионство,просто в ничью нужно было сыграть.
В этом и смысл чемпионата в том виде, в котором он есть. Нужно-не нужно, смог - не смог. Победит тот, кто больше раз "смог".
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+5
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий удален пользователем
Вам с 5-го места виднее
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Ответ Вячеслав Припузов
Спартак показал как можно сковать Зенит на его половине поля родного стадиона с 56% владения мячом...
Он бы показал, если бы выграл. А так он показал, что даже в большинстве, не может ничего сделать.
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+2
Что значит сменить? Помешать в кабинетах как в 90-е или 8 лет назад при Будогосском?
Правильно говорить пришло время нового чемпиона. Но пришло ли оно? Надо посмотреть ещё месяцок.
+3
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+2
Ну пока кажется, что набор очков у Локо аномальный. Чуток перебрали, как гриЦЦа)) Я нормально к ним отношусь, но пишу как чувствую... Молодцы, чё.
Но на дальней дистанции играть в такой энергозатратный футбол очень тяжело. И везти не всегда будет.
+2
0
+2
Даже Балтике в финале Кубка не удалось растрепать Зенит, хоть и близко была, а вы про Динамо и Краснодар, пффф.
+4
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В этот раз чемпион то шеституровое?
+3
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Ответ Spartakus1984
Зачем?
Чтобы вы опять плакали
+1
0
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Динамо самостоятельно уже не первый раз делает подарки
+4
-3
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Ответ Руслан Сардаров
толку-то от ваших сковываний, если вы гол забить не можете? Локомотив в том сезоне дважды обыграл болотных, вот это уровень! И больше никто их не сместит.
Сам то веришь в это?
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Ответ Balt
Даже Балтике в финале Кубка не удалось растрепать Зенит, хоть и близко была, а вы про Динамо и Краснодар, пффф.
Надеюсь, Балтика быстро вернется в РПЛ. Живая такая, бодрая и играющая команда. Имхо, поинтереснее, чем "плотно-компактно бицца-бороцца" от команд условного Рашида Рахимова :)
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Ответ Вячеслав Припузов
Спартак показал как можно сковать Зенит на его половине поля родного стадиона с 56% владения мячом...
толку-то от ваших сковываний, если вы гол забить не можете? Локомотив в том сезоне дважды обыграл болотных, вот это уровень! И больше никто их не сместит.
+2
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+1
Ответ Чебурашка от Гены
Впереди ещё весь чемпионат, а ещё и зимняя пауза. Чего тут гадать и планировать? И у всех впереди будут спады. В прошлом сезоне было чувство, что чемпионство никому не нужно. Очки лидеры дарили налево и направо.
Скоро перерыв на сборные, а выход на пик физических кондиции (Спартак, Локо) долгим не бывает. Вот и посмотрим на них после перерыва.
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Впереди ещё весь чемпионат, а ещё и зимняя пауза. Чего тут гадать и планировать? И у всех впереди будут спады. В прошлом сезоне было чувство, что чемпионство никому не нужно. Очки лидеры дарили налево и направо.
+5
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Ответ Плеймейкер87
А почему нет хотя бы одного предложения про Абаскаля?) А царь-то ненастоящий (с)
Абаскаль не настоящий, кто его взял вообще?
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Радует то, что в Локомотиве большинство российских игроков.
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Нет ни слова про Абаскаля! Это точно Мостовой? 🤔
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Ответ Knife707
Кстати, почему Царь молчит? Как у Галактионова обстоит дело с чеканкой мяча? И где вообще он играл?
А где он играл? Он по мячу хоть раз бил?
Галактионов не тренер, это и ежу понятно.
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Ответ Вячеслав Припузов
Спартак показал как можно сковать Зенит на его половине поля родного стадиона с 56% владения мячом...
жаль заменили Мартинса и Рябчука((
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Ответ vikluk
Радует то, что в Локомотиве большинство российских игроков.
В Краснодаре тоже в свое время было большинство...
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Ответ Balt
Да это было при Игнашевиче. При молодом совсем по тренерским меркам Грищенко вообще не то совсем, сыро и невзрачно.
Эх... Жаль.
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Ответ Циник Петербургский
Надеюсь, Балтика быстро вернется в РПЛ. Живая такая, бодрая и играющая команда. Имхо, поинтереснее, чем "плотно-компактно бицца-бороцца" от команд условного Рашида Рахимова :)
Да это было при Игнашевиче. При молодом совсем по тренерским меркам Грищенко вообще не то совсем, сыро и невзрачно.
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Комментарий удален пользователем
Динамо им сделало подарок,так как только в руках Динамо по сути было чемпионство,просто в ничью нужно было сыграть.
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Не Краснодар, а Пнсьяков сделал подарок Зениту.
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален модератором
Годная отмаза. Не рано?)))
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