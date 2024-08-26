Мостовой об РПЛ: «Пришло время сменить победителя, может быть. В прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок»

Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за победу в РПЛ.

«Локомотив» лидирует в чемпионате после шести туров, набрав 15 очков. «Зенит» расположился на второй строчке – 14 баллов.

«Сейчас смотришь на таблицу – и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов.

Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно. Может быть, у нас пришло время сменить победителя.

Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.