Мостовой об РПЛ: «Пришло время сменить победителя, может быть. В прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок»
Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за победу в РПЛ.
«Локомотив» лидирует в чемпионате после шести туров, набрав 15 очков. «Зенит» расположился на второй строчке – 14 баллов.
«Сейчас смотришь на таблицу – и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов.
Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно. Может быть, у нас пришло время сменить победителя.
Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
Правильно говорить пришло время нового чемпиона. Но пришло ли оно? Надо посмотреть ещё месяцок.
Но на дальней дистанции играть в такой энергозатратный футбол очень тяжело. И везти не всегда будет.
Галактионов не тренер, это и ежу понятно.