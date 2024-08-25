Мостовой о Латышонке в игре против «Спартака»: «Молодец в 2-3 эпизодах, но это его работа. Одно дело, когда ты стоишь в «Зените», а другое – в «Факеле»

Александр Мостовой оценил игру Евгения Латышонка в матче со «Спартаком».

Вратарь « » сыграл на ноль против красно-белых в матче 6-го тура Мир (0:0).

«Сегодня была первая игра, когда показал себя. С «Динамо» отбил пенальти? Да, но если разобраться, то в створ ворот было всего три удара.

Многие думают, если команда сыграла на ноль – значит вратарь классно сыграл, а потом смотришь на статистику и видишь, что было 10 ударов, и два всего в створ – остальное в аут или на трибуны. На это тоже надо обращать внимание.

Вот сегодня была проверка, «Спартак» в большинстве имел возможности забить, Латышонок справился. Но одно дело, когда ты стоишь в «Зените», а другое – в « ». Я бы не делал далеко идущие выводы, Латышонок молодец в 2-3 эпизодах, но это его работа», – сказал бывший игрок « » и сборной России.