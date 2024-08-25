Мостовой о Латышонке в игре против «Спартака»: «Молодец в 2-3 эпизодах, но это его работа. Одно дело, когда ты стоишь в «Зените», а другое – в «Факеле»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Факел Советский спорт Евгений Латышонок Футбол

Александр Мостовой оценил игру Евгения Латышонка в матче со «Спартаком».

Вратарь «Зенита» сыграл на ноль против красно-белых в матче 6-го тура Мир РПЛ (0:0).

«Сегодня была первая игра, когда Латышонок показал себя. С «Динамо» отбил пенальти? Да, но если разобраться, то в створ ворот было всего три удара.

Многие думают, если команда сыграла на ноль – значит вратарь классно сыграл, а потом смотришь на статистику и видишь, что было 10 ударов, и два всего в створ – остальное в аут или на трибуны. На это тоже надо обращать внимание. 

Вот сегодня была проверка, «Спартак» в большинстве имел возможности забить, Латышонок справился. Но одно дело, когда ты стоишь в «Зените», а другое – в «Факеле». Я бы не делал далеко идущие выводы, Латышонок молодец в 2-3 эпизодах, но это его работа», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

18 комментариев
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Что ни говори, но за долгое время в Зените появился вратарь
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Ответ Геннадий Киселев
Наверное, в силу возраста ты не помнишь, но тоже самое пели Лунёву.
Бирюков на пенсию ушел, теперь если Юра Жевнов не испортит его, то все будет хорошо с вратарями в Зените
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Геннадий, вы же считаете себя умным человеком, полагаю. Не живите стереотипами про возраст. Мне 37 лет, и я прекрасно помню, кто играл за Зенит и за другие команды. Хорошего дня
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Ну так он и в Балтике хорошо себя показывал.
Понимаю, что не Факел, но все же.

На самом деле, нравится, что в матчах, где работы немного, Евгений всегда сконцентрирован.
Помнится, Миша говорил, что проблема вратарей, переходящих из скромного клуба в клуб больше - неумение включиться, когда потребуется, все-таки ворота Балтики и Зенита атакуют разное количество времени в матче.
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Многие пишут, что взял рабочие удары и всего то. Не согласен. Во-первых сыграл в этих моментах идеально, отбавал не абы куда, а четко по вратарски, во-вторых удивило спокойствие. Ну, и стоит отметить, что вся его игра начиная от первого паса и заканчивая выбиванием во вчерашнем матче, это просто образец. Даже если бы он пропустил первый гол с углового, это не изменило бы моего отношения. спасать такие мячи вратарь не обязан, а играть надежно это уже немало. Посмотрим на дистанции.
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Лучший игрок матча, но …
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Ответ Геннадий Киселев
Наверное, в силу возраста ты не помнишь, но тоже самое пели Лунёву.
Так и Лунёв был норм
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факел?-ты серьезно?-футболист Латышенок, вратарь петербургского «Зенита».

Вот некоторые этапы его клубной карьеры:

2016–2019 — «Краснодар».

2016–2019 — «Краснодар-2».

2018–2019 — «Краснодар-3».

2019–2024 — «Балтика».

2024 — настоящее время — «Зенит».

16 мая 2024 года Латышонок впервые получил вызов в сборную России.
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Да, согласен в целом, но при нем абсолютно все вратари стагнировали, просто уровень Малафея, на ленточке по крайней мере, не вызывал вопросов и уровень был приемлемый для Зенита тех лет)
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Очень хорошо сказано!
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Может все таки в Балтике а не Факеле
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Ответ thesuperdrum
Что ни говори, но за долгое время в Зените появился вратарь
Наверное, в силу возраста ты не помнишь, но тоже самое пели Лунёву.
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Ответ Геннадий Киселев
Наверное, в силу возраста ты не помнишь, но тоже самое пели Лунёву.
Тогда был Бирюков и все понимали во что скорее всего все выльется, а так почти все вратари в Зените начинали ярко, а потом Бирюков…
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Ответ pogbadrogba
Тогда был Бирюков и все понимали во что скорее всего все выльется, а так почти все вратари в Зените начинали ярко, а потом Бирюков…
Ну Малафеев так то тоже всю жизнь Бирюкове играл, и стал легендой. Всех собак только на Бирюкова тоже глупо вешать. Хотя времена поменять. В тот стиль, который был у Славы, наверное современный вратарь уде не имеет права играть.
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Ответ stern
Так и Лунёв был норм
В Карабахе?
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Ответ Геннадий Киселев
Наверное, в силу возраста ты не помнишь, но тоже самое пели Лунёву.
Лунев нормально стоял, не знаю из-за чего его посадили на скамейку
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