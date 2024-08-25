Мостовой о Латышонке в игре против «Спартака»: «Молодец в 2-3 эпизодах, но это его работа. Одно дело, когда ты стоишь в «Зените», а другое – в «Факеле»
Александр Мостовой оценил игру Евгения Латышонка в матче со «Спартаком».
Вратарь «Зенита» сыграл на ноль против красно-белых в матче 6-го тура Мир РПЛ (0:0).
«Сегодня была первая игра, когда Латышонок показал себя. С «Динамо» отбил пенальти? Да, но если разобраться, то в створ ворот было всего три удара.
Многие думают, если команда сыграла на ноль – значит вратарь классно сыграл, а потом смотришь на статистику и видишь, что было 10 ударов, и два всего в створ – остальное в аут или на трибуны. На это тоже надо обращать внимание.
Вот сегодня была проверка, «Спартак» в большинстве имел возможности забить, Латышонок справился. Но одно дело, когда ты стоишь в «Зените», а другое – в «Факеле». Я бы не делал далеко идущие выводы, Латышонок молодец в 2-3 эпизодах, но это его работа», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Понимаю, что не Факел, но все же.
На самом деле, нравится, что в матчах, где работы немного, Евгений всегда сконцентрирован.
Помнится, Миша говорил, что проблема вратарей, переходящих из скромного клуба в клуб больше - неумение включиться, когда потребуется, все-таки ворота Балтики и Зенита атакуют разное количество времени в матче.
Вот некоторые этапы его клубной карьеры:
2016–2019 — «Краснодар».
2016–2019 — «Краснодар-2».
2018–2019 — «Краснодар-3».
2019–2024 — «Балтика».
2024 — настоящее время — «Зенит».
16 мая 2024 года Латышонок впервые получил вызов в сборную России.