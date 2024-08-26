Гафин о судействе Карасева: «Сердце екает, когда видим его фамилию напротив матчей «Динамо». Основной вклад в результат вносят игроки, но неприятная тенденция есть»
Дмитрий Гафин высказался о судействе Сергея Карасева в матчах «Динамо».
В игре 6-го тура Мир РПЛ против «Краснодара», на которой работала бригада арбитров во главе с Карасевым, «Динамо» уступило со счетом 0:1.
– С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасев судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?
– Честно скажу – когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце екает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасев, связаны с ним, потому что я убежден, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует, – сказал глава совета директоров «Динамо».
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4 победы и 4 поражения, причем с Краснодаром при Карасеве из 3 последних матчей Динамо проиграло 2 раза и 1 раз в ничью сыграло.
Абсолютно худший по статистике судья для Динамо особенно в матчах против Краснодара и Зенита.
Надо взглянуть на себя со стороны и спросить: - А мы всё делаем, чтобы побеждать?
Проигрываются все ключевые матчи… Почему?
Всё неудачи от головы.
В команде должен работать супер профессиональный психолог.
Без него проблему не решить.
Так и будет команда наступать на одни и те же грабли.