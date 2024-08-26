Гафин о судействе Карасева: «Сердце екает, когда видим его фамилию напротив матчей «Динамо». Основной вклад в результат вносят игроки, но неприятная тенденция есть»

Дмитрий Гафин высказался о судействе Сергея Карасева в матчах «Динамо».

В игре 6-го тура Мир РПЛ против « », на которой работала бригада арбитров во главе с , «Динамо» уступило со счетом 0:1.

– С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасев судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?

– Честно скажу – когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце екает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасев, связаны с ним, потому что я убежден, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует, – сказал глава совета директоров «Динамо».

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