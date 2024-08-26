Гафин о судействе Карасева: «Сердце екает, когда видим его фамилию напротив матчей «Динамо». Основной вклад в результат вносят игроки, но неприятная тенденция есть»

Теги судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Чемпионат.com Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о судействе Сергея Карасева в матчах «Динамо».

В игре 6-го тура Мир РПЛ против «Краснодара», на которой работала бригада арбитров во главе с Карасевым, «Динамо» уступило со счетом 0:1.

– С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасев судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?

– Честно скажу – когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце екает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасев, связаны с ним, потому что я убежден, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует, – сказал глава совета директоров «Динамо».

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32 комментария
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Ответ dimon-sm71
Чо они докопаться все до судьи,сами забивать не пробовали?Только момент с Лунёвым пропустил,карточку надо было давать,а так нормально отсудил,в себе покопайтесь,нашли крайнего.
Это нормально отсудил))
https://post-images.org/photo-page.php?photo=BAYged07
+17
-6
+11
Ответ Чебурашка от Гены
Не поленился. Последние 11 игр до этого матча Карасевым. С Локо 3-1, Рубин 2-2, ЦСКА 3-2, Краснодар 0-1, Краснодар 0-0, Зенит 0-2, Химки 1-0, Спартак 2-2, Зенит 1-4 , ЦСКА 2-0, Зенит 1-1. Как по мне неплохо. С быками тяжело играет Динамо.
Итого:
4 победы и 4 поражения, причем с Краснодаром при Карасеве из 3 последних матчей Динамо проиграло 2 раза и 1 раз в ничью сыграло.
Абсолютно худший по статистике судья для Динамо особенно в матчах против Краснодара и Зенита.
+10
-1
+9
А от Лещука на воротах у тебя ничего не екает???
+10
-2
+8
Ответ dimon-sm71
Комментарий скрыт
Это не касание - это захват руки с целью сбить убегающего с мячом к воротам игрока. То что на угловых без мяча игроки держат друг друга совсем к этому моменту отношения не имеет даже близко.
+10
-3
+7
Манера судейства Карасева никогда мне не нравилась.
+7
-1
+6
Не поленился. Последние 11 игр до этого матча Карасевым. С Локо 3-1, Рубин 2-2, ЦСКА 3-2, Краснодар 0-1, Краснодар 0-0, Зенит 0-2, Химки 1-0, Спартак 2-2, Зенит 1-4 , ЦСКА 2-0, Зенит 1-1. Как по мне неплохо. С быками тяжело играет Динамо.
+7
-2
+5
Наконец то проснулся! Карась никогда нас нормально не судил. Очень жаль что для вас господин гафин это откровение
+4
0
+4
когда вижу что Карасев судит матч с ДМ я понимаю, что неприятности может доставить не только соперник по матчу
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Карасев целенаправленно судит против ДИНАМО! Это понятно всем!
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+4
из разряда: ложки я нашел, но осадочек-то остался.
+4
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+4
Ответ dimon-sm71
Чо они докопаться все до судьи,сами забивать не пробовали?Только момент с Лунёвым пропустил,карточку надо было давать,а так нормально отсудил,в себе покопайтесь,нашли крайнего.
По эпизоду с Лаксальтом нормально отсудил....? ЧИСТЫЙ ПЕНАЛЬ!
+3
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+3
Ответ Pilgui 1970
Лещук был и есть второй номер, а был бы третий если бы Шунин остался....Но, Лещ вчера сыграл очень здорово трижды сыграв в паука...Молодец!
Хоть он и потащил трижды, но ему никогда не отмыться от ладошек в матче со Спартаком...
+3
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+3
Ответ Андрей Кобранов
Они похоже вместе с Маричалем любовники Лички , другого объяснения нахождения обоих в команде у меня просто нет
Лещук был и есть второй номер, а был бы третий если бы Шунин остался....Но, Лещ вчера сыграл очень здорово трижды сыграв в паука...Молодец!
+3
-1
+2
Ответ Pilgui 1970
Лещук был и есть второй номер, а был бы третий если бы Шунин остался....Но, Лещ вчера сыграл очень здорово трижды сыграв в паука...Молодец!
Никогда ему не прощу пространные кубок и чемпионство
+2
0
+2
Плохому танцору всегда что-то или кто-то мешает…
Надо взглянуть на себя со стороны и спросить: - А мы всё делаем, чтобы побеждать?
Проигрываются все ключевые матчи… Почему?
Всё неудачи от головы.
В команде должен работать супер профессиональный психолог.
Без него проблему не решить.
Так и будет команда наступать на одни и те же грабли.
+2
0
+2
Ответ dimon-sm71
Комментарий скрыт
надо,если целенаправленно мешаешь играть чисто.Никогда не понимал этого мудацкого "силовая борьба".Это не хоккей или регби.Здесь футболисты не ожидают ,что соперники против них будут различные приемы захватов отрабатывать
+3
-2
+1
Ответ Pilgui 1970
Лещук был и есть второй номер, а был бы третий если бы Шунин остался....Но, Лещ вчера сыграл очень здорово трижды сыграв в паука...Молодец!
Один раз в год и незаряженное ружьё стреляет …..
+1
0
+1
Я думаю, у всех клубов РПЛ сердце ёкает при виде фамилии "Карасев" напротив их матчей
+1
0
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Ответ Андрей Кобранов
Никогда ему не прощу пространные кубок и чемпионство
Я тоже не могу забыть его ошибки....Надо бы смириться, но никак не получается. Слава Богу с Лунёвым ничего серьёзного не произошло.
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Ответ Игорь Манько
А если пару раз пропустил, то опять Карасёв виноват?
Карасёв виноват в том, за что он виноват....Он знает. И все это видели, чистый пеналь и хотя бы жёлтую надо было дать Кордобе.
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Ответ Чебурашка от Гены
Не поленился. Последние 11 игр до этого матча Карасевым. С Локо 3-1, Рубин 2-2, ЦСКА 3-2, Краснодар 0-1, Краснодар 0-0, Зенит 0-2, Химки 1-0, Спартак 2-2, Зенит 1-4 , ЦСКА 2-0, Зенит 1-1. Как по мне неплохо. С быками тяжело играет Динамо.
Комментарий удален модератором
Ответ Tts
Комментарий удален модератором
Это матчи за последние 3 года примерно . Лень было дальше искать.
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Ответ Чебурашка от Гены
Это матчи за последние 3 года примерно . Лень было дальше искать.
Комментарий удален модератором
Ответ Tts
Комментарий удален модератором
Вы хотели бы, что бы судил искуственный интеллект? 😁 Я тыщу процентов против, если что.
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Ответ валя_стакан
Итого: 4 победы и 4 поражения, причем с Краснодаром при Карасеве из 3 последних матчей Динамо проиграло 2 раза и 1 раз в ничью сыграло. Абсолютно худший по статистике судья для Динамо особенно в матчах против Краснодара и Зенита.
Так играйте лучше, а что надеяться на судью.
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