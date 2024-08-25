«Динамо» обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»: «Мы заинтересованы в том, чтобы уровень судейства рос. Результатом недовольны, но за игру не стыдно»
«Динамо» подаст жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром».
В домашней встрече 6-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
«Результатом недовольны, но за игру не стыдно. Были моменты, которые мы не реализовали. Пропустили автогол. Неудачная серия с «Краснодаром» продолжается. Мы в гонке, чемпионат продолжается. Большую часть мы доминировали, могли отыгрываться и выходить вперед. Показалось, что «Краснодар затягивал время.
Будем подавать жалобу в ЭСК, у нас есть все основания на это. «Динамо» заинтересовано в том, чтобы уровень судейства рос, был соответствующим уровню нашей лиги», – заявил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.