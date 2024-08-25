«Динамо» обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»: «Мы заинтересованы в том, чтобы уровень судейства рос. Результатом недовольны, но за игру не стыдно»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Матч ТВ ЭСК РФС Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» подаст жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром».

В домашней встрече 6-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Результатом недовольны, но за игру не стыдно. Были моменты, которые мы не реализовали. Пропустили автогол. Неудачная серия с «Краснодаром» продолжается. Мы в гонке, чемпионат продолжается. Большую часть мы доминировали, могли отыгрываться и выходить вперед. Показалось, что «Краснодар затягивал время.

Будем подавать жалобу в ЭСК, у нас есть все основания на это. «Динамо» заинтересовано в том, чтобы уровень судейства рос, был соответствующим уровню нашей лиги», – заявил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

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44 комментария
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Пеналь был чистый. Карасёв пусть судит"Кожаный мяч".
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ЭСК установит, что игрок Краснодара поддерживал Лаксальта, чтобы тот не упал. Поэтому никаких оснований для пенальти здесь конечно же не было.
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По поводу пенальти в матче с Зенитом вопрос задать не хотят?
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Ответ igls54
По поводу пенальти в матче с Зенитом вопрос задать не хотят?
Так там чистый пенальти, если глаза есть
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Ответ Dyman
Ну ч назначением Карасёва стало понятно, что Динамо притормозят, тоже и с Локо сегодня сделают - напомнить , кто на первом месте должен быть в год якобы "столетия".....
Игроков Зенита в последние две игры, судейки разрешали останавливать приемами греко-римской борьбы.
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Ответ igls54
По поводу пенальти в матче с Зенитом вопрос задать не хотят?
Так зенит же обратился, ЭСК подтвердил, игра рукой в штрафной - это пенальти
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Ответ Pertinax Gandi
ЭСК установит, что игрок Краснодара поддерживал Лаксальта, чтобы тот не упал. Поэтому никаких оснований для пенальти здесь конечно же не было.
да и крови не было, так что вообще никаких шансов.
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Динамо обращались в эск после пенки весной 22-го? Как только Москве не подсудили так сразу разнылись
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Не воняйте лишний раз, судейские. А то без них можно в ФНЛ годик-другой отыграть.
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А после Зенита и Крыльев обращались? Когда дали пробить липу в Питере, и не дали за удар по ноге Олейникова?
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Хотите побеждать, научитесь достойно проигрывать.
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Ответ Nikitk@Torres
Мы заинтересованы, чтобы Динамо вернулось в пердив.
лучше спартак там вас заждались
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после такого судейства Карасева на международных турнирах мы больше не увидим, уефа же за всеми следит
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Ответ Dyman
Ну ч назначением Карасёва стало понятно, что Динамо притормозят, тоже и с Локо сегодня сделают - напомнить , кто на первом месте должен быть в год якобы "столетия".....
Ну чего там с локо сегодня? )))
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где Краснодар тянул время не совсем понятно, да и зачем это в спиче про судейство
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Ответ azserg@mail.ru
Динамо хватит ныть. Скажите спасибо за игру и идите готовиться к следующему матчу. А то не успеете нормально подготовиться и опять Краснодар будет виноват. Если что можете вспомнить пенальти на Смолове в ворота Краснодара. Это так, то что на поверхности лежит и сильно вспоминать не надо. Или может вы те 3 очка вернете сейчас?
мы сами разберемся в своей подготовке, а вот такие как Карасев должны понести наказание, чтоб в очередной раз Краснодар не тащили за уши судьи, что в каждом туре происходит
+4
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Матч как матч, ничего не было особо
+7
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Ответ валя_стакан
Суди по правилам, а не моменты считай, а судья был явно заряжен это не только эпизода с пенальти касается
Вы ниже фото выложили и что хотели этим доказать? Момент в статике, т.е. ни о чем. Такие моменты надо рассматривать в динамике и покадрово. А ваше фото, приношу извинения, это пук в лужу.
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Комментарий удален модератором
Ответ igls54
По поводу пенальти в матче с Зенитом вопрос задать не хотят?
Так там чистый пеналь, а то что клаудиньо наигравший против динамо и спартака наидве красные не удаляют, все уже привыкли
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Ответ lus
Непонятно, почему болельщики "Динамо" увязывают непоставленный пенальти с потерей трех очков? Пенальти еще забить надо. И вопрос: сколько голов в этом матче забили динамовцы? Ноль. Так что вы хотели? Что касается судейства, то всегда найдется недовольная сторона. Судьи ошибаются и будут ошибаться.
Суди по правилам, а не моменты считай, а судья был явно заряжен это не только эпизода с пенальти касается
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Ответ АланСмити
Напомните,а после матча с Крыльями от Динамо были такие слова, когда в их ворота при 0:0 чистый пенальти не поставили? А то что-то я не помню.
что-то я не помню чистого пенальти с Крыльями, может ты слишком хочешь чтоб он был
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Ответ RUS>
после такого судейства Карасева на международных турнирах мы больше не увидим, уефа же за всеми следит
Когда наши судьи будут допущены к обслуживанию игр в Европе, Карасев по возрасту давно уже уже будет на пенсии.
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Ответ reus
А давайте судей отменим. ) Эти явные ошибки и скандалы - явление непреходящее. Постматчевые стенания ситуацию нисколько не исправят. Такова квалификация у "профессиональных" людей.
Тогда и футболистов надо отменять, квалификация у них не выше, чем у судей, а получают больше.)))
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Ох уж это доминирование с нулем забитых голов, такой тренд появляется новый и у нас в РПЛ)
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Непонятно, почему болельщики "Динамо" увязывают непоставленный пенальти с потерей трех очков? Пенальти еще забить надо. И вопрос: сколько голов в этом матче забили динамовцы? Ноль. Так что вы хотели? Что касается судейства, то всегда найдется недовольная сторона. Судьи ошибаются и будут ошибаться.
+1
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у вас был шанс в прошлом году . Теперь ждите еще 50 лет
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Ну почитаем новые отмазки.
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Динамо не грустить,отыграетесь как всегда на ЦСКА
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Я тоже думал, что Динамо это сила, а оказалось... по ныть тоже любители!
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