«Динамо» обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»: «Мы заинтересованы в том, чтобы уровень судейства рос. Результатом недовольны, но за игру не стыдно»

«Динамо» подаст жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром».

В домашней встрече 6-го тура Мир бело-голубые уступили со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

«Результатом недовольны, но за игру не стыдно. Были моменты, которые мы не реализовали. Пропустили автогол. Неудачная серия с « » продолжается. Мы в гонке, чемпионат продолжается. Большую часть мы доминировали, могли отыгрываться и выходить вперед. Показалось, что «Краснодар затягивал время.

Будем подавать жалобу в ЭСК, у нас есть все основания на это. «Динамо» заинтересовано в том, чтобы уровень судейства рос, был соответствующим уровню нашей лиги», – заявил председатель совета директоров « » Дмитрий Гафин.