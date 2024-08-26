Личка не считает, что Карасев упустил игру с «Краснодаром»: «Люблю, когда судьи не мешают. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым»
Марцел Личка не считает, что Сергей Карасев упустил игру с «Краснодаром».
«Динамо» уступило краснодарцам (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
Голкипер бело-голубых Андрей Лунев был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.
– Не думаете, что «Краснодар» сегодня сильно тянул время?
– В ситуации, когда ты ведешь 1:0 и соперник давит тебя, используются все возможности, которые тебе позволяют судьи и правила футбола. Думал, добавят 8-10 минут.
– Было показано много желтых. Не было ощущения, что Карасев упустил игру?
– Не думаю так. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым. Было видно, что Кордоба не успеет забрать мяч. Футбол – это контактный спорт, и я люблю, когда игра идет, а судьи ей не мешают, – сказал главный тренер «Динамо».
Как в случае с Карраскалем который нанес «жуткую травму» которая чудесным образом самоликвидировлась.
Венделу рентген не могли сделать несколько дней из-за отека.
И да, вендел пропустил матч с химками, а что делал роша с ужасной травмой? Правильно, сыграл и с локо, и с акроном)
У сперцяна не было удара прямой ногой, а была накладка, самая обыкновенная. Это жк максимум.
То, что у роши следы от шипов и кровь на голени - ну так надо было щитки надевать по размеру.
О «травме» известно только со слов Семака.