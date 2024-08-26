Личка не считает, что Карасев упустил игру с «Краснодаром»: «Люблю, когда судьи не мешают. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым»

Марцел Личка не считает, что Сергей Карасев упустил игру с «Краснодаром».

«Динамо» уступило краснодарцам (0:1) в 6-м туре Мир .

Голкипер бело-голубых был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей . Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.

– Не думаете, что « » сегодня сильно тянул время?

– В ситуации, когда ты ведешь 1:0 и соперник давит тебя, используются все возможности, которые тебе позволяют судьи и правила футбола. Думал, добавят 8-10 минут.

– Было показано много желтых. Не было ощущения, что Карасев упустил игру?

– Не думаю так. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым. Было видно, что Кордоба не успеет забрать мяч. Футбол – это контактный спорт, и я люблю, когда игра идет, а судьи ей не мешают, – сказал главный тренер « ».