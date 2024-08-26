Личка не считает, что Карасев упустил игру с «Краснодаром»: «Люблю, когда судьи не мешают. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Андрей Лунев Джон Кордоба Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка не считает, что Сергей Карасев упустил игру с «Краснодаром».

«Динамо» уступило краснодарцам (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ

Голкипер бело-голубых Андрей Лунев был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук. 

– Не думаете, что «Краснодар» сегодня сильно тянул время?

– В ситуации, когда ты ведешь 1:0 и соперник давит тебя, используются все возможности, которые тебе позволяют судьи и правила футбола. Думал, добавят 8-10 минут.

– Было показано много желтых. Не было ощущения, что Карасев упустил игру?

– Не думаю так. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым. Было видно, что Кордоба не успеет забрать мяч. Футбол – это контактный спорт, и я люблю, когда игра идет, а судьи ей не мешают, – сказал главный тренер «Динамо». 

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы это был случай с игроком Зенита Кордобу требовали бы казнить на месте.

Как в случае с Карраскалем который нанес «жуткую травму» которая чудесным образом самоликвидировлась.
+27
-11
+16
Ответ Любитель шоколада
Сперцян Роше нанес травму и эта травма была сразу видна. С кровавыми следами после удара шипами в голень. А «травму» Вендела никто никогда не видел. Отдохнул в матче с Химками и вышел играть.
А ты считаешь, что травма - это всегда кровь? А кровь - это всегда удаление?
Венделу рентген не могли сделать несколько дней из-за отека.
И да, вендел пропустил матч с химками, а что делал роша с ужасной травмой? Правильно, сыграл и с локо, и с акроном)
+6
0
+6
Ответ Любитель шоколада
Помнится некто Александр Кержаков игравший за Зенит травмировал вратаря соперника и ничего не получил за это. Так он вообще сломал ему лицо.
А причём тут давно завершивший карьеру Кержаков, если речь про столкновение Кордобы и Лунева?
+5
-1
+4
Ответ Кохонес Симеоне
А причём тут давно завершивший карьеру Кержаков, если речь про столкновение Кордобы и Лунева?
Да непричём, чел не может опу от пальца отличить, а точнее игровой момент от умышленного нарушения. У него вон травлю карраскаля устроили после фола на венделе. А как они сперцяна просили удалить за накладку уже забыл
+3
0
+3
Ответ Любитель шоколада
Если бы это был случай с игроком Зенита Кордобу требовали бы казнить на месте. Как в случае с Карраскалем который нанес «жуткую травму» которая чудесным образом самоликвидировлась.
Да? Или может как со сперцяном и рошей? Кто из них за зенит играет?
+5
-2
+3
Лунёву скорейшего выздоровления и снова встать в строй. Надо Личке поработать над ударами игроками в створ ворот. То слабёхонько прямо в руки вратарю, то по воробьям выше ворот.
+2
0
+2
Ответ Двестик Двестик
А что в итоге по Сперцяну вынесли?
Ничего не вынесли. Арбитр прошляпил, вар вмешаться не мог. Эск подтвердил, что это накладка и жк. Только претензия от клуба и болел была на то, почему не удалили
+2
0
+2
Ответ Любитель шоколада
При том что игроков Зенита судят по другим правилам (не по тем что всех остальных). И за двуличие. Вы требовали чуть ли не казнить Карраскаля за фол на Венделе при этом за аналогичный фол Барриоса на Угальде кричите «это вообще не фол».
А по каким правилам вчера не поставили пенальти в ворота локо? Почему второй матч ньямст безнаказанно фолит в своей штрафной? Почему мартинс или сулейманов могут хватать мяч при падении, и при этом не получают за это жк? Почему динамо не дали пендаль вчера за захват ласкальта? Они все за зенит играют по своим правилам чтоли?
+2
0
+2
Не повезло луневу.
+1
0
+1
Ответ Senchas
Да? Или может как со сперцяном и рошей? Кто из них за зенит играет?
это другое
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Помнится некто Александр Кержаков игравший за Зенит травмировал вратаря соперника и ничего не получил за это. Так он вообще сломал ему лицо.
Там вины Кержа не было. Оба шли до конца. Диканю не повезло.
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
« ты считаешь, что травма - это всегда кровь? А кровь - это всегда удаление?» Да. А ты считаешь что кровь это не удаление ? Удар прямой ногой в голеностоп шипами это удаление. Доказательство удара кровь.
Про какое доказательство удара речь? У арбитра есть глаза, а если нет, то есть вар и регламент! Вот и все. Кровь никак не влияет на наказание, этого просто нет в правилах!
У сперцяна не было удара прямой ногой, а была накладка, самая обыкновенная. Это жк максимум.
То, что у роши следы от шипов и кровь на голени - ну так надо было щитки надевать по размеру.
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Вендел пропустил матч с Химками потому что Семак берег его на матч со Спартаком. А не потому что у него была какая то «травма» которую никто и никогда не видел. Семак считал что пердивные Химки он и без ключевых игроков обыграет.
Ах, так ты врач и советник семака, получается? Все знаешь, что в клубе творится, и что со здоровьем у игроков. Аргументы мои тут бесполезны, я понял)
+2
-1
+1
Ответ Любитель шоколада
Помнится некто Александр Кержаков игравший за Зенит травмировал вратаря соперника и ничего не получил за это. Так он вообще сломал ему лицо.
Так и Кордоба тоже ничего не получил
0
0
0
Ответ Senchas
Ах, так ты врач и советник семака, получается? Все знаешь, что в клубе творится, и что со здоровьем у игроков. Аргументы мои тут бесполезны, я понял)
Я знаю что с момента «травмы» Вендела медицинского заключение не было и нет.
О «травме» известно только со слов Семака.
0
0
0
Ответ Senchas
А по каким правилам вчера не поставили пенальти в ворота локо? Почему второй матч ньямст безнаказанно фолит в своей штрафной? Почему мартинс или сулейманов могут хватать мяч при падении, и при этом не получают за это жк? Почему динамо не дали пендаль вчера за захват ласкальта? Они все за зенит играют по своим правилам чтоли?
Эти вопросы ты можешь задать бывшему президенту Зенита Дюкову. Которые за пять лет не может / не хочет решить вопрос с судьями. Хотя у него есть на это все полномочия.
0
0
0
Ответ Senchas
Про какое доказательство удара речь? У арбитра есть глаза, а если нет, то есть вар и регламент! Вот и все. Кровь никак не влияет на наказание, этого просто нет в правилах! У сперцяна не было удара прямой ногой, а была накладка, самая обыкновенная. Это жк максимум. То, что у роши следы от шипов и кровь на голени - ну так надо было щитки надевать по размеру.
Тогда Карраскаля не за что наказывать вообще по такой логике. Крови у Вендела не было, ну не захотел он продолжать игру и попросил замену.
0
0
0
Ответ Любитель шоколада
« ты считаешь, что травма - это всегда кровь? А кровь - это всегда удаление?» Да. А ты считаешь что кровь это не удаление ? Удар прямой ногой в голеностоп шипами это удаление. Доказательство удара кровь.
Почему не удалилили Захаряна, когда он палец Сперцяну сломал и Эдик выбыл на месяц? Где был праведный гнев Динамо?
0
0
0
Ответ Senchas
Да? Или может как со сперцяном и рошей? Кто из них за зенит играет?
А что в итоге по Сперцяну вынесли?
+1
-1
0
Он еще пенальти Краснодару не поставил
0
0
0
Ответ verhowen
Желаю чтобы и вашему конифееву, короба тоже заехал по тыкве. Тогда может до таких как ты дойдёт.
А если Кордоба заедет Латышонку так ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий