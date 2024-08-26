Эндрик – самый молодой легионер в истории «Реала» (18 лет 35 дней), забивший гол. Он побил рекорд Варана

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид рекорды Рафаэль Варан Эндрик Футбол

Эндрик – самый молодой легионер в истории «Реала» (18 лет 35 дней), забивший гол.

Бразильский нападающий мадридцев вышел на замену в концовке матча 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0) и установил окончательный счет.

Он забил в возрасте 18 лет 35 дней и стал самым молодым иностранным игроком в истории «Реала» с голом в официальном матче. 

Прежний рекорд принадлежал французскому защитнику Рафаэлю Варану – в 2011 году он забил в матче с «Райо Вальекано», когда ему было 18 лет 152 дня. 

У Эндрика гол на 8-й минуте за «Реал». Его что, правда могут спихнуть в аренду?

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодчик! Что-то он любит забивать в концовках игры))
+13
-1
+12
Чувствуется в нём "инстинкт убийцы". Подработал,ударил - гол! Без всяких выкрутасов а - ля Вини.
+13
-1
+12
Вот будет номер если Мбаппе не поймает волну, а Бобби Чарльтон раскроется
+6
0
+6
Ответ Cevin Cigan
Чувствуется в нём "инстинкт убийцы". Подработал,ударил - гол! Без всяких выкрутасов а - ля Вини.
разные позиции тот вингер, этот девятка чистая
+6
0
+6
Вышел и сразу показал как должна играть 9ка
+7
-3
+4
Молодец. Пусть так же продолжает и дальше. Несомненно большой талант.
+5
-1
+4
помню дебютный сезон варана, дважды забил на классико. хорошие были времена
+5
-2
+3
Ответ Cevin Cigan
Чувствуется в нём "инстинкт убийцы". Подработал,ударил - гол! Без всяких выкрутасов а - ля Вини.
и Куртуа тоже не очень - взял в руки, разбежался, ударил
+3
0
+3
Эндрик умничка. Очень хороший гол. Он сам себе позициою для удара выиграл, что важно. Пас от Браима был не самый лучший ведь, чут чуть назад, пришлось обыгрывать защитника чтобы пробить. И пробил пушку.
+2
0
+2
Ответ Хазяин
помню дебютный сезон варана, дважды забил на классико. хорошие были времена
Дважды Барселоне он забил в сезоне 12/13, это был уже его второй сезон, а не дебютный.
+2
0
+2
Ответ Sanan1908
Молодчик! Что-то он любит забивать в концовках игры))
так его на концовки и выпускают))
+1
0
+1
Ответ Кросс Тони Кросса
Эндрик > Мбаппе
Кросс Тони КрООса
+1
0
+1
Ответ Цезарь-44
разные позиции тот вингер, этот девятка чистая
В Реале,все эти формулировки относительны.Кто вышел на ударную позицию,тот и забивает.Вопрос в другом,кто как забивает. Браим тоже не девятка,а забил в этой позиции! Джуд в прошлом сезоне,практически забивал как девятка,хотя он ЦПЗ,или под нападающим. Вини просто любит делать много лишних обводок,я об этом.
+1
0
+1
Интересно к какому возрасту ему начнет мешать лишний вес. Видно, что предрасположенность имеется.
0
0
0
Вот и атакующие замены для Реала на все случаи жизни. Модрич,Эндрик,Браим Диас и Гюлер
0
0
0
Ответ Ruslan-Spartakforever
Главное чтобы не сдулся как бразилка из борсы
Тому и шансов не дали в Барсе
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий