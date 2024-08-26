Эндрик – самый молодой легионер в истории «Реала» (18 лет 35 дней), забивший гол. Он побил рекорд Варана
Эндрик – самый молодой легионер в истории «Реала» (18 лет 35 дней), забивший гол.
Бразильский нападающий мадридцев вышел на замену в концовке матча 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0) и установил окончательный счет.
Он забил в возрасте 18 лет 35 дней и стал самым молодым иностранным игроком в истории «Реала» с голом в официальном матче.
Прежний рекорд принадлежал французскому защитнику Рафаэлю Варану – в 2011 году он забил в матче с «Райо Вальекано», когда ему было 18 лет 152 дня.
У Эндрика гол на 8-й минуте за «Реал». Его что, правда могут спихнуть в аренду?