У Эндрика гол на 8-й минуте за «Реал». Его что, правда могут спихнуть в аренду?

Дерзкий дебют.

Эндрик впервые сыграл за «Реал» – против «Вальядолида» во втором туре Ла Лиги.

Сделал итоговый счет 3:0 на шестой добавленной минуте.

Самый молодой иностранцем, забивший за «Реал». У Эндрика два гола за два матча на «Бернабеу» – как так?

Против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА и «Мальорки» в первом туре чемпионата Эндрик не играл, это были два плотных матча. Сейчас Карло Анчелотти выпустил бразильца на 88-й минуте вместо Килиана Мбаппе.

Через восемь минут Эндрик забил первый мяч за новую команду: мощно пробил с правой ноги в ближний угол.

● Эндрик теперь самый молодой иностранец с голом за «Реал» – ему 18 лет и 35 дней, он побил рекорд Рафаэля Варана (18 лет и 152 дня).

● Бразилец в топ-3 среди самых молодых автором гола в составе «Мадрида» за всю историю Ла Лиги, расположившись за Альберто Риверой (17 лет и 111 дней) и Раулем (17 лет и 131 день).

● У Эндрика на «Бернабеу», кстати, уже второй гол – забивал в марте за сборную Бразилии, в товарищеском матче против Испании.

Очень многое у этого парня получается. Причем после игры Эндрик наматывал круги по полю – сыграл-то мало, добивал нагрузку.

Были слухи, что Эндрик может уйти в аренду зимой. Это правда?

Испанское медиа As после игры с «Мальоркой» сообщало: Эндрик недоволен, что не играет. Хоть и знал изначально, что много времени на поле в дебютном сезоне не получится, рассчитывал выходить хотя бы на замену. По сведениям издания, бразилец может уйти в аренду в январе, если Анчелотти не будет выпускать его достаточно часто.

Marca и Relevo отрицают, что такая возможность существует: по их данным, Эндрик отлично осознает свою роль в «Реале», а у клуба есть стратегия для его планомерного роста.

Анчелотти уже спрашивали об игровом времени Арды Гюлера, Браима Диаса и Эндрика, тренер отреагировал так:

«В сентябре вернется Лига чемпионов, мы будем играть каждые три дня. В этот период я буду чаще ротировать состав, играть будут все. Эндрик? Он великолепно адаптируется. На тренировках я вижу вещи, которые не присущи 18-летнему игроку. Он обладает феноменальным талантом и поможет нам не только в будущем, но уже в этом сезоне. Мы полностью ему доверяем, как и Гюлеру с Браимом».

После такого яркого первого появления минут и выходов у Эндрика наверняка только прибавится.

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Фото: Gettyimages /Angel Martinez; Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press