Браим о 3:0 с «Вальядолидом»: «Эндрик должен мне обед за ассист. Мы в «Реале» как семья, наша цель – выиграть как можно больше трофеев»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Сантьяго Бернабеу Эдер Милитао Браим Диас Эндрик Футбол

Браим Диас дал комментарий после победы «Реала» над «Вальядолидом» (3:0).

Мадридский клуб обыграл «Вальядолид» во 2-м туре Ла ЛигиБраим Диас забил гол на 88-й минуте с передачи Эдера Милитао и сделал результативный пас на Эндрика на 96-й. 

«Начало выдалось трудным, но потом мы набрали ритм, особенно во втором тайме. Очень доволен победой и тремя очками.

Я знал, что Милитао отдаст пас именно туда, потому что мы это много отрабатывали на тренировках. Потом увидел, что вратарь был плохо расположен, и перекинул мяч.

Очень доволен тем талантом, который есть в нашей команде. Мы как семья, цель – выиграть как можно больше трофеев. Лично я рад и настроен на большее.

Эндрик мне должен ужин за эту передачу. Он всегда готов [играть], с позитивным настроем, игрок, который с двух ног бьет по мячу очень мощно.

Это наш дом, лучший стадион в мире. Играть на «Бернабеу» с нашими болельщиками – потрясающе. Выигрывать дома легко, когда болельщики всегда с нами, как в хорошие моменты, так и в трудные», – сказал полузащитник «Реала».

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5 комментариев
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А в нашей семье Гюндогана заставили перейти в Сити,а Роке уйти в Бетис.Такая семья в нашей Барсе.
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+38
Диас показал Мбаппе как нужно реализовывать моменты, хотя у него был непростой, круто прокинул головой, на скорости увидел что вратарь вышел и перекинул
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+22
Суперсаб, хотелось бы и в основе его чаще видеть. И как сборная Испании отдала такого игрока?
+13
-1
+12
Ответ Бестрофеник 2024
А в нашей семье Гюндогана заставили перейти в Сити,а Роке уйти в Бетис.Такая семья в нашей Барсе.
🤣
+3
-1
+2
Ответ Михо
Диас показал Мбаппе как нужно реализовывать моменты, хотя у него был непростой, круто прокинул головой, на скорости увидел что вратарь вышел и перекинул
Вот именно непростой, у Мбаппе все было куда легче вот и соблазн пяточной вместо того чтобы мимо вратаря протолкнуть.
+2
-1
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