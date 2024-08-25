Браим о 3:0 с «Вальядолидом»: «Эндрик должен мне обед за ассист. Мы в «Реале» как семья, наша цель – выиграть как можно больше трофеев»
Браим Диас дал комментарий после победы «Реала» над «Вальядолидом» (3:0).
Мадридский клуб обыграл «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги. Браим Диас забил гол на 88-й минуте с передачи Эдера Милитао и сделал результативный пас на Эндрика на 96-й.
«Начало выдалось трудным, но потом мы набрали ритм, особенно во втором тайме. Очень доволен победой и тремя очками.
Я знал, что Милитао отдаст пас именно туда, потому что мы это много отрабатывали на тренировках. Потом увидел, что вратарь был плохо расположен, и перекинул мяч.
Очень доволен тем талантом, который есть в нашей команде. Мы как семья, цель – выиграть как можно больше трофеев. Лично я рад и настроен на большее.
Эндрик мне должен ужин за эту передачу. Он всегда готов [играть], с позитивным настроем, игрок, который с двух ног бьет по мячу очень мощно.
Это наш дом, лучший стадион в мире. Играть на «Бернабеу» с нашими болельщиками – потрясающе. Выигрывать дома легко, когда болельщики всегда с нами, как в хорошие моменты, так и в трудные», – сказал полузащитник «Реала».