Эндрик о дебюте за «Реал»: «Рад играть с великими футболистами, которых видел только в видеоиграх. Сбылась моя мечта, остается лишь благодарить Бога»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Сантьяго Бернабеу Эндрик Футбол

Эндрик поделился впечатлениями от дебютного матча за «Реал».

Бразилец вышел на замену в конце 2-го тайма матча с «Вальядолидом» (3:0) и отметился голом на 96-й минуте встречи.

«Я очень счастлив, потому что моя мечта сбылась. Я уже играл на «Бернабеу» со сборной Бразилии, а сегодня был мой дебют с «Реалом». Я могу только благодарить Бога за все, что со мной происходит.

Я очень рад играть вместе с великими игроками, которых видел только в видеоиграх. Первое, о чем я поговорил с Анчелотти, это то, что я предлагаю талант и труд. Я новичок, которому нужно многому научиться, но я очень счастлив. Я продолжаю работать, ожидая своего часа.

Мы с семьей счастливы быть на «Бернабеу». Они знают, через что мы прошли. Разделить этот момент с ними – это прекрасно. Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что пришли на «Бернабеу». Вперед, «Мадрид»!», – сказал Эндрик в интервью клубному телевидению.

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39 комментариев
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Сэр Бобби Чарльтон гордится своим мальчиком.
+52
-2
+50
Пушку страшную положил сегодня
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+50
уже забил больше, чем Мбаппе
+27
-2
+25
Конечно не автогол нашего ямаля в игре с Бильбао который записали на него,но тоже неплохо.
+32
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+16
Ответ Артем Гавин
Пушку страшную положил сегодня
Напомнил гол Роналдо в 2003 Манчестеру в гостях
+19
-6
+13
Хороший гол забил. Вратарь дернулся и получил под опорную, пока впечатление хорошее)
+13
-1
+12
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Реал Мадрид это вершина футбола, клуб, в который мечтают попасть большинство игроков. Реал Мадрид это прежде всего про трофеи, про результат здесь и сейчас, и про лучших игроков в мире на всех позициях, а нищая бчк это команда для развития.
+17
-9
+8
бчк ну как вам пацан? )))
+18
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+7
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Я хоть и болельщик Реала, но реально респект Ла Мансии, которая каждый год выпускает крутых ребят в основу. Мадрид этим похвастать не может.
+8
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+7
Погдите поносить мбаппе,ведь суарес тоже за барсу первый гол забил в десятом матче за барсу
+9
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На бога надейся, но сам не плошай. Пока сам добивается) Который раз замечается, если это конечно не отредактированный литературный перевод - парень очень грамотно излагает мысли и вербализирует свои истинные ощущения, рефлексичная натура.) И пусть талантливый человек, как говорится, талантлив во всем, но для умелых футболистов зачастую это отнюдь не правило )
+5
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Ответ Потолковый Лампонюх
бчк ну как вам пацан? )))
Сейчас тебе "ЛГБТ" расскажет как великая Барселона выпускает троих семнадцатилетних и преподнесёт это как достоинство, а не безвыходность).
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Как скоро этот парнишка посадит отрпфированного Мбаппе?
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Боби сила 💪🏻
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Ответ thorpe18
Я хоть и болельщик Реала, но реально респект Ла Мансии, которая каждый год выпускает крутых ребят в основу. Мадрид этим похвастать не может.
Та пря так уж и плохая академия у Реала.
+5
-3
+2
Ответ thorpe18
Я хоть и болельщик Реала, но реально респект Ла Мансии, которая каждый год выпускает крутых ребят в основу. Мадрид этим похвастать не может.
Крутых из ла масии😄
Какой ж бред несут глоры 🤦‍♂️
+2
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+2
Ответ Бестрофеник 2024
Конечно не автогол нашего ямаля в игре с Бильбао который записали на него,но тоже неплохо.
Оо теперь от Гюлера перешли на сравнение с Эндриком?)) кто следующий?
+2
-1
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Ответ reddman
уже забил больше, чем Мбаппе
не больше
+3
-2
+1
Ответ Trey4rch
в каком десятом, шо ты мелешь
Покопайся
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Ответ Jeicob Harlon
Погдите поносить мбаппе,ведь суарес тоже за барсу первый гол забил в десятом матче за барсу
в каком десятом, шо ты мелешь
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Ответ войд
Уже сейчас: Эндрик > бегунок Ямал Он его ещё и в класико деклассирует выйдя со скамейки)
Блажен, кто верует, тепло ему на свете ))
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Ответ thorpe18
Я хоть и болельщик Реала, но реально респект Ла Мансии, которая каждый год выпускает крутых ребят в основу. Мадрид этим похвастать не может.
Аха конечно сделали из ничего Винисиуса,Родриго,Вальверде дам им шанс качают Кавамингу и Чуамени, прошлый сезон вывел Ленина на новый уровень. Когда такое происходило в Реал Мадриде?
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Ответ kaka10
Напомнил гол Роналдо в 2003 Манчестеру в гостях
Который из 3х?)
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Ответ Ллб
Конечно не чемпион континента в составе взрослой сборной в 16 лет . И не лучший молодой игрок и ассистент этого турнира, но тоже пойдёт. Гол неплохой забил
Норм задело тебя
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да уж, куда нашему Ямалю до любителя Чарльтона. То Рюдигера выкинет, то Модрича, то Мбаппе. Обычные летние каникулы🤓
Любимое занятие многих местных сливочных. Написать фигню , пытаясь в сарказм ... понять что ничего не вышло и в обратную сторону работает гораздо острее , промолчать и жёстко заминусовать)
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Лучший игрок ЛЛ до 20 лет.
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