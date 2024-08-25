Эндрик о дебюте за «Реал»: «Рад играть с великими футболистами, которых видел только в видеоиграх. Сбылась моя мечта, остается лишь благодарить Бога»

Эндрик поделился впечатлениями от дебютного матча за «Реал».

Бразилец вышел на замену в конце 2-го тайма матча с « » (3:0) и отметился голом на 96-й минуте встречи.

«Я очень счастлив, потому что моя мечта сбылась. Я уже играл на «Бернабеу» со сборной Бразилии, а сегодня был мой дебют с « ». Я могу только благодарить Бога за все, что со мной происходит.

Я очень рад играть вместе с великими игроками, которых видел только в видеоиграх. Первое, о чем я поговорил с , это то, что я предлагаю талант и труд. Я новичок, которому нужно многому научиться, но я очень счастлив. Я продолжаю работать, ожидая своего часа.

Мы с семьей счастливы быть на «Бернабеу». Они знают, через что мы прошли. Разделить этот момент с ними – это прекрасно. Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что пришли на « ». Вперед, «Мадрид»!», – сказал в интервью клубному телевидению.