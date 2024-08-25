«Зенит» подпишет контракт с Гондоу на 4 года – об этом заявил агент 23-летнего форварда «Архентинос Хуниорс»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Архентинос Хуниорс агенты Спорт-Экспресс Лусиано Гондоу Футбол

Лусиано Гондоу подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года.

Агент 23-летнего нападающего «Архентинос Хуниорс» Густаво Гони раскрыл детали перехода футболиста в петербургский клуб.

«Гондоу подпишет контракт на 4 года, до 2028-го», – сказал Гони.

Ранее агент Гондоу сообщал, что форвард близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта. 

Гондоу выступает за «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года. На его счету 38 матчей, 14 голов и 5 ассистов.

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54 комментария
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Лусиано Эмилио Гонду Санельи.
Но спортсру упорно натягивает Гондоу.
+60
-12
+48
Гондоу останется в Спартаке.

А в Зенит перейдет Лусиано Гонду.
+43
-13
+30
Ответ kaka10
Глушакова что ли подписывают?
Настолько тонко что может поравться
+19
-3
+16
Глушакова что ли подписывают?
+31
-17
+14
Хорошо, что не Соболев.
+21
-10
+11
Придется Соболеву идти к руководству Спартака с повинной головой и верëвкой на шее. Может простят, иначе Химки.
+7
-1
+6
Ответ K@l@bok
Лусиано Эмилио Гонду Санельи. Но спортсру упорно натягивает Гондоу.
Себе на голову...
+8
-3
+5
Ответ K@l@bok
Лусиано Эмилио Гонду Санельи. Но спортсру упорно натягивает Гондоу.
Даже в источнике верно написано. москвичи, как школьники, ей богу
+5
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+4
Приедет, пройдёт медосмотр, подпишет контракт и в сентябре увидим, кого Зенит подписал. А Орещук пусть за справкой в гастроном бежит.
+3
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+3
Ответ Filipp Gorski
Ну такое Статистика для нападающего конечно ужас. Могли бы и лучше вариант найти хотя бы забивного
В чемпионате Аргентины гол за два.
Там вообще мало забивают.
Лучший бомбардир , как правило не больше 13 голов забивает
+3
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+3
Ответ Игорь Новиков
Хорошо, что не Соболев.
Игорь, как считаешь, нормально, что только что блокнули юзера, который всего лишь назвал главного редактора спортса фамилией аргентинского форварда? Именно так, как написано в новости. Или это ты постарался?
+6
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Лучше Гондоу, чем Соболев.
+3
0
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Хорошая новость. Касс пока не впечатляет, нужен таран
+2
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+2
Где-то загрустил один Собоволев
+2
0
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Ответ Игорь Новиков
Понятия не имею, о чем вы. У модераторов своя работа. Я к ней отношения не имею.
"Прикол" от редакции с коверканием фамилии как-то затянулся. Понятно, что это байт на комменты, но всё же глупо уже выглядит. Как с голами Педро: на всех сайтах, включая офсайт РПЛ, у него 3 гола, на спортсе - 2.
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Надо было в цска его ))) цска - команда Гондоу )))
+2
0
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За что можно не любить столичные СМИ? Да вот за это.
+3
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Что за наглость? Сашка Соболев расстроится, обидится..не уважаете чувств дельфинов совсем.
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Соболеву уже пишут извинительную речь его пиарщики?)))
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Опубликовал Ilia Shevchenko

загляните к нему в профиль из любопытства..

Спорц, как опубликовать новость с нолём комментов
и с таким же рейтингом?
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Его надо проверить электроникой сначала.
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Ну что ж, добро пожаловать!

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Ответ Rundatgame
Игорь, как считаешь, нормально, что только что блокнули юзера, который всего лишь назвал главного редактора спортса фамилией аргентинского форварда? Именно так, как написано в новости. Или это ты постарался?
Понятия не имею, о чем вы.
У модераторов своя работа. Я к ней отношения не имею.
+1
-1
0
Ответ Rundatgame
Игорь, как считаешь, нормально, что только что блокнули юзера, который всего лишь назвал главного редактора спортса фамилией аргентинского форварда? Именно так, как написано в новости. Или это ты постарался?
Двоих уже, минимум..
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Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Придется Соболеву идти к руководству Спартака с повинной головой и верëвкой на шее. Может простят, иначе Химки.
Сидеть под Садыговым?
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Комментарий удален модератором
Сашка Соболев уже готовится проситься обратно в состав Спартака.
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Ответ Дима
После этого тура за оставшиеся дни окна подпишут всех тех, кого просил Семак. А то стыдно столько тратить и быть после Локо, котрый играет своей академией)
ну и чего локо выиграл чемпион 6 туров а тут 6 чемпионатов разницу чувствуешь .а то стыдно быть после локо чего чемпионат закончился или что случилось рассказывай
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Комментарий удален модератором
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