«Зенит» подпишет контракт с Гондоу на 4 года – об этом заявил агент 23-летнего форварда «Архентинос Хуниорс»
Лусиано Гондоу подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года.
Агент 23-летнего нападающего «Архентинос Хуниорс» Густаво Гони раскрыл детали перехода футболиста в петербургский клуб.
«Гондоу подпишет контракт на 4 года, до 2028-го», – сказал Гони.
Ранее агент Гондоу сообщал, что форвард близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта.
Гондоу выступает за «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года. На его счету 38 матчей, 14 голов и 5 ассистов.
Но спортсру упорно натягивает Гондоу.
А в Зенит перейдет Лусиано Гонду.
Там вообще мало забивают.
Лучший бомбардир , как правило не больше 13 голов забивает
загляните к нему в профиль из любопытства..
Спорц, как опубликовать новость с нолём комментов
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