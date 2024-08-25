«Зенит» подпишет контракт с Гондоу на 4 года – об этом заявил агент 23-летнего форварда «Архентинос Хуниорс»

Лусиано Гондоу подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года.

Агент 23-летнего нападающего « » Густаво Гони раскрыл детали перехода футболиста в петербургский клуб.

«Гондоу подпишет контракт на 4 года, до 2028-го», – сказал Гони.

Ранее агент сообщал, что форвард близок к переходу в « », но сделка еще не закрыта.

Гондоу выступает за «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года. На его счету 38 матчей, 14 голов и 5 ассистов.