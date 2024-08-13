Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? ЭСК себя дискредитирует в моем понимании»

Спортивный директор «Ростова» критично отозвался о Милораде Мажиче.

Глава департамента судейства РФС Мажич перед началом сезона не провел встречу с представителями клубов, а также отметил, что они не понимают трактовок спорных эпизодов, которые дает ЭСК при президенте РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года.

– У меня было помутнение, что в моменте в матче «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» практически все решения арбитра признали верными.

– Не смущает, что Мажич в это время был на Олимпиаде?

– Меня смущает, что мы этого человека не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции. Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? Я не видел его.

– В составе ЭСК иностранцев стало больше, пришел [итальянец Даниэле] Орсато. Станут ли теперь решения ЭСК более понятными?

– Я согласен с оценками Алексея Николаева и Игоря Шалимова по эпизодам в Махачкале. У них была абсолютно иная точка зрения, чем у ЭСК с иностранными арбитрами. Все российские бывшие арбитры говорят, что это пенальти и фол, а иностранные арбитры в ЭСК говорят, что это не фол.

Мы точно обсудим на собрании РПЛ эту историю. Не только мы недовольны, я слышу от многих клубов, что они не понимают трактовок. В моем понимании ЭСК себя дискредитирует. Я не доверяю их вердиктам. Мы обсудим в лиге и выйдем с предложением к РФС, – сказал Алексей Рыскин.