Личка о травме Лунева после удара в голову от Кордобы: «Поедет в больницу. Все нормально, думаю, но лучше подтвердить»

Марцел Личка рассказал о состоянии Андрея Лунева после травмы головы.

Голкипер «Динамо» был заменен на 77-й минуте матча Мир против « » (0:1) после удара коленом в голову от форварда гостей . Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.

«Поедет сейчас в больницу. Думаю, нормально, но посмотрим. Лучше в больнице подтвердить, что все нормально», – сказал главный тренер « ».