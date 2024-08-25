Личка о травме Лунева после удара в голову от Кордобы: «Поедет в больницу. Все нормально, думаю, но лучше подтвердить»
Марцел Личка рассказал о состоянии Андрея Лунева после травмы головы.
Голкипер «Динамо» был заменен на 77-й минуте матча Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1) после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.
«Поедет сейчас в больницу. Думаю, нормально, но посмотрим. Лучше в больнице подтвердить, что все нормально», – сказал главный тренер «Динамо».
Вообще по матчу создалось впечатление,что Кордоба каждым своим действием на поле саботирует своё присутствие в Краснодаре