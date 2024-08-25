Личка о травме Лунева после удара в голову от Кордобы: «Поедет в больницу. Все нормально, думаю, но лучше подтвердить»

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Краснодар Андрей Лунев Игорь Лещук Джон Кордоба Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка рассказал о состоянии Андрея Лунева после травмы головы.

Голкипер «Динамо» был заменен на 77-й минуте матча Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1) после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.

«Поедет сейчас в больницу. Думаю, нормально, но посмотрим. Лучше в больнице подтвердить, что все нормально», – сказал главный тренер «Динамо».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мягко скажем, некрасиво Кордоба поступил. Там очевидно Лунёв первым на мяче был
Вообще по матчу создалось впечатление,что Кордоба каждым своим действием на поле саботирует своё присутствие в Краснодаре
+7
-3
+4
Лич, Лещ, Лунь
+3
-2
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Лич, Лещ, Лунь
Прям улов рыболова
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий