Мусаев про 1:0 с «Динамо»: «Краснодар» хорошо играл до гола, потом упустил инициативу – вернулись к тенденции прошлого сезона. Мы сделали шаг вперед, но хочется сделать еще два, три, четыре»

Мурад Мусаев оценил игру «Краснодара» в матче с «Динамо».

В 6-м туре Мир « » победил в гостях со счетом 1:0.

– После забитого мяча игра немного изменилась, может, это привело к трем заменам в перерыве?

– Вы правы, мы очень хорошо играли до гола, нужно было продолжать играть так же, но возникли некоторые проблемы в середине, давление ослабло. У соперника стали появляться свободные игроки, они стали создавать моменты. Мы попробовали быстро среагировать в перерыве – сделали три замены.

Понравилось начало и концовка матча. Также в сложные моменты, когда соперник давил и шел большими силами вперед, мы были спокойны, хладнокровны и смогли выстоять, где нужно, забили. В конце еще было 3-4 возможности сделать счет спокойным. Это самая важная победа. Надо убрать эмоции и спокойно все проанализировать. В ближайшие дни еще две игры.

Очень эмоциональный матч. Думаю, зрителям понравилось большое количество атак, моментов, драма. На стадионе была отличная атмосфера.

– Мы редко видим Сперцяна, которого меняют. Почему решили это сделать?

– Я был недоволен, как мы играли в середине, нужно было освежать. Мне казалось, что свежие футболисты должны это сделать. Эдо играет почти всегда без замен, так что ничего страшного, так бывает.

– В команде есть человек, который может заменить ? Не увидел Кривцова в этой роли.

– Кривцов мог решить пару моментов, чуть‑чуть не разобрался, но он хорошо отработал. Видно, что Эдо отдается всегда на 100%, но чуть подустал. У каждого свои сильные стороны. То, что есть у Эдо, может быть, у кого‑то нет, но у Кривцова есть другие сильные качества.

– Как оцениваете игровой прогресс?

– Мы сделали шаг вперед, но хочется сделать еще два, три, четыре. Не все стабильно. Сейчас вернулись к тенденции прошлого сезона. Забили и упустили инициативу. Это плохо, будем работать. Мы выиграли – это главное, – сказал главный тренер «Краснодара».