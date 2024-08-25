Агкацев об 1:0 с «Динамо»: «Задача «Краснодара» – высокие места в чемпионате и Кубке. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было вопросов»
Станислав Агкацев высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Голкипер «Краснодара» был признан лучшим игроком матча.
«Обе команды продемонстрировали хороший, атакующий футбол. Уверен, что все сегодня получили положительные эмоции. У «Динамо» вратари тоже сделали достаточное количество сэйвов. У меня была мысль, что Лещука могли признать лучшим игроком матча, он хорошо вышел на замену.
Мы идем от игры к игре и прогрессируем. С каждым матчем хотим играть лучше. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было никаких вопросов. Наша задача – занимать высокие места в чемпионате и Кубке», – сказал Агкацев.