Агкацев об 1:0 с «Динамо»: «Задача «Краснодара» – высокие места в чемпионате и Кубке. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было вопросов»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Игорь Лещук Матч ТВ Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Голкипер «Краснодара» был признан лучшим игроком матча.

«Обе команды продемонстрировали хороший, атакующий футбол. Уверен, что все сегодня получили положительные эмоции. У «Динамо» вратари тоже сделали достаточное количество сэйвов. У меня была мысль, что Лещука могли признать лучшим игроком матча, он хорошо вышел на замену.

Мы идем от игры к игре и прогрессируем. С каждым матчем хотим играть лучше. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было никаких вопросов. Наша задача – занимать высокие места в чемпионате и Кубке», – сказал Агкацев.

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6 комментариев
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Ответ валя_стакан
в очередной раз Краснодар тащат за уши судьи, это в каждом туре происходит
ещё стакшку накати, мб отпустит
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Молодец
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Ответ валя_стакан
в очередной раз Краснодар тащат за уши судьи, это в каждом туре происходит
заговор
+2
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Агкацев первый раз, по-моему, реально вытащил игру, красава!
+1
0
+1
Ответ Vitalik Klishin
Агкацев первый раз, по-моему, реально вытащил игру, красава!
Знаю что неплохой вратарь, в этой игре и правда вытащил. Лунев тоже хорошо играл, даже Лещук два момента вытащил. Вратари сыграли на высоком уровне. Гол с рикошета- это везение Краснодара
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