Агкацев об 1:0 с «Динамо»: «Задача «Краснодара» – высокие места в чемпионате и Кубке. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было вопросов»

Станислав Агкацев высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Голкипер « » был признан лучшим игроком матча.

«Обе команды продемонстрировали хороший, атакующий футбол. Уверен, что все сегодня получили положительные эмоции. У « » вратари тоже сделали достаточное количество сэйвов. У меня была мысль, что могли признать лучшим игроком матча, он хорошо вышел на замену.

Мы идем от игры к игре и прогрессируем. С каждым матчем хотим играть лучше. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было никаких вопросов. Наша задача – занимать высокие места в чемпионате и Кубке», – сказал .