Мусаев о 6 заменах в матче с «Динамо»: «Арбитр подошел к скамейке и сказал, что можем сделать на одну больше – у Лунева была травма головы. Помнили об этом»

Мурад Мусаев объяснил дополнительную замену в матче с «Динамо».

В 6-м туре Мир «Краснодар» на выезде одержал победу со счетом 1:0.

– Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрели игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвертый голы. Главное – добились победы.

– Шесть замен сделали. Почему?

– У Лунева была травма головы, поэтому можно сделать на одну замену больше. Арбитр подошел к скамейке и сказал, что можем сделать шесть замен. Мы сказали: «Окей, спасибо». Помнили об этом.

– В первом тайме все было неплохо. Зачем сделали три замены в перерыве?

– Все было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу. В середине поля мы плохо прессинговали, у соперника были свободные футболисты. Черников освежил середину поля. Быстрые футболисты вышли на фланги. К Петрову нет претензий. У Баши все не очень получалось, поэтому вышел .

– Замены оправдались?

– Нет. Нельзя было оборонять счет. Был хороший матч с ЦСКА, «Пари НН», когда мы шли вперед, ведя в счете. Сейчас бы сделали шаг назад в этом плане. Так играть нельзя. Но эмоции положительные, ведь мы победили очень хорошего соперника, – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо». Команда получила право на дополнительную замену после ухода Лунева из-за удара коленом в голову от Кордобы