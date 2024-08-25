Мусаев о 6 заменах в матче с «Динамо»: «Арбитр подошел к скамейке и сказал, что можем сделать на одну больше – у Лунева была травма головы. Помнили об этом»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Сергей Петров Андрей Лунев Матч ТВ Александр Черников Мурад Мусаев Жоау Баши Олакунле Олусегун Футбол

Мурад Мусаев объяснил дополнительную замену в матче с «Динамо».

В 6-м туре Мир РПЛ «Краснодар» на выезде одержал победу со счетом 1:0.

– Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрели игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвертый голы. Главное – добились победы.

– Шесть замен сделали. Почему?

– У Лунева была травма головы, поэтому можно сделать на одну замену больше. Арбитр подошел к скамейке и сказал, что можем сделать шесть замен. Мы сказали: «Окей, спасибо». Помнили об этом.

– В первом тайме все было неплохо. Зачем сделали три замены в перерыве?

– Все было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу. В середине поля мы плохо прессинговали, у соперника были свободные футболисты. Черников освежил середину поля. Быстрые футболисты вышли на фланги. К Петрову нет претензий. У Баши все не очень получалось, поэтому вышел Олусегун.

– Замены оправдались?

– Нет. Нельзя было оборонять счет. Был хороший матч с ЦСКА, «Пари НН», когда мы шли вперед, ведя в счете. Сейчас бы сделали шаг назад в этом плане. Так играть нельзя. Но эмоции положительные, ведь мы победили очень хорошего соперника, – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо». Команда получила право на дополнительную замену после ухода Лунева из-за удара коленом в голову от Кордобы

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Filimon4ik
Травму получает Лунев, плюс замена Краснодару. Какой-то абсурд. А судейство Карасева - за гранью. Лига приколов.
Думаю, это сделано для того, чтобы команды не абузили правила. МРТ во время матча не сделаешь, поэтому в легкую можно симулировать травму и давать своей команде дополнительную замену.
+28
-1
+27
Выиграли и ладно. Но поседел я за эту игру прилично.... И в какой же НЕформе Кордоба и Сперцян
+17
-2
+15
Ответ валя_стакан
Зато в какой форме Карасев вытащивший Краснодар
Может все таки Агкатцев? У ДМ полно было 100% моментов, что же не воспользовались??? На пенальти рассчитывали?
+13
-1
+12
Травму получает Лунев, плюс замена Краснодару. Какой-то абсурд. А судейство Карасева - за гранью. Лига приколов.
+19
-13
+6
Спасибо МураД)
+1
0
+1
Ответ валя_стакан
Зато в какой форме Карасев вытащивший Краснодар
хватит ныть, Динамо помогал в два раза больше
+3
-2
+1
Ответ Filimon4ik
Травму получает Лунев, плюс замена Краснодару. Какой-то абсурд. А судейство Карасева - за гранью. Лига приколов.
В чем абсурд то? Если даете доп замену одной команде, то и второй полагается, такие правила
+2
-1
+1
Ответ ДудьСдулся
Но Динамо же сделало только 5. Если бы Личка сделал 6, то тогда, логично и Краснодару одну прибавить.
Тоже получается нелогично. Тренер команды с выбывшим игроком будет все время держать в голове, что у него есть дополнительная замена и заранее запланировать как и когда ее сделает, а тренеру команды-оппонента остается только ждать и гадать, а потом и подстраиваться за короткое время
+1
0
+1
что-то Мостовой приумолк, ни слова про физрука Мусаева.
0
0
0
Ответ Filimon4ik
Травму получает Лунев, плюс замена Краснодару. Какой-то абсурд. А судейство Карасева - за гранью. Лига приколов.
это правило такое, если травма головы, дополнительная замена полагается
+1
-1
0
Ответ alexromanov
Думаю, это сделано для того, чтобы команды не абузили правила. МРТ во время матча не сделаешь, поэтому в легкую можно симулировать травму и давать своей команде дополнительную замену.
Но Динамо же сделало только 5.
Если бы Личка сделал 6, то тогда, логично и Краснодару одну прибавить.
+1
-1
0
Ответ alexromanov
Думаю, это сделано для того, чтобы команды не абузили правила. МРТ во время матча не сделаешь, поэтому в легкую можно симулировать травму и давать своей команде дополнительную замену.
Это когда Динамо доп.замену сделало???
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий