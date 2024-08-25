Флик о Левандовском: «Физически он на 100% готов, вносит большой вклад в игру. Когда он в хорошей форме, то очень помогает «Барсе», умеет справляться с давлением»

Ханси Флик оценил игру Роберта Левандовского в «Барселоне».

Во 2-м туре Ла Лиги каталонцы обыграли на своем поле «Атлетик» (2:1). Победный гол на счету польского форварда.

– Лучшая версия Левандовского вернулась?

– Думаю, что да, я его очень хорошо знаю, он отлично прессингует, я очень доволен им.

– Считаете, что он в хорошей форме?

– Я его знаю. Физически он на сто процентов готов. Каждый раз, когда мы получаем мяч высоко, он вносит большой вклад в игру. В первом тайме он мог забить два гола. Он бомбардир, и его гол принес нам победу.

– Может ли Левандовски вернуться на уровень, который у него был в «Баварии»?

– Он профессионал, который очень серьезно относится к физической форме. Когда он в хорошей форме, он очень помогает нам. Он умеет справляться с давлением, и мы это увидели после того, как соперник сравнял счет. Это потрясающий игрок, у которого очень успешная карьера, – сказал главный тренер «Барселоны».

с 3 голами возглавляет список бомбардиров .