Флик о Левандовском: «Физически он на 100% готов, вносит большой вклад в игру. Когда он в хорошей форме, то очень помогает «Барсе», умеет справляться с давлением»

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Футбол

Ханси Флик оценил игру Роберта Левандовского в «Барселоне».

Во 2-м туре Ла Лиги каталонцы обыграли на своем поле «Атлетик» (2:1). Победный гол на счету польского форварда.

Лучшая версия Левандовского вернулась?

– Думаю, что да, я его очень хорошо знаю, он отлично прессингует, я очень доволен им.

Считаете, что он в хорошей форме?

– Я его знаю. Физически он на сто процентов готов. Каждый раз, когда мы получаем мяч высоко, он вносит большой вклад в игру. В первом тайме он мог забить два гола. Он бомбардир, и его гол принес нам победу.

Может ли Левандовски вернуться на уровень, который у него был в «Баварии»?

– Он профессионал, который очень серьезно относится к физической форме. Когда он в хорошей форме, он очень помогает нам. Он умеет справляться с давлением, и мы это увидели после того, как соперник сравнял счет. Это потрясающий игрок, у которого очень успешная карьера, – сказал главный тренер «Барселоны».

Левандовски с 3 голами возглавляет список бомбардиров Ла Лиги.

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10 комментариев
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Три гола в двух матчах это конечно супер , но надо продолжать в том же духе . Думаю свои 20 голов Лева забьёт, а может и больше .
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Нынешней Барсе он очень нужен в хорошей форме , вопрос насколько его хватит?
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Пока забил и это единственные плюсы, дальше посмотрим
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А какая версия Левандовски была лучшей ?
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Думаю, что именно тактика футбола Флика полностью подходит под кондиции Левы - будет тренером Барсы Флик - будет много забивать и Лева:))))
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Левандовски хорош по стате - 3 гола в 2 матчах (1 пенальти)
Но учитывая сколько моментов ему создают 17-18 летние ребятишки он должен решать больше ну и играть на команду, очень часто решает бить вместо того, чтобы отдать вчера мог класть покер влегкую и потом именно этих вот не забитых голов не хватает в ЛЧ
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По мне он при Флике ожил, ну не подходит ему система Хави, он именно наконечник
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Господа, впервые написал пост на Спортсе и выложил свои мыли по поводу Барсы. Буду рад критике и еще больше рад хвалебным комментариям ))) рекомендую ознакомиться.

https://www.sports.ru/football/blogs/3261560.html?prevUrlHash=editDraft#postCreated
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Ответ Edgar Dupo
А какая версия Левандовски была лучшей ?
6 лет назад в первых 2х турах он забил 5! Получается где-то там и была лучшая.
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