Флик о том, решит ли «Барса» вопрос с регистрацией Ольмо к матчу с «Райо» во вторник: «Есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Райо Вальекано Ханс-Дитер Флик Дани Ольмо Футбол

Ханс-Дитер Флик высказался о том, что «Барса» не успела зарегистрировать Ольмо.

«Барселона» включила полузащитника Дани Ольмо в предматчевую заявку на игру 2-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:1), пометив звездочкой, что он ожидает регистрации.

Однако ни в стартовый состав, ни на скамейку новичок «блауграны» в итоге не попал. В следующем матче чемпионата Испании «Барса» сыграет с «Райо Вальекано» во вторник. 

– Решится ли вопрос с Ольмо ко вторнику?

– У меня есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит.

Нам нужно сосредоточиться на своих задачах. Сегодня мы хотели взять три очка и добились этого, – сказал главный тренер каталонцев. 

Ольмо со звездочкой: «Барса» так и не зарегистрировала. Хотя столько всего перепробовали

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17 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Таинственная история. Может я чего-то не понимаю, но регистрация обычный формальный акт, требующий лишь отправить куда надо бумаги.
Но не в ручной Ла Лиге, где глор реала Тебас не помогает клубам, а ставит палки в колеса:))
+27
-11
+16
Без Гави, Дейонга, Араухо плюс Ольмо, а соперники были очень крепкие взяли максимум это впчетлят конечно, надеюсь у Флика все получится очень приятный дядка это ваш Флик, видели нет у него нервозность очень спокойный дядка, хотелось бы чтобы Пау Виктор получал больше игрового времени, Лева забивает но очень много моментов упускает к сожалению.
+22
-8
+14
Ответ Кино Музыка
Таинственная история. Может я чего-то не понимаю, но регистрация обычный формальный акт, требующий лишь отправить куда надо бумаги.
Расскажи это Тебасу , который придумал такие правила . ЛаЛига деградирует , но он себе зарплату почему-то поднимает . Каких-то пять с половиной миллионов . Половину команд не могут зарегстрировать игроков , хотя деньги есть . В этом сезоне скорее всего чемпионат Испании будет на четвёртом месте в таблице кофициэнтов, но он до сих пор кричит - мы лучшие .
+11
-2
+9
Ответ a.sh.s.
Без Гави, Дейонга, Араухо плюс Ольмо, а соперники были очень крепкие взяли максимум это впчетлят конечно, надеюсь у Флика все получится очень приятный дядка это ваш Флик, видели нет у него нервозность очень спокойный дядка, хотелось бы чтобы Пау Виктор получал больше игрового времени, Лева забивает но очень много моментов упускает к сожалению.
Френки назад/поперек давно уже балласт для Барселоны, а Араухо играет в среднем 1/3 матчей в сезоне:))
+12
-6
+6
Ответ a.sh.s.
Без Гави, Дейонга, Араухо плюс Ольмо, а соперники были очень крепкие взяли максимум это впчетлят конечно, надеюсь у Флика все получится очень приятный дядка это ваш Флик, видели нет у него нервозность очень спокойный дядка, хотелось бы чтобы Пау Виктор получал больше игрового времени, Лева забивает но очень много моментов упускает к сожалению.
Нету нападающих которые не упускают моменты, странно что я сейчас доказываю что нормально что Левандовский не всё забивает, а только жалкие 3 гола в 2 матчах, во лошара, такими темпами забьёт лишь 57 голов за сезон)
И к твоему сведению Пау ещё больше упускает моментов, лишь 1 матч за всё межсезонье нормально отыграл, с Реалом.
+7
-1
+6
Флик вообще адекватен, никаких истерик, занимается сугубо своим делом:)
+11
-7
+4
Зачем финансовые и юридические вопросы задавать тренеру!
+2
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+2
Ответ прощай Роналду
Зачем финансовые и юридические вопросы задавать тренеру!
Вот именно
+1
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+1
Флик верно проставил акценты по своей работе - пусть регистрацией Ольмо занимаются Деку и Лапорта и для этого грамотно расчищают состав Барсы, по согласованию с тренером..
+4
-4
0
На 70 лям освободили зп ведомость,+10 останется на будущее
Это конечно печально, каждый год одно и тоже, когда предлагают за игроков Х2 ценники не продают, потом травма и команда попадает под ахинею
+1
-1
0
Поскорее бы увидеть Ольмо на поле, видеть потуги Феррана уже нет сил.
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0
Ответ vova123456
Нету нападающих которые не упускают моменты, странно что я сейчас доказываю что нормально что Левандовский не всё забивает, а только жалкие 3 гола в 2 матчах, во лошара, такими темпами забьёт лишь 57 голов за сезон) И к твоему сведению Пау ещё больше упускает моментов, лишь 1 матч за всё межсезонье нормально отыграл, с Реалом.
Значит будем выпускать против Реала())
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Ответ vova123456
Нету нападающих которые не упускают моменты, странно что я сейчас доказываю что нормально что Левандовский не всё забивает, а только жалкие 3 гола в 2 матчах, во лошара, такими темпами забьёт лишь 57 голов за сезон) И к твоему сведению Пау ещё больше упускает моментов, лишь 1 матч за всё межсезонье нормально отыграл, с Реалом.
Сравнение задницы с пальцем
Пау в сравнении с Левандовским и в целом по футбольным меркам неопытный сопляк и лишь на пути к тому, чтобы учиться на своих ошибках, набираться тактической выучке и прочие вещи, спрос с Лёвы соответствует его статусу и опыту, когда молодой пацан транжирит простые моменты - это в порядке вещей, а когда это делает Лева - возникают вопросы
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