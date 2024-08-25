Флик о том, решит ли «Барса» вопрос с регистрацией Ольмо к матчу с «Райо» во вторник: «Есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит»

Ханс-Дитер Флик высказался о том, что «Барса» не успела зарегистрировать Ольмо.

« » включила полузащитника в предматчевую заявку на игру 2-го тура с « » (2:1), пометив звездочкой, что он ожидает регистрации.

Однако ни в стартовый состав, ни на скамейку новичок «блауграны» в итоге не попал. В следующем матче чемпионата Испании «Барса» сыграет с « » во вторник.

– Решится ли вопрос с Ольмо ко вторнику?

– У меня есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит.

Нам нужно сосредоточиться на своих задачах. Сегодня мы хотели взять три очка и добились этого, – сказал главный тренер каталонцев.

Ольмо со звездочкой: «Барса» так и не зарегистрировала. Хотя столько всего перепробовали