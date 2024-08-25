Флик о том, решит ли «Барса» вопрос с регистрацией Ольмо к матчу с «Райо» во вторник: «Есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит»
Ханс-Дитер Флик высказался о том, что «Барса» не успела зарегистрировать Ольмо.
«Барселона» включила полузащитника Дани Ольмо в предматчевую заявку на игру 2-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:1), пометив звездочкой, что он ожидает регистрации.
Однако ни в стартовый состав, ни на скамейку новичок «блауграны» в итоге не попал. В следующем матче чемпионата Испании «Барса» сыграет с «Райо Вальекано» во вторник.
– Решится ли вопрос с Ольмо ко вторнику?
– У меня есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит.
Нам нужно сосредоточиться на своих задачах. Сегодня мы хотели взять три очка и добились этого, – сказал главный тренер каталонцев.
Ольмо со звездочкой: «Барса» так и не зарегистрировала. Хотя столько всего перепробовали
И к твоему сведению Пау ещё больше упускает моментов, лишь 1 матч за всё межсезонье нормально отыграл, с Реалом.
Это конечно печально, каждый год одно и тоже, когда предлагают за игроков Х2 ценники не продают, потом травма и команда попадает под ахинею
Пау в сравнении с Левандовским и в целом по футбольным меркам неопытный сопляк и лишь на пути к тому, чтобы учиться на своих ошибках, набираться тактической выучке и прочие вещи, спрос с Лёвы соответствует его статусу и опыту, когда молодой пацан транжирит простые моменты - это в порядке вещей, а когда это делает Лева - возникают вопросы