Боярский о 0:0: «Ничья в пользу «Спартака», они играли лучше. На «Зените» отсутствие Глушенкова сильно сказалось»
Михаил Боярский оценил исход матча 6-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).
«Ничья в пользу «Спартака», они играли лучше. Но также важно, что «Зенит» в меньшинстве сыграл достойно.
Латышонок однозначно герой матча, а отсутствие Глушенкова сильно сказалось на команде», – сказал народный артист России и болельщик петербургского клуба.
Вендел играющий у самых своих ворот в защите, в ряд с Барриосом и Сантосом - это выглядело эпично.