Боярский о 0:0: «Ничья в пользу «Спартака», они играли лучше. На «Зените» отсутствие Глушенкова сильно сказалось»

Михаил Боярский оценил исход матча 6-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Ничья в пользу « », они играли лучше. Но также важно, что « » в меньшинстве сыграл достойно.

однозначно герой матча, а отсутствие сильно сказалось на команде», – сказал народный артист России и болельщик петербургского клуба.