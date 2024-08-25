Боярский о 0:0: «Ничья в пользу «Спартака», они играли лучше. На «Зените» отсутствие Глушенкова сильно сказалось»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Михаил Боярский Евгений Латышонок Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Михаил Боярский оценил исход матча 6-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Ничья в пользу «Спартака», они играли лучше. Но также важно, что «Зенит» в меньшинстве сыграл достойно.

Латышонок однозначно герой матча, а отсутствие Глушенкова сильно сказалось на команде», – сказал народный артист России и болельщик петербургского клуба.

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16 комментариев
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Ничья скорее в пользу Зенита, у Спартака как ни странно моментов больше было
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+38
Ответ Alex8007
Ничья скорее в пользу Зенита, у Спартака как ни странно моментов больше было
Отскочили, чего уж там, у Спартака преимущество по всем показателям было, даже по владению 56%, где это видано, чтобы Зенит возили на их поле, не дав создать у ворот соперника практически ничего ...
+34
-1
+33
Если команда играет лучше, значит она ближе к победе, а следовательно соперник ближе к поражению и соответственно ничья в пользу команды которая ближе к поражению! Вот такие они питерские болелы, даже на явное чёрное говорят белое!
+35
-6
+29
Шляпу сними (с)
+15
-1
+14
Неужели этот стойкий фанат Тосно опять вернулся взад!?
+8
-1
+7
Либо Боярский ляпнул не подумав,либо написано некорректно. Логика говорит,что ничья не может быть в пользу команды,которая играла лучше.
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+6
Если Спартак играл лучше,то понятное дело ничья в пользу Питера.
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+5
что за белиберда ? как может быть ничья в пользу Спартака ,если он должен был выиграть ...
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Ничья как раз в пользу "Зенита", т.к. "Спартак" не смог использовать ни численное преимущество, ни кураж, ни большее количество созданных моментов, а вот "Зенит" без одного штатного ЦЗ сумел выстоять в обороне пользуясь игроками группы атаки.
Вендел играющий у самых своих ворот в защите, в ряд с Барриосом и Сантосом - это выглядело эпично.
+4
-1
+3
«ничья в пользу Спартака», это типа Спартак должен радоваться одному очку? Старый видимо футбол клубными нарезками смотрит
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0
+3
Если Спартак играл лучше то как ничья в его поьзу?
+3
0
+3
Ничья в пользу Зенита, т.к. играли в меньшинстве
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Ответ sled
Неужели этот стойкий фанат Тосно опять вернулся взад!?
Да он оттуда и не вылазил.
+2
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Хороший актер, но к сожалению состарился
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Ответ Красно-белое Сердце
Если команда играет лучше, значит она ближе к победе, а следовательно соперник ближе к поражению и соответственно ничья в пользу команды которая ближе к поражению! Вот такие они питерские болелы, даже на явное чёрное говорят белое!
Ох уж это красное сухое тяжелое вечернее бургундское по утрам. К обеду мысль расслабляется, знаете ли
+6
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Ответ Красно-белое Сердце
Если команда играет лучше, значит она ближе к победе, а следовательно соперник ближе к поражению и соответственно ничья в пользу команды которая ближе к поражению! Вот такие они питерские болелы, даже на явное чёрное говорят белое!
это сложное что то для понимания...для Дартаньяна.
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