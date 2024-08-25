«Спартак» может побороться за золото, если и дальше будет так идти. Они были ближе к победе, чем «Зенит». Кечинов о красно-белых
Валерий Кечинов прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита» (0:0).
«С таким преимуществом и моментами, наверное, «Спартак» должен быть недоволен результатом. Я считаю, контроль мяча и преимущество было на стороне красно-белых. У «Спартака» было гораздо больше опасных моментов. Считаю, что «Спартак был ближе к победе, чем «Зенит».
На данный момент мы видим, что команда идет в правильном и нужном направлении. Если они будут также идти дальше, то считаю, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за золото», — сказал экс-игрок «Спартака».
Как впрочем, и Хлусевича, и Рябчука, и Денисова..
То, что первый тайм за Зенитом, мог написать тлько человек слепо топящий за Зенит.
А вот Семак необьективен. Он говорит что на победу не одна из команд не наиграла.