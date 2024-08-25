«Спартак» может побороться за золото, если и дальше будет так идти. Они были ближе к победе, чем «Зенит». Кечинов о красно-белых

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Валерий Кечинов Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Кечинов прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита» (0:0).

«С таким преимуществом и моментами, наверное, «Спартак» должен быть недоволен результатом. Я считаю, контроль мяча и преимущество было на стороне красно-белых. У «Спартака» было гораздо больше опасных моментов. Считаю, что «Спартак был ближе к победе, чем «Зенит».

На данный момент мы видим, что команда идет в правильном и нужном направлении. Если они будут также идти дальше, то считаю, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за золото», — сказал экс-игрок «Спартака».

18 комментариев
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Сейчас 1-2 неудачных матча и снова будут тренера поливать всем ветарановским цехом, да перестаньте вы оценивать шансы на чемпионство хотя бы до перерыва в чемпионате.
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Ну все. Цикл включился по новой )))
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Ответ Алексей Спартаковский
было бы неплохо, чтобы он был еще и с длинным пасом как Фернандо тут соглашусь, чтобы Барко не опускался низко в поисках мяча, не тратил на это силы, а сосредоточился на ведении игры.
Да, Барко часто опускался вниз, часто работал в отборах, ближе к концу матча видно, что устал. Не было свежести. Хороший опорник все-таки немного бы снял нагрузку с него.
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Если объективно, то первый тайм ничейный , хотя момент у Мостового был 10000%, но ему не до этого, он краску для волос видимо вместо тренировок выбирает. Второй тайм до удаления был за Зенитом , мяч забрали, давили , моменты создавали. Очевидно, что Спартак физически стал садиться , потому как играть ровно в высокий прессинг весь матч невозможно . После удаление, еще минут 15 катали ровно, потому как удаление подровняло физику команд , ну и в конце Спартак выглядел лучше, потому как на одного больше, Зенит физически стал заканчиваться, и играли откровенно уже от обороны .. По этому матчу , с учетом удаления , вообще ничего сказать нельзя, потому как самое интересное должно было происходить во втором тайме , но Зенит оказался в меньшинстве и тут непонятно ничего ….Не знаю про что Кечинов говорит, или против Спартака нужно второй тайм всегда играть в меньшинстве )?
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без усиления флангового защитника, вингера и опорника в долгую Спартак не сможет навязать борьбу за золото, как вчера Барриос сыграл например, условные Умяровы, Денисовы остановились бы после обыгрыша и позволили забить, а здесь человек как сумасшедший рванул в свою штрафную и не позволил забить, хотя Барко мог бы и похитрее сыграть, выдержать еще одну паузу, Барриос бы прокатился так же как Горшков и уже пробивал без сопротивления, но и играл бы тогда наверное не в рпл.
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Ответ Олег_Пенза
Да, Барриос, как и Барко, вчера были топами, хорошее противостояние получилось. Спартаку нужен хороший, выжигающий опорник, что-то типа Моцарта или Фернандо. Умярову надо прибавлять, как и Пруцеву, надеюсь Станкович поднимет их на новый уровень. Как впрочем, и Хлусевича, и Рябчука, и Денисова..
было бы неплохо, чтобы он был еще и с длинным пасом как Фернандо тут соглашусь, чтобы Барко не опускался низко в поисках мяча, не тратил на это силы, а сосредоточился на ведении игры.
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Ответ Dmitry_1986
Если объективно, то первый тайм ничейный , хотя момент у Мостового был 10000%, но ему не до этого, он краску для волос видимо вместо тренировок выбирает. Второй тайм до удаления был за Зенитом , мяч забрали, давили , моменты создавали. Очевидно, что Спартак физически стал садиться , потому как играть ровно в высокий прессинг весь матч невозможно . После удаление, еще минут 15 катали ровно, потому как удаление подровняло физику команд , ну и в конце Спартак выглядел лучше, потому как на одного больше, Зенит физически стал заканчиваться, и играли откровенно уже от обороны .. По этому матчу , с учетом удаления , вообще ничего сказать нельзя, потому как самое интересное должно было происходить во втором тайме , но Зенит оказался в меньшинстве и тут непонятно ничего ….Не знаю про что Кечинов говорит, или против Спартака нужно второй тайм всегда играть в меньшинстве )?
Момент у Мостового был без шансов, там вроде как у Педро офсайд был, просто сейчас принято доигрывать эпизоды (на всякий случай)...
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Ответ Dmitry_1986
Если объективно, то первый тайм ничейный , хотя момент у Мостового был 10000%, но ему не до этого, он краску для волос видимо вместо тренировок выбирает. Второй тайм до удаления был за Зенитом , мяч забрали, давили , моменты создавали. Очевидно, что Спартак физически стал садиться , потому как играть ровно в высокий прессинг весь матч невозможно . После удаление, еще минут 15 катали ровно, потому как удаление подровняло физику команд , ну и в конце Спартак выглядел лучше, потому как на одного больше, Зенит физически стал заканчиваться, и играли откровенно уже от обороны .. По этому матчу , с учетом удаления , вообще ничего сказать нельзя, потому как самое интересное должно было происходить во втором тайме , но Зенит оказался в меньшинстве и тут непонятно ничего ….Не знаю про что Кечинов говорит, или против Спартака нужно второй тайм всегда играть в меньшинстве )?
А разве ты не в курсе что и в меньшинстве команда забивает и выигрывает. Достаточно вспомнить кубковый матч несколько лет назад Спартака с ЦСКА, где Спартак в меньшинстве выиграл
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Ответ Олег_Пенза
Да, Барриос, как и Барко, вчера были топами, хорошее противостояние получилось. Спартаку нужен хороший, выжигающий опорник, что-то типа Моцарта или Фернандо. Умярову надо прибавлять, как и Пруцеву, надеюсь Станкович поднимет их на новый уровень. Как впрочем, и Хлусевича, и Рябчука, и Денисова..
Барриос провалил игру в лютейшее говно
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Ответ Алексей Спартаковский
без усиления флангового защитника, вингера и опорника в долгую Спартак не сможет навязать борьбу за золото, как вчера Барриос сыграл например, условные Умяровы, Денисовы остановились бы после обыгрыша и позволили забить, а здесь человек как сумасшедший рванул в свою штрафную и не позволил забить, хотя Барко мог бы и похитрее сыграть, выдержать еще одну паузу, Барриос бы прокатился так же как Горшков и уже пробивал без сопротивления, но и играл бы тогда наверное не в рпл.
Да, Барриос, как и Барко, вчера были топами, хорошее противостояние получилось. Спартаку нужен хороший, выжигающий опорник, что-то типа Моцарта или Фернандо. Умярову надо прибавлять, как и Пруцеву, надеюсь Станкович поднимет их на новый уровень.
Как впрочем, и Хлусевича, и Рябчука, и Денисова..
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Ответ Dmitry_1986
Если объективно, то первый тайм ничейный , хотя момент у Мостового был 10000%, но ему не до этого, он краску для волос видимо вместо тренировок выбирает. Второй тайм до удаления был за Зенитом , мяч забрали, давили , моменты создавали. Очевидно, что Спартак физически стал садиться , потому как играть ровно в высокий прессинг весь матч невозможно . После удаление, еще минут 15 катали ровно, потому как удаление подровняло физику команд , ну и в конце Спартак выглядел лучше, потому как на одного больше, Зенит физически стал заканчиваться, и играли откровенно уже от обороны .. По этому матчу , с учетом удаления , вообще ничего сказать нельзя, потому как самое интересное должно было происходить во втором тайме , но Зенит оказался в меньшинстве и тут непонятно ничего ….Не знаю про что Кечинов говорит, или против Спартака нужно второй тайм всегда играть в меньшинстве )?
Если объективно, первый тайм полностью за Спартаком. Во втором первые 15 минут Зенит смотрелся получше, потом игра выравнялась, после удаления Спартак не дожал.
То, что первый тайм за Зенитом, мог написать тлько человек слепо топящий за Зенит.
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Ответ Константиньо
А потом - мы не говорили что мы чемпионы после трех туров)
Мы это кто? Вы постоянно на болельщиков катите.
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Ответ Константиньо
А потом - мы не говорили что мы чемпионы после трех туров)
А никто и не говорит о чемпионстве. Говорится, если Спартак будет продолжать в том же духе, то способен навязать борьбу за чемпионство
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Всё преимущество Спартака на табло...кто бы что не говорил...
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что бы бороться,надо покупать турка,опорника и топового нападающего ,который будет забивать таким командам как зенит,а не химкам и факелу.
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Перезапуск цикла.... Уже два раза в сезон стали успевать
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Верно считаешь, Валера. Я даже больше скажу... Победа Спартака более отражала б происходящее на поле.
А вот Семак необьективен. Он говорит что на победу не одна из команд не наиграла.
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