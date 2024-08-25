Журналист L’Équipe о задержании Дурова: «Обвинения выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции. Они гораздо более серьезные»
Во Франции отреагировали на арест Павла Дурова якобы за пиратский показ Лиги 1.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже в ночь на 25 августа. Сообщалось, что россиянина считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в социальной сети нелегально транслировали Лигу 1.
Эту информацию прокомментировал заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер.
«Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1.
Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.
Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьезных, чем незаконные трансляции матчей Лиги 1.
Даже когда Amazon показывал наш чемпионат, и было гораздо меньше пиратства. Дуров все равно был бы арестован по прибытии во Францию», – сказал Леклер.
Дурова набутыливают спецслужбы "просвещенного Запада" - демократия, в целях безопасности, всё по делу. Lol
Это в целом всё, что нужно знать о современных "независимых" журналистах и свободолюбивых странах.
Свобода слова не нужна никому и нигде. Только если эта свобода не направлено на страну, с которой твоя страна конфликтует. Тогда говори что хочешь конечно.
Да, кто-то пользуется анонимностью в криминальных целях. Но он и без телеграма найдёт способ сделать свои дела. В конце концов преступность существовала и существует тысячелетия и телеграм тут совершенно не при чем. С тем же успехом можно запретить слова, запретить буквы, запретить картинки, запретить видео - это тоже на какой-то момент может осложнить злоумышленникам распространение их деятельности. Или до абсурда доходить уже не будем?
За это можно подтянуть вообще всех глав различных соц.сетей. Маска, Цукерберга, Безоса за Твич, главу Роблокса за рассадник педофилии и т.д. и т.п.
1) Отсутствие системы честных и независимых судов.
2) Обилие противоречащих друг другу законов.
3) Отсутствие открытых конкурсов и честных выборов на государственные должности.
4) Высокие социальные налоги и НДС.
5) Зависимость регионов от Москвы, перечисление доходов в столицу.
6) Феодальные пережитки — воинская повинность, оформление заграничного паспорта, прописка.
7) Шаблонная система образования.
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ну-ну...
Что-то тут их не видно, но наверно они в шоке от такого)
Можно усугубить эту шизу и сказать, что если например через айфон организовывается наркотрафик, то и Тим Кук должен сидеть.
А если кто-то кого-то переехал на Тесле, то должен сидеть Илон Маск
Сами то вдумайтесь в чушь, которую городите, оправдывая действия французских властей. Это просто бред.
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просто россиянам прикольно читать, когда кричат "это другое"
))