Журналист L’Équipe о задержании Дурова: «Обвинения выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции. Они гораздо более серьезные»

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция телевидение происшествия интернет Политика соцсети Спорт-Экспресс Павел Дуров Футбол

Во Франции отреагировали на арест Павла Дурова якобы за пиратский показ Лиги 1.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже в ночь на 25 августа. Сообщалось, что россиянина считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в социальной сети нелегально транслировали Лигу 1.

Эту информацию прокомментировал заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер.

«Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1.

Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.

Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьезных, чем незаконные трансляции матчей Лиги 1.

Даже когда Amazon показывал наш чемпионат, и было гораздо меньше пиратства. Дуров все равно был бы арестован по прибытии во Францию», – сказал Леклер.

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225 комментариев
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Дуров уезжает из России из-за давления спецслужб - тирания, клятый Путин, Мордор.
Дурова набутыливают спецслужбы "просвещенного Запада" - демократия, в целях безопасности, всё по делу. Lol
+405
-94
+311
Ответ G-Mack
Дуров уезжает из России из-за давления спецслужб - тирания, клятый Путин, Мордор. Дурова набутыливают спецслужбы "просвещенного Запада" - демократия, в целях безопасности, всё по делу. Lol
Христо Грозев, очередной якобы независимый журналист, так и написал прямым текстом. Мол Паша, когда ты отказал ФСБ в сотрудничестве - ты был красавчиком. Но вот отказывать в сотрудничестве всем спецслужбам подряд неправильно. Поэтому сам виноват.
Это в целом всё, что нужно знать о современных "независимых" журналистах и свободолюбивых странах.
Свобода слова не нужна никому и нигде. Только если эта свобода не направлено на страну, с которой твоя страна конфликтует. Тогда говори что хочешь конечно.
+302
-60
+242
Ответ Slavnov
цукерберг со своим фейсбуком, должен на пожизненном тогда сидеть
Так он под спец.службами сидит, он выбрал не пики точёные.
+230
-7
+223
цукерберг со своим фейсбуком, должен на пожизненном тогда сидеть
+135
-27
+108
Ответ Евгений Сидоров
>Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram За это можно подтянуть вообще всех глав различных соц.сетей. Маска, Цукерберга, Безоса за Твич, главу Роблокса за рассадник педофилии и т.д. и т.п.
Так и Макрона можно подтянуть - во Франции преступления есть? Макрон виноват, в его же Франции
+90
-1
+89
Ответ Dizzod
Комментарий скрыт
Дружище, свобода слова есть свобода слова. Она либо есть, либо её нет.
Да, кто-то пользуется анонимностью в криминальных целях. Но он и без телеграма найдёт способ сделать свои дела. В конце концов преступность существовала и существует тысячелетия и телеграм тут совершенно не при чем. С тем же успехом можно запретить слова, запретить буквы, запретить картинки, запретить видео - это тоже на какой-то момент может осложнить злоумышленникам распространение их деятельности. Или до абсурда доходить уже не будем?
+93
-6
+87
В страшном Мордоре у него купили бизнес и отпустили на все четыре стороны. В свободном и демократичном Рае предлагают гнить 20 лет в бастилии. Главное не перепутать
+117
-37
+80
Ответ G-Mack
Дуров уезжает из России из-за давления спецслужб - тирания, клятый Путин, Мордор. Дурова набутыливают спецслужбы "просвещенного Запада" - демократия, в целях безопасности, всё по делу. Lol
Сейчас небось французы у него по второму кругу ВКонтакте отожмут...
+87
-16
+71
>Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram
За это можно подтянуть вообще всех глав различных соц.сетей. Маска, Цукерберга, Безоса за Твич, главу Роблокса за рассадник педофилии и т.д. и т.п.
+76
-7
+69
Ситуация один в один как с Навальным или Протасевичем, такой же беспредел по большому счёту. Будут ли санкции в отношении Франции или это другое ?
+69
-9
+60
В 2014 году Павел Дуров заявил, что не собирается жить и работать в России. Он объяснил свое решение покинуть страну в тексте «Семь причин не возвращаться»:

1) Отсутствие системы честных и независимых судов.
2) Обилие противоречащих друг другу законов.
3) Отсутствие открытых конкурсов и честных выборов на государственные должности.
4) Высокие социальные налоги и НДС.
5) Зависимость регионов от Москвы, перечисление доходов в столицу.
6) Феодальные пережитки — воинская повинность, оформление заграничного паспорта, прописка.
7) Шаблонная система образования.

--------------

ну-ну...
+71
-12
+59
Ответ Пара Соль Ка
В 2014 году Павел Дуров заявил, что не собирается жить и работать в России. Он объяснил свое решение покинуть страну в тексте «Семь причин не возвращаться»: 1) Отсутствие системы честных и независимых судов. 2) Обилие противоречащих друг другу законов. 3) Отсутствие открытых конкурсов и честных выборов на государственные должности. 4) Высокие социальные налоги и НДС. 5) Зависимость регионов от Москвы, перечисление доходов в столицу. 6) Феодальные пережитки — воинская повинность, оформление заграничного паспорта, прописка. 7) Шаблонная система образования. -------------- ну-ну...
"В августе 2021 года Дуров получил французское гражданство, что подтверждает его стремление к жизни в свободной и демократической стране. Франция, известная своей либеральной политикой и уважением к свободе слова, стала для него новой родиной. "
+55
-2
+53
Это в РФ настолько донный уровень спортивной журналистики, что надо приплести пиратские трансляции ради новости про Дурова, и ещё комментарии по этому поводу у кого то брать?
+58
-23
+35
Ответ bevooch
Комментарий скрыт
другое дело фб и твиттер для элиты общества
+36
-3
+33
интересно было бы почитать комментарии, произойди задержание Дурова в России по такому же предлогу))) хотя он сам в интервью рассказывал, что для него важны ценности свободы и потому он отказался сотрудничать с властями РФ и переехал, как показывает практика, даже такой умный человек может просчитаться в своем мировоззрении.
+37
-8
+29
Дуров в 2018 году над ФСБ угорал, бумажки писал на имя Бортникова, ключи железные прикладывал, мол вот вам ключи шифрования. Пусть тот же самый фокус сейчас проделает, может прокатит ))
+32
-5
+27
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Он был в РФ и его не повязали, так что мимо
+29
-3
+26
Они смогли...спортс такой находчивый
+29
-5
+24
Ответ Slavnov
цукерберг со своим фейсбуком, должен на пожизненном тогда сидеть
Цукербергу, как раз, уже ничего не грозит, потому что он давно раздвинул булочки перед нужными людьми из нужных служб. Дуров же по этому поводу много конфликтовал в России и отказал таким людям. Вот и разница.
+32
-9
+23
Из серии : " Вы не понимаете, это другое". Западная демократия самая демократичная, а свобода слова самая свободная.
+26
-4
+22
А представьте, как бы тут глотки рвали местные либералы, если бы его арестовали в России, про кровавый режим и прочее)
Что-то тут их не видно, но наверно они в шоке от такого)
+29
-8
+21
Ответ Руслан Сагиев
Комментарий удален модератором
в каком месте они полощут? свежий ролик Каца видели? он там на полном серьезе начинает с того что "ну тут Франция права"
+25
-5
+20
Интересно, почему в МИДе из-за него начали рвать задницу, когда он сам просил не называть его россиянином???
+29
-12
+17
Ответ Super Bock
Ситуация один в один как с Навальным или Протасевичем, такой же беспредел по большому счёту. Будут ли санкции в отношении Франции или это другое ?
Ни фига не 1 в 1! Навальный и Протасевич в открытую работали против своего государства. А Дуров что для Франции плохого сделал вообще? Здесь чистый песпредел
+25
-8
+17
Ответ bevooch
Комментарий скрыт
Через вотсап постоянно наркоту продают. По вашей логике Цукерберг должен сидеть.

Можно усугубить эту шизу и сказать, что если например через айфон организовывается наркотрафик, то и Тим Кук должен сидеть.

А если кто-то кого-то переехал на Тесле, то должен сидеть Илон Маск

Сами то вдумайтесь в чушь, которую городите, оправдывая действия французских властей. Это просто бред.
+18
-1
+17
Ответ ZarvuR2020
Это в РФ настолько донный уровень спортивной журналистики, что надо приплести пиратские трансляции ради новости про Дурова, и ещё комментарии по этому поводу у кого то брать?
Нет, во Франции настолько донный
+27
-11
+16
Ответ Slavnov
цукерберг со своим фейсбуком, должен на пожизненном тогда сидеть
Ну Цукерман то как раз не сядет. Он не Робин Гуд. Он всего лишь бабки заколачивает. Он тут же сдал коды спецслужбам и предоставляет любую требуемую информацию по первому же свистку.
+14
0
+14
Ответ SpecialSM
Комментарий скрыт
Просто россиянам очень радостно, когда у других "хата горит" и за любую соломинку цепляются, чтобы свой позор оправдать хоть как то.
--------------

просто россиянам прикольно читать, когда кричат "это другое"

))
+15
-1
+14
Ну вот и нашли, как приплести арест Павла Дурова к спорту, пиратские трансляции Лиги1. Игорь Новиков, ты гениален.
+18
-4
+14
Ответ Антон Фалафель
Интересно, почему в МИДе из-за него начали рвать задницу, когда он сам просил не называть его россиянином???
Потому что он никогда не сотрудничал с властями, когда создавал соц сеть с возможностью обмена данными! НИКОГДА, вы слышите! И даже когда из телеги дергают админов по тяжким статьям, он тоже ни при чем!!!
+27
-14
+13
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