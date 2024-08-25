Журналист L’Équipe о задержании Дурова: «Обвинения выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции. Они гораздо более серьезные»

Во Франции отреагировали на арест Павла Дурова якобы за пиратский показ Лиги 1.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже в ночь на 25 августа. Сообщалось, что россиянина считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в социальной сети нелегально транслировали Лигу 1.

Эту информацию прокомментировал заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер.

«Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1.

Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.

Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьезных, чем незаконные трансляции матчей Лиги 1.

Даже когда Amazon показывал наш чемпионат, и было гораздо меньше пиратства. Дуров все равно был бы арестован по прибытии во Францию», – сказал Леклер.