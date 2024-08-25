Эль-Мехди Маухуб: «Я приехал в большой легендарный клуб! У «Динамо» много титулов. Я здесь, чтобы стать чемпионом России»

Эль-Мехди Маухуб назвал «Динамо» легендарным клубом.

«Я приехал в большой легендарный клуб! У «Динамо» много титулов и за эту команду играло много топ‑игроков мирового уровня. Моя цель – пройти тот же путь. Хочу оправдать ожидания болельщиков «Динамо».

Я стал бронзовым призером Олимпийских игр в Париже. На этом турнире я представлял уже два клуба – «Раджу» и «Динамо». Мы добились исторического результата, которого прежде в Марокко не достигали. И я горжусь этим!

Очень рад, что перехожу в «Динамо». Я здесь, чтобы стать чемпионом России и обладателем Кубка этой страны!» – заявил новичок «Динамо» Маухуб.