Эль-Мехди Маухуб: «Я приехал в большой легендарный клуб! У «Динамо» много титулов. Я здесь, чтобы стать чемпионом России»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва олимпийская сборная Марокко Эль-Мехди Маухуб Футбол

Эль-Мехди Маухуб назвал «Динамо» легендарным клубом.

«Я приехал в большой легендарный клуб! У «Динамо» много титулов и за эту команду играло много топ‑игроков мирового уровня. Моя цель – пройти тот же путь. Хочу оправдать ожидания болельщиков «Динамо».

Я стал бронзовым призером Олимпийских игр в Париже. На этом турнире я представлял уже два клуба – «Раджу» и «Динамо». Мы добились исторического результата, которого прежде в Марокко не достигали. И я горжусь этим!

Очень рад, что перехожу в «Динамо». Я здесь, чтобы стать чемпионом России и обладателем Кубка этой страны!» – заявил новичок «Динамо» Маухуб.

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25 комментариев
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Пыльная буря в мск, открыли шкаф с титулами Динамо.
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Добро пожаловать в Динамо !!! Удачи !!!
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Браво отменное желание!!! Все болельщики клуба Динамо Москва солидарны с тобой удачи и успехов тебе в достижении цели!!!
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50 лет без трофеев , это не срок )))
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Ответ Nicu Maican
Комментарий скрыт
Не путай шубами судей подкупали в киевском
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Ответ korwin912
про Маяк и остаток от 3000 парню видимо не рассказали?)
3000 тебе и твоему супругу
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" У Динамо много титутулов"
Они ему точно показывали свои титулы, а не Минского или Киевского Динамо?
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Шейдаев также начинал, дай бог Маухуб лучше отыграет
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Материал для Спортс: Титулы Динамо - что с ними сейчас?
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Ответ Liver0910
" У Динамо много титутулов" Они ему точно показывали свои титулы, а не Минского или Киевского Динамо?
Как говорится: Завали свой ливер!"
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Ответ Валерий Глубокий
50 лет без трофеев , это не срок )))
Пол века - то не срок, а жизненный урок
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Ответ Валерий Глубокий
50 лет без трофеев , это не срок )))
С 1995 нет.
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Ответ Nicu Maican
Комментарий скрыт
ты про польский гурник с литерой Д?
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Прав. Тиагу Силва - легенда Динамо! Как играл, как играл.
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Новость Динамовская, а читатели, в основном, с берегов Финского залива. Переживаете, что сегодня вторыми станете, даже третьими?
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Ответ Валерий Глубокий
50 лет без трофеев , это не срок )))
Пол века - то не срок, а жизненный урок
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