«Динамо» купило форварда олимпийской сборной Марокко Маухуба за 1,66 млн евро

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва высшая лига Марокко Раджа Касабланка олимпийская сборная Марокко Эль-Мехди Маухуб Футбол

«Динамо» подписало марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.

Нападающий молодежной и олимпийской сборной Марокко заключил контракт до лета 2029 года и взял 14-й номер.

Ранее публиковалась информация о том, что московский клуб приобрел форварда сборной Марокко U21 за 1,8 млн евро. «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Раджа Касабланка» получит за 21-летнего футболиста 1,66 млн евро (18 миллионов марокканских дирхам).

В прошлом сезоне Маухуб забил 9 голов в 24 матчах и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Марокко без поражений.

21-летний центральный нападающий также провел 8 матчей за молодежную сборную Марокко и стал бронзовым призером Олимпийских игр во Франции, где поучаствовал в 5 встречах команды и забил гол.

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35 комментариев
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Прибыл наш Муаддиб!
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Ответ Mixos Demid
Прибыл наш Муаддиб!
Хана Харконненам!
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+45
Добро пожаловать в наш клуб! Удачи и без травм!
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+45
Ответ Данил Кублицкий
Ну будем посмотреть что за нападающий, во всяком случае лучше Смолова уж точно думаю
Лучше Смолова даже моя бабушка
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Ну будем посмотреть что за нападающий, во всяком случае лучше Смолова уж точно думаю
+24
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+17
Добро пожаловать в ДИНАМО! Удачи!
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Добро пожаловать в Динамо!!! Будем надеяться что этот молодой нападающий составит конкуренцию Тюкавину и Гладышеву, и тем самым усилит команду, в борьбе за призовые места, в чемпионате России!!!
Удачи и без травм, всем игрокам Динамо!!!
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Ну дай то Бог иметь в команде несколько разноплановых нападающих это просто здорово удачи ему и успехов в родном нам Динамо Москва!!!
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Маухуб не глуп
Перешёл в великий клуб!
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Велком!
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Молод, достаточно рослый для араба. Посмотрим как он адаптируется и акклиматизируется в нашем чемпионате.
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В это время Зенит с 20 лямами ойро в кармане на очередного бразильца:
«🤣🤣🤣🤣🤣»
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Один-два более серьезных трансферов еще нужны
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Ждём дебюта. Удачи.
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1, 86 - рост. Достаточно высокий, скоростной и мощный нападающий. Основное амплуа центральный нападающий.
Дополнительное амплуа, левый вингер. У Гладышева, точно такие же амплуа уневерсала, центральный нападающий и правый вингер. Разноплановый с Тюкавиным и Гладышевым нападающий. Считаю что это хороший +, для нашей команды. Личка умеет растить таланты, из молодых игроков.
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Молодец Динамо !
Не зря после окончания Олимпиады в Париже я писал здесь что нашим клубам надо искать футболистов в Марокко :)
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Ролик шикарный
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
А что ещё остаётся? Только верить.
Только надеятся,и ответку.
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Ответ Viktor Martunov
Ждëм конечно Андрей, сам то веришь?
А что ещё остаётся? Только верить.
+1
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Ждём дебюта. Удачи.
Ждëм конечно Андрей, сам то веришь?
+1
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Будет забивать больше чем зенитовский Гондоу за 10 лямов.
+1
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Так когда же он играть начнëт?
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-2
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Ответ Pertinax Gandi
Ну теперь всех порвём!
Как тузик грелку.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Отредактировать этот "раритет" фантазии не хватило? Ленивые какие попрошайки пошли)
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Ответ Данил Кублицкий
Ну будем посмотреть что за нападающий, во всяком случае лучше Смолова уж точно думаю
Я думаю что он даже лучше чем Дзюба и Соболев)
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Ответ Mixos Demid
Прибыл наш Муаддиб!
Ха ха ха
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В прошлом сезоне мен##м не хватило скамейки, надеюсь ####ей в отрезвитель отправят в этом году, а так примечательно, что главные конкуренты покупают игроков за 1,6 млн
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Пока кажется,что неплохой парень.
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Вот еще бы защитника одного купить и будет в принципе ничего 👍
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Ну теперь всех порвём!
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