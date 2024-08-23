«Динамо» купило форварда олимпийской сборной Марокко Маухуба за 1,66 млн евро

«Динамо» подписало марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.

Нападающий молодежной и олимпийской сборной Марокко заключил контракт до лета 2029 года и взял 14-й номер.

Ранее публиковалась информация о том, что московский клуб приобрел форварда сборной Марокко U21 за 1,8 млн евро. « » сообщал, что « » получит за 21-летнего футболиста 1,66 млн евро (18 миллионов марокканских дирхам).

В прошлом сезоне Маухуб забил 9 голов в 24 матчах и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Марокко без поражений.

21-летний центральный нападающий также провел 8 матчей за молодежную сборную Марокко и стал бронзовым призером Олимпийских игр во Франции, где поучаствовал в 5 встречах команды и забил гол.