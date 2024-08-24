Ольмо не сыграет с «Атлетиком» и пропустит 2-й матч подряд. «Барса» еще не зарегистрировала новичка

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо не примет участия в игре против «Атлетика».

«Барселона» включила полузащитника в предматчевую заявку, пометив звездочкой, что он ожидает регистрации.

Однако ни в стартовый состав, ни на скамейку новичок «блауграны» в итоге не попал.

Ранее главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик сообщал, что Ольмо готов играть и мог бы сильно помочь команде. Он пропустил первый матч сезона с «Валенсией» (2:1).

Игра «Барселона» – «Атлетик» начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, что Ольмо этим летом перешел в «Барсу» из «Лейпцига».

У «Барсы» снова проблемы с регистрацией игроков. Ну сколько можно?

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Цирк. Просто цирк.
+87
-9
+78
Надо возвращать Гюндогана, он как раз разогрелся выйдя на замену седня))
+55
-3
+52
Ответ PUYOL5
Так никто и не надеялся что он сыграет, там еще куча проблем с его регистрацией
а внесение в заявку под звездочкой - это что? неужели очередное популистское решение от Лапорты?
+23
-1
+22
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
- Зарегистрируем к 1 туру
- Зарегистрируем ко 2 туру
——вы сейчас здесь——
- Зарегистрируем к 3 туру
- Проклятый Роке/Де Йонг/Рафинья из-за них не смогли зарегать Ольмо
- Ладно, понимаем что проблемы. Пока в ЛЧ и Кубке поиграет до зимы
+14
-4
+10
Так никто и не надеялся что он сыграет, там еще куча проблем с его регистрацией
+15
-6
+9
Ответ Budabuda
Цирк. Просто цирк.
Лапорта. просто Лапорта
+9
-5
+4
Не успели закрыть сделки по Роке,Лангле и Файе. Тут всё ожидаемо было.
+8
-5
+3
А через неделю закрытие трансферного окна.
+3
0
+3
Ответ chalkidis nikolai
А через неделю закрытие трансферного окна.
думаю успеют,будет смешно если отдав такую сумму они останутся с носом)
+2
0
+2
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
В смысле в чем цирк?) топ клуб не может зарегистрировать игрока)
+4
-2
+2
😄
Классика от мемаса
Ладно Ольмо воспитанник с лесопилки,но вот для чего в этот тюз переходят такие футболисты как Гюндоган?)
+8
-6
+2
Надо сначала зарегистрировать, а потом купить 🤣
+1
0
+1
Пара-бара-пам! Пиу!
+1
0
+1
ну что это такое? позор лапорте...
+2
-1
+1
Почините бюрофакс уже
0
0
0
Да ладно вам, это же всё "выдумки промадридской Марки"🤣
+1
-1
0
Будет забавно, если его так и не зарегистрируют до конца трансферного окна. Интересно, что тогда будет? По идее, Барселоне надо будет срочно оформлять аренду Ольмо обратно в Лейпциг?
0
0
0
это так смешно,что уже не хочется смеятся...
0
0
0
Как планировали сезон самы дорогой игрок лето не играет
0
0
0
Ответ Budabuda
Цирк. Просто цирк.
Больше, чем просто цирк
0
0
0
Ответ *MVP*
а внесение в заявку под звездочкой - это что? неужели очередное популистское решение от Лапорты?
Они ведут процессы параллельно. Вдруг успели бы?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий