Ольмо не сыграет с «Атлетиком» и пропустит 2-й матч подряд. «Барса» еще не зарегистрировала новичка
Дани Ольмо не примет участия в игре против «Атлетика».
«Барселона» включила полузащитника в предматчевую заявку, пометив звездочкой, что он ожидает регистрации.
Однако ни в стартовый состав, ни на скамейку новичок «блауграны» в итоге не попал.
Ранее главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик сообщал, что Ольмо готов играть и мог бы сильно помочь команде. Он пропустил первый матч сезона с «Валенсией» (2:1).
Игра «Барселона» – «Атлетик» начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Напомним, что Ольмо этим летом перешел в «Барсу» из «Лейпцига».
У «Барсы» снова проблемы с регистрацией игроков. Ну сколько можно?
- Зарегистрируем ко 2 туру
——вы сейчас здесь——
- Зарегистрируем к 3 туру
- Проклятый Роке/Де Йонг/Рафинья из-за них не смогли зарегать Ольмо
- Ладно, понимаем что проблемы. Пока в ЛЧ и Кубке поиграет до зимы
Классика от мемаса
Ладно Ольмо воспитанник с лесопилки,но вот для чего в этот тюз переходят такие футболисты как Гюндоган?)