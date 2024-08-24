Ольмо не сыграет с «Атлетиком» и пропустит 2-й матч подряд. «Барса» еще не зарегистрировала новичка

Дани Ольмо не примет участия в игре против «Атлетика».

«Барселона» включила полузащитника в предматчевую заявку, пометив звездочкой, что он ожидает регистрации.

Однако ни в стартовый состав, ни на скамейку новичок «блауграны» в итоге не попал.

Ранее главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик сообщал, что готов играть и мог бы сильно помочь команде. Он пропустил первый матч сезона с «Валенсией» (2:1).

Игра « » – « » начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, что Ольмо этим летом перешел в «Барсу» из «Лейпцига».

У «Барсы» снова проблемы с регистрацией игроков. Ну сколько можно?