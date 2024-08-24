«Барса» включила Ольмо в заявку на «Атлетик», пометив звездочкой, что игрок ожидает регистрации. Матч сегодня

Дани Ольмо включен в заявку «Барселоны» на игру с «Атлетиком», но со звездочкой.

Приобретенный у «РБ Лейпциг» хавбек по-прежнему не зарегистрирован каталонским клубом в Ла Лиге. Из-за этого он пропустил матч 1-го тура с «Валенсией» (2:1).

Встреча с « » в рамках 2-го тура чемпионата состоится сегодня.

Состав «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Пау Кубарси, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Педри, Роберт Левандовски, Рафинья, Иньяки Пенья, Пабло Торре, Фермин Лопес, Марк Касадо, Пау Виктор, Дани Ольмо*, Ламин Ямаль, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андер Астралага, Марк Берналь, Эктор Форт, Жерар Мартин, Серджи Домингес.

«Барселона» пометила Ольмо в заявке звездочкой, уточнив, что игрок ожидает регистрации.