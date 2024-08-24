«Барса» включила Ольмо в заявку на «Атлетик», пометив звездочкой, что игрок ожидает регистрации. Матч сегодня

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Дани Ольмо включен в заявку «Барселоны» на игру с «Атлетиком», но со звездочкой.

Приобретенный у «РБ Лейпциг» хавбек по-прежнему не зарегистрирован каталонским клубом в Ла Лиге. Из-за этого он пропустил матч 1-го тура с «Валенсией» (2:1).

Встреча с «Атлетиком» в рамках 2-го тура чемпионата состоится сегодня.

Состав «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Пау Кубарси, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Педри, Роберт Левандовски, Рафинья, Иньяки Пенья, Пабло Торре, Фермин Лопес, Марк Касадо, Пау Виктор, Дани Ольмо*, Ламин Ямаль, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андер Астралага, Марк Берналь, Эктор Форт, Жерар Мартин, Серджи Домингес.

«Барселона» пометила Ольмо в заявке звездочкой, уточнив, что игрок ожидает регистрации.

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29 комментариев
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В перерыве зарегистрируют
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«Это на Новый год!»
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Зенит включил Соболева в заявку на Спартак, но трансфер ещё не состоялся. Матч сегодня.
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Ответ deadjoker
А как можно включать в заявку игрока который не имеет права играть.
Можно зарегистрировать хоть за 5 минут до начала матча)
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Ответ Arti22
Технарь?
По какой причине ?
«Заявка на матч» не равно «включила в состав или на скамейку».
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Ответ igorkruglov
В перерыве зарегистрируют
На 70й минуте и выскочит рвать вместо Педри как на Евро)
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А мне нравились его голы на Евро.
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Ждём хорошей игры от Барселоны.
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Ответ Владимир Самсонов
Помнится, многие писали, что "не надо разводить панику, в руководство люди поумнее сидят "
ну так все правильно)в течении недели ольмо и остальных зарегистрируют))или то то думает иначе?
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Ответ Растиньяк
🤣🤣
Смех без причины - признак дурачины
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Комментарий удален модератором
На всю команду только три футболиста старше 30 лет. Большей части игроков нет и 25 лет. Не знаю, молодость и потенциал это здорово, но нехватку опыта в важных матчах никто не отменял.
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Ответ vottakoi!
ЛаЛига 🤷🏻‍♂️
Лапорта🤷‍♂️🤷‍♂️
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Ответ По Жизни
Комментарий удален модератором
Лучше воткнуть да поглубже
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