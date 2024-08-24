«Барселона» выиграла оба матча при Флике – по 2:1 с «Валенсией» и «Атлетиком»
«Барселона» после назначения Ханси Флика стартовала с двух побед.
Сегодня каталонцы одолели «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги – 2:1. 17 августа с таким же счетом была обыграна «Валенсия».
«Барса» набрала 6 очков в двух турах и занимает 2-е место в таблице, уступая «Сельте» по разнице голов.
В следующем матче «блауграна» встретится с «Райо Вальекано» – это произойдет 27 августа.
Очень уверенный и приятный футбол при ограниченном ресурсе демонстрирует Ханси и ребята в первых двух матчах
Рафинья и Лева прям машины
В идеале что бы вся команда добегала как Рафа
Ну и Ламин и Кунде очень радуют
Три очка в копилку,едем дальше 💪🏻
Всех Кулес с первой домашней победой 💙❤️
Единственное, в чём сегодня Барса однозначно уступила Атлетику – физическая мощь, но оно и естественно, не могут пацаны из Ла Масии бодаться на равных с такими здоровяками, как Весга. Оба фланговых защитника у Бильбао, кстати, играли очень грубо, и арбитр откровенно простил как Берчиче, так и Лекуэ
Но в защите нужно играть пособраннее все таки.
Что ж, идем дальше и, надеюсь, Барселона продолжит в том же духе )
Местами авантюрный, но интересный и качественный футбол ставит Флик
а лучшую атаку по центру как раз запорол плохой передачей