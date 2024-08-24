«Барселона» выиграла оба матча при Флике – по 2:1 с «Валенсией» и «Атлетиком»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

«Барселона» после назначения Ханси Флика стартовала с двух побед.

Сегодня каталонцы одолели «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги – 2:1. 17 августа с таким же счетом была обыграна «Валенсия».

«Барса» набрала 6 очков в двух турах и занимает 2-е место в таблице, уступая «Сельте» по разнице голов.

В следующем матче «блауграна» встретится с «Райо Вальекано» – это произойдет 27 августа.

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75 комментариев
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Отличный матч с не простым соперником
Очень уверенный и приятный футбол при ограниченном ресурсе демонстрирует Ханси и ребята в первых двух матчах

Рафинья и Лева прям машины
В идеале что бы вся команда добегала как Рафа
Ну и Ламин и Кунде очень радуют
Три очка в копилку,едем дальше 💪🏻
Всех Кулес с первой домашней победой 💙❤️
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Ответ Alek Asqar
Лапорта при всем твоем непонятным решениям, назначение Флика 💯 попадания!
Опять 25, далеко идущие выводы от фанатов, по старту сезона. Помню как в том сезоне все восхищались феликсом и хотели, что бы его выкупили, пока он не вернулся к привычной форме, 1 топовый матч и пару невзрачных. Давайте подождем хотя бы до середины сезона, а потом будем делать выводы.
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Ответ Alek Asqar
Лапорта при всем твоем непонятным решениям, назначение Флика 💯 попадания!
После 2 туров?)
+52
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Матч с Атлетиком – первая игра Барсы Флика, которую я посмотрел полностью. Уже видна фирменная вертикальность, нацеленность на разрыв линий дальними передачами, очень быстрый переход в атаку и забегания по флангам. Вариант забить номер два – быстрое движение через центр в одно-два касания с расчётом на технику и взаимопонимание. Кажется, в Барселоне очень даже могут сработать оба подхода! Удачи любимому тренеру.

Единственное, в чём сегодня Барса однозначно уступила Атлетику – физическая мощь, но оно и естественно, не могут пацаны из Ла Масии бодаться на равных с такими здоровяками, как Весга. Оба фланговых защитника у Бильбао, кстати, играли очень грубо, и арбитр откровенно простил как Берчиче, так и Лекуэ
+42
-4
+38
Ответ Gdy tak siedzimy
Задумался, в каком году в последний раз я видел такую доминацию Барсы на поле.
В Суперкубке с Реалом при Хави
+35
-5
+30
Ответ Radio Muller
Матч с Атлетиком – первая игра Барсы Флика, которую я посмотрел полностью. Уже видна фирменная вертикальность, нацеленность на разрыв линий дальними передачами, очень быстрый переход в атаку и забегания по флангам. Вариант забить номер два – быстрое движение через центр в одно-два касания с расчётом на технику и взаимопонимание. Кажется, в Барселоне очень даже могут сработать оба подхода! Удачи любимому тренеру. Единственное, в чём сегодня Барса однозначно уступила Атлетику – физическая мощь, но оно и естественно, не могут пацаны из Ла Масии бодаться на равных с такими здоровяками, как Весга. Оба фланговых защитника у Бильбао, кстати, играли очень грубо, и арбитр откровенно простил как Берчиче, так и Лекуэ
Насчет физики спорно! Баски еле двигались в конце тогда как Барса еще минут 30 спокойно отыграли бы
+19
-1
+18
Лапорта при всем твоем непонятным решениям, назначение Флика 💯 попадания!
+25
-13
+12
Барса то шикарна) Берналь оч хорош! Ямаль и Педри шикарны! Рафу новая роль подходит кажется, Ольмо лучше слева пусть бегает!
+15
-3
+12
Больше всех удивил Берналь, вылитый Бусткетс.
+15
-3
+12
Ответ Real Madrid 04
Больше всех удивил Берналь, вылитый Бусткетс.
Скрестим пальцы, чтобы так и было.
+10
-1
+9
Как же приятно смотреть на Рафинью, пашет и старается, при огром уровне мастерства. Еще и просто на поле выглядит красиво. Всю вторую половину прошлого и до сих - лучший по самоотдаче в команде. Биг лав и надеюсь не уйдет.
+9
0
+9
Задумался, в каком году в последний раз я видел такую доминацию Барсы на поле.
+10
-3
+7
Ответ Bazilic
В Суперкубке с Реалом при Хави
Еще 4:0 на Бернабэу в первый сезон Хави, там вообще удивительно , как 6-7 мячей не забили в этом матче
+11
-4
+7
Сегодня Барселона была хороша: очень много убойных моментов создали; гол Ламина вообще невероятный; Кунде закрыл Нико от слова совсем; Рафинья, по ощущениям, вообще был на всех позициях в нападении; Лева жадничал, но все равно забил победный гол )
Но в защите нужно играть пособраннее все таки.

Что ж, идем дальше и, надеюсь, Барселона продолжит в том же духе )
+9
-3
+6
Ответ SanEffect
Гол Ламина хорош, но нужно признать, что с ним повезло.
А с каким голом не повезло? Во всех годах есть доля везения.
+5
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Хотелось бы, чтобы команда продолжила прогрессировать
Местами авантюрный, но интересный и качественный футбол ставит Флик
+5
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Пока присутствует осторожный оптимизм, а это уже немало. Конечно, на мой взгляд, ещё всё очень сыро, можно разглядеть только немётки будущей игры. Удачи в дальнейшем.
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Достойно, соперники явно не мальчики для битья.
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В тренер Барселоны заметна уверенность, нет какой то дерганости, в лице строгая уверенность
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Ответ ArnoNeputevy
Лёва тащит Флика. Собственно "Барса" не впечатлила ни в первой игре, ни в этой. Играет даже хуже, чем при Хави.
Это Лева-то тащит? Тот Лева который сегодня запорол почти все, не считая его гола? Радует, что забил, но в остальном ужасно сыграл.
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Ответ TAGAY
Барса то шикарна) Берналь оч хорош! Ямаль и Педри шикарны! Рафу новая роль подходит кажется, Ольмо лучше слева пусть бегает!
всю остроту Рафинья создал сегодня играя слева, пасы и прострелы с фланга
а лучшую атаку по центру как раз запорол плохой передачей
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Ответ Коразон До
Комментарий скрыт
Напомню, что после первого сезона Модрича, его переход называли провалом. А сейчас Лука - легенда Реала. Такова футбольная действительность: из топа в разочарование и в обратном направлении совсем несложно угодить
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Ответ Коразон До
Комментарий скрыт
Винни от не пасуй ему он играет против нас до золотого мяча фаны Реала лицемеры
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Ответ ArnoNeputevy
Лёва тащит Флика. Собственно "Барса" не впечатлила ни в первой игре, ни в этой. Играет даже хуже, чем при Хави.
Это самый смешной комментарий в истории Спортса.
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Банда Флика радует
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Барселона с победой!
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Ответ Bazilic
Комментарий удален модератором
Вспомни последнюю игру с Атлетиком когда судил этот же Мансано.. там было жесть! Там баски заслужили 3-4 красных а удален был только Лео когда он рукой в плечо Вилярибе попал, когда после откровенного фола со стороны этого бородача) удаление Неймара, Суареса, Лео и Левы.. все это Мансано! Он специально дает бить игроков Барсы, провоцирует, и как только Барса ответит - удаление + дисква на 2-3 матча!
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Ответ Alek Asqar
Лапорта при всем твоем непонятным решениям, назначение Флика 💯 попадания!
Хочется верить, но давайте пока не заниматься шапкозакидательством.
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Всем тем кто ныл что Барсе нужны опорники - со схемой 4-2-3-1 у Барсы как минимум 6 игроков на позицию двух опорников: Педри, ДеЙонг, Гарсия, Гави, Кассадо, Берналь. Но нужно еще больше опорников!)
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Достаточно качественные игры, очень радует как Берналь ведет игру - если будет работать, скоро получим нового Бускетса
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