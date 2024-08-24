«Барселона» выиграла оба матча при Флике – по 2:1 с «Валенсией» и «Атлетиком»

«Барселона» после назначения Ханси Флика стартовала с двух побед.

Сегодня каталонцы одолели « » во 2-м туре – 2:1. 17 августа с таким же счетом была обыграна «Валенсия».

«Барса» набрала 6 очков в двух турах и занимает 2-е место в таблице, уступая «Сельте» по разнице голов.

В следующем матче «блауграна» встретится с «Райо Вальекано» – это произойдет 27 августа.