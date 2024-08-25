Орлов про 0:0 «Зенита» со «Спартаком»: «Латышонок – герой. Сколько мячей вытащил! Чудо! Красно-белых можно пожурить – больше 30 минут в большинстве»
Геннадий Орлов назвал Евгения Латышонка героем матча «Зенита» и «Спартака» (0:0).
Команды разделили очки в 6-м туре Мир РПЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге.
«Конечно, герой матча – Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо!
А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак» (улыбается).
Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать», – сказал комментатор.
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Он уже Зениту очков спас больше чем предыдущие вратари за прошлый сезон.
Второй матч Латышонка против Спартака и очередной отличный матч... жаль
Так оно и есть. Спартак изначально приехал на Газпром-Арену с тактикой грязной игры, с первой минуты матча. Была посажена на карточки "вся центральная ось" и это при условии что судья свистит в среднем только каждое пятое нарушение. Но вы гневно возмущаетесь, что судья не достал ЖК Барриосу и Клаудиньо при их первом же нарушении. Но он потом исправится в случае с Эраковичем. Что же вы за существа такие! (с) Чайные баранки ведь надо отрабатывать? Никто и не спорит - Спартак всегда лучший в демонстрации грязной игры, а его хомячки считают что ничего лучшего нет. Нет, потому что ничего лучшего, в исполнении своей команды вы не видели. Жаль, что у подростка Педро банально закончились силы и не смог сотворить шедевр сезона. Вот кто был хорош в этом матче. А кричат с трибун соратники по духу адептов тушинского клуба. Сегодня один такой "одарённый" в матерном слове из трёх букв допустил две ошибки (и "адмресурс Зенита" в виде спортса это пропускает) - типичный представитель болельщиков Спартака.