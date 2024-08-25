Орлов про 0:0 «Зенита» со «Спартаком»: «Латышонок – герой. Сколько мячей вытащил! Чудо! Красно-белых можно пожурить – больше 30 минут в большинстве»

Геннадий Орлов назвал Евгения Латышонка героем матча «Зенита» и «Спартака» (0:0).

Команды разделили очки в 6-м туре Мир . Игра проходила в Санкт-Петербурге.

«Конечно, герой матча – . Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо!

А у его визави , на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак» (улыбается).

Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать», – сказал комментатор.

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