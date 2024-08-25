Орлов про 0:0 «Зенита» со «Спартаком»: «Латышонок – герой. Сколько мячей вытащил! Чудо! Красно-белых можно пожурить – больше 30 минут в большинстве»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Евгений Латышонок Александр Максименко Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов назвал Евгения Латышонка героем матча «Зенита» и «Спартака» (0:0).

Команды разделили очки в 6-м туре Мир РПЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге. 

«Конечно, герой матча – Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо!

А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак» (улыбается).

Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать», – сказал комментатор. 

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15 комментариев
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Вроде за вратаря хотел порадоваться, а по итогу на Спартак перетянул. Латышонок - топ, ничья - его заслуга.
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Мне, как болельщику Спартака, ещё тогда, когда Спартак прекратил переговоры с Латышонком, было очень жаль, что Спартак так и не подписал его. Ну да ладно... Едем дальше... 💪
+17
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Зениту повезло
+12
-4
+8
Всё честно, Латышонк спас Зенит. Ну и Бариос подмогнул. Отскочили, вчера.
+6
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+5
Там герой не Лытышенок , он тащил то , что и должен был, а чувак с косичками, который накрыл удар в упор!!!
+5
-1
+4
Что он вытащил? Все удары абсолютно простые.
+12
-10
+2
Ответ Александр Поливенко
Мне, как болельщику Спартака, ещё тогда, когда Спартак прекратил переговоры с Латышонком, было очень жаль, что Спартак так и не подписал его. Ну да ладно... Едем дальше... 💪
ты прав. однозначно!
+3
-1
+2
Ответ Всеволод Бобров
Что он вытащил? Все удары абсолютно простые.
Многие и такие пропускают
+2
0
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Сыграть на ноль в проигранном матче - подвиг! Так, по шажку, строится путь к чемпионству! Удачный трансфер Латышонка из Балтики! Всего один пропущенный мяч с начала сезона! Так держать, Евгений!
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Кто-то говорил Латышонок не топ?
Он уже Зениту очков спас больше чем предыдущие вратари за прошлый сезон.
Второй матч Латышонка против Спартака и очередной отличный матч... жаль
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По сути Латышонок спас Зенит от поражения. Это подтвердил Орлов. "Конечно, герой матча -- Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, почти работы не было". Это Орлов, на секундочку, для Семака.
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Ответ Виталик Украинский
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Ответ взгляд со стороны
Комментарий удален модератором
...Реф к 20-й минуте посадил на жёлтые всю центральную ось Спартака...

Так оно и есть. Спартак изначально приехал на Газпром-Арену с тактикой грязной игры, с первой минуты матча. Была посажена на карточки "вся центральная ось" и это при условии что судья свистит в среднем только каждое пятое нарушение. Но вы гневно возмущаетесь, что судья не достал ЖК Барриосу и Клаудиньо при их первом же нарушении. Но он потом исправится в случае с Эраковичем. Что же вы за существа такие! (с) Чайные баранки ведь надо отрабатывать? Никто и не спорит - Спартак всегда лучший в демонстрации грязной игры, а его хомячки считают что ничего лучшего нет. Нет, потому что ничего лучшего, в исполнении своей команды вы не видели. Жаль, что у подростка Педро банально закончились силы и не смог сотворить шедевр сезона. Вот кто был хорош в этом матче. А кричат с трибун соратники по духу адептов тушинского клуба. Сегодня один такой "одарённый" в матерном слове из трёх букв допустил две ошибки (и "адмресурс Зенита" в виде спортса это пропускает) - типичный представитель болельщиков Спартака.
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