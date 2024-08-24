Мостовой о 0:0: «Спартак» – конкурент «Зениту», теперь мы понимаем. Латышонок спас «Зенит» от поражения»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Евгений Латышонок Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался о ничьей «Зенита» и «Спартака» (0:0).

«Теперь мы понимаем, что «Спартак» – конкурент «Зениту».

Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а «Спартак», думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не Латышонок», – цитирует бывшего игрока «Спартака» «Спорт-Экспресс».

«До игры я говорил, что будет ничья, но «Спартак» сто процентов был ближе к победе, чем «Зенит». Латышонок спас «Зенит» от поражения, здорово тащил команду.

Сегодня «Спартак» показал, что способен бороться за высокие места в этом сезоне. Они здорово сегодня сыграли, нужно отдать должное Станковичу, классно подготовил команду к этой игре», – сказал Мостовой для «Рб Спорт».

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59 комментариев
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Слишком адекватно ) а где отсылка на Абаскаля?
+82
-4
+78
Ответ suka1989
Слишком адекватно ) а где отсылка на Абаскаля?
Фейковое интервью. Спалили
+33
-2
+31
Ответ Sashabolshoy
Комментарий скрыт
Всегда тяжело против автобусов играть😂
+20
-2
+18
да уж, повезло сегодня зениту - реально отскочили, хотя заслуживали поражения
+14
-5
+9
Ответ suka1989
Слишком адекватно ) а где отсылка на Абаскаля?
Адекватно. Это главное.
+10
-2
+8
Ответ Knife707
У нас в чемпионате две команды? Остальные не рассматриваем?
Только что вечером сыграли Зенит и Спартак, здесь выражается мнение по итогам этого матча, с какого перепоя он тут вообще должен приплетать остальные клубы РПЛ?
+14
-6
+8
Ответ ТрактоПоктер
Вернулись чтобы править!
Заметьте, КБ этого не говорят.
Только наши тайные питерские фанаты😂
+6
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+5
Александр прав!
+7
-4
+3
Вернулись чтобы править!
+8
-5
+3
Всё так!
+3
0
+3
Ответ kemal_spartak
Дак тут про футбол говорят. Абаскаль даже не играл, о чем ты)))
Да вы, батенька, вообще не в теме:))
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+2
По-царски разложил
+2
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+2
Гениально сказано, подписываюсь под каждым словом.
+2
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+2
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ключевой момент это заблокированный удар Барко, там 100 проц никакой вратарь не спас. Так что Барриос сделал игру, объективно Латышонок ничего выдающегося не потащил, удары были в основном из категории в створ ворот. Штрафной был пробит слабо, он всё видел и успел среагировать на отскок.
толи дело умяров 7 голов забил и 3 пеналя потащил
+4
-2
+2
Ответ ТрактоПоктер
Тайная канцелярия Да у вас мания величия, батенька
Какой-то поток сознания. Сам набросил, сам поржал, когда адекватно ответили, понес пургу. Скоро в школу.
+2
-1
+1
Ответ murzzzzzilka
Всегда тяжело против автобусов играть😂
ну как бы Зенит и не ставил "автобус"
если ты смотрел матч и пишешь такое,то тебе явно на МРТ головного мозга надо
+3
-2
+1
Редкость, конечно, но тут можно согласиться с царём
+1
0
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Ответ murzzzzzilka
И ни слова про Абаскаля?! Что с ним случилось?:)))
Принял таблетки( антиабаскалин форте).
+1
0
+1
У нас в чемпионате две команды? Остальные не рассматриваем?
+9
-8
+1
Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ murzzzzzilka
Всегда тяжело против автобусов играть😂
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Рябов
ну как бы Зенит и не ставил "автобус" если ты смотрел матч и пишешь такое,то тебе явно на МРТ головного мозга надо
Чувак, тебе здесь без чувства юмора будет тяжело:)))
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Ответ Antonio Gaudi
Спартак хорошо играл, жаль что Эраковича так подставили партнёры с удалением, было бы интересно, что происходило бы на поле, если бы обе команды доиграли в полных составах.
Не думаю, что что-то глобально бы изменилось, если бы Эракович не удалился. Имхо, так и закончили бы вничью без голов. Однако это всё сослагательное наклонение...
Сегодня Зенит не хотел, а Спартак не смог. Сама игра мне не понравилась. Вендел смотрелся тяжело и неповоротливо. Видимо, сказалось то, что он пропустил часть тренировок. Касьера стал напоминать самого себя образца первого сезона в Зените. Спартак был лучше по движению, но такими ударами, какие наносили спартаковцы, Латышонка не пробить. Поэтому считаю, что ни одна из команд на победу не наиграла и результат закономерен.
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Ответ Никому_никабельный
Я тоже понять не могу этих восхищений. Если б Латышонок не тащил и такие удары, то и в Зените его думаю не было бы. Игра мне показалась слишком сумбурной, нервной. Борьба одна. И ничья закономерна. Как по мне. Время покажет на что способен нынешний Спартак. Хочется верить в лучшее. Такое глорское мнение Мостового)
Всё таки хотелось бы отметить уверенный Спартак играли первым номером, нужно время чтобы Барко Угальде Богонда чувствовали друг друга на поле, тогда будет и уверенность и результат
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ключевой момент это заблокированный удар Барко, там 100 проц никакой вратарь не спас. Так что Барриос сделал игру, объективно Латышонок ничего выдающегося не потащил, удары были в основном из категории в створ ворот. Штрафной был пробит слабо, он всё видел и успел среагировать на отскок.
Я тоже понять не могу этих восхищений. Если б Латышонок не тащил и такие удары, то и в Зените его думаю не было бы. Игра мне показалась слишком сумбурной, нервной. Борьба одна. И ничья закономерна. Как по мне. Время покажет на что способен нынешний Спартак. Хочется верить в лучшее.
Такое глорское мнение Мостового)
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Ответ Александр Рябов
ну как бы Зенит и не ставил "автобус" если ты смотрел матч и пишешь такое,то тебе явно на МРТ головного мозга надо
Ну сходи по скидке - это проще, чем женщину оскорблять.
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Ответ Lior Diamond
Локо или Динамо завтра выйдут на первое место
Уже выходили в прошлом сезоне. Не сильно помогло. 😂
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Ответ Knife707
У нас в чемпионате две команды? Остальные не рассматриваем?
Локо или Динамо завтра выйдут на первое место
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Ответ Александр Рябов
ну как бы Зенит и не ставил "автобус" если ты смотрел матч и пишешь такое,то тебе явно на МРТ головного мозга надо
"...не ставил автобус..." - первый тайм весь зенит за линией мяча! ни прессинга, ни отбора... даже попыток не было))) ни слова о втором тайме - отскочили!!!
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Ответ Иван Шуткин
началось в колхозе утро)Типичные болельщики Спартака ,сыграли одну игру нормально и все теперь Чемпионы )Глушенкова нет и все и сразу глобальные проблемы в атаке и Вендел сразу не так ярок .Максим перевернул игру команды ,но при этом ,если нет ,то и игры нет .
Это как понимать? Зенит - команда одного человека?
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