Мостовой о 0:0: «Спартак» – конкурент «Зениту», теперь мы понимаем. Латышонок спас «Зенит» от поражения»
Александр Мостовой высказался о ничьей «Зенита» и «Спартака» (0:0).
«Теперь мы понимаем, что «Спартак» – конкурент «Зениту».
Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а «Спартак», думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не Латышонок», – цитирует бывшего игрока «Спартака» «Спорт-Экспресс».
«До игры я говорил, что будет ничья, но «Спартак» сто процентов был ближе к победе, чем «Зенит». Латышонок спас «Зенит» от поражения, здорово тащил команду.
Сегодня «Спартак» показал, что способен бороться за высокие места в этом сезоне. Они здорово сегодня сыграли, нужно отдать должное Станковичу, классно подготовил команду к этой игре», – сказал Мостовой для «Рб Спорт».
Только наши тайные питерские фанаты😂
если ты смотрел матч и пишешь такое,то тебе явно на МРТ головного мозга надо
Сегодня Зенит не хотел, а Спартак не смог. Сама игра мне не понравилась. Вендел смотрелся тяжело и неповоротливо. Видимо, сказалось то, что он пропустил часть тренировок. Касьера стал напоминать самого себя образца первого сезона в Зените. Спартак был лучше по движению, но такими ударами, какие наносили спартаковцы, Латышонка не пробить. Поэтому считаю, что ни одна из команд на победу не наиграла и результат закономерен.
Такое глорское мнение Мостового)