Мостовой о 0:0: «Спартак» – конкурент «Зениту», теперь мы понимаем. Латышонок спас «Зенит» от поражения»

Александр Мостовой высказался о ничьей «Зенита» и «Спартака» (0:0).

«Теперь мы понимаем, что «Спартак» – конкурент « ».

Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а « », думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не », – цитирует бывшего игрока «Спартака» «Спорт-Экспресс».

«До игры я говорил, что будет ничья, но «Спартак» сто процентов был ближе к победе, чем «Зенит». Латышонок спас «Зенит» от поражения, здорово тащил команду.

Сегодня «Спартак» показал, что способен бороться за высокие места в этом сезоне. Они здорово сегодня сыграли, нужно отдать должное Станковичу, классно подготовил команду к этой игре», – сказал для «Рб Спорт».