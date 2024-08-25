Яркие 0:0 «Зенита» со «Спартаком»: блистал Барриос, сыграли наглый план и умные замены Станковича

Быстрые мысли Ильи Васильева.

«Зенит» и «Спартак» сыграли крутые 0:0, хотя после первого тайма так не казалось.

Стартовые 45 минут интересны классным прессинг-планом Деяна Станковича, заменой Кристофера Мартинса и превосходством «Спартака» – команда смотрелась цельно.

Затем Сергею Семаку пришлось явно перестраиваться: снял правый фланг, выпустил Александра Ерохина под Наиля Умярова.

После удаления Страхини Эраковича – тоже супер. От инициативы «Зенита» в меньшинстве и ярчайших забегов Вильмара Барриоса в обороне до рывка Педро.

«Спартак» был лучше в первом тайме. Три причины

Первый тайм остался за «Спартаком», несмотря на яркий момент Педро. Вот механизм сдерживания «Зенита».

1. Давление на фланг правого защитника Сергея Волкова. Самое слабое звено «Зенита» в атаке и обороне – подтверждено еще «Химками» в прошлом туре. «Спартак» забрасывал ему за спину (приводило к владению и угловым), путали перемещениями Барко – Медины – Рябчука, эффект усилил проход Олега Рябчука с опасным прострелом, который прервал Клаудиньо.

2. Прессинг «Зенита» в 4-4-2. Очень жесткая работа по краям (Рябчук и Даниил Денисов играли в упор с Андрееем Мостовым и Педро), постоянное запугивание и без того слабого на мяче Волкова, своевременные фолы. Здесь важна и замена Станковича: Мартинс получил карточку в прессинге и постоянно оставался 1-в-1 с динамичным Клаудиньо, Хесус Медина получил карточку после истерики по поводу фола Тео Бонгонды (тоже – в давлении), Наилю Умярову пришлось срубать Нино. К 37-й на желтых висели Мартинс, Умяров и Медина – минимум одна замена напрашивалась.

3. Стандарты. После штрафных и угловых «Спартак» цеплялся за мячи в штрафной: так пробил Срджан Бабич на дальней штанге, туда же перспективно ворвался Руслан Литвинов, опасно выскочил Манфред Угальде.

В итоге «Зенит» потерял контроль, ничего не извлек из спартаковского прессинга (почти не проходил, часто зарывался, периодически терял мяч), правый фланг провалился (выход Вендела не помог), поэтому тактически победил «Спартак».

Ерохин – легенда. Мог в одиночку перевернуть матч

Зимой 2020-го я написал , что Александр Ерохин похож на Томаса Мюллера из-за фантастического умения найти мяч в заполненной штрафной.

Сергей Семак неоднократно брал его помощь во время кризисов – не выдержал без него и против «Спартака»: выпустил под Наиля Умярова и отправил к Матео Кассьерре в нападение.

И убрал Волкова с Мостовым: справа вышел более качественный Страхиня Эракович (да, удаление – провал, но виноват не только он – серб гораздо сильнее Сергея), в центре защиты появился Нуралы Алип.

До удаления Эраковича ходы Семака помогли.

1. Умяров почти не дирижировал атаками.

2. Ерохин нанес три удара из штрафной: не хватило техники, чтобы скинуть Нино после заброса Вендела – было бы острее.

3. «Зенит» поднял владение с 45% в первом тайме до 55% во втором.

4. Клаудиньо, перешедший налево, раздергивал Денисова вместе с Дугласом Сантосом.

Медина оставил «Зенит» вдесятером

Три важных действия спартаковца.

1. На 56-й посадил Эраковича на желтую после умного проникающего паса Умярова – серб фолил, чтобы закрыть оголенный левый край после недоработки Педро.

2. На 62-й Барриос обрезался: Медина перехватил и отправил Угальде в отрыв.

3. На 63-й аналогичный пас в недодачу дал Вендел.

«Зенит» был опаснее до замен Станковича

«Зенит» перешел на 5-3-1, где Алип – Нино – Барриос – центральные защитники, Сантос и Педро – латерали, Ерохин – Вендел – Клаудиньо – в центре, Кассьерра – нападающий.

До выхода Маркиньоса на 78-й «Зенит» даже не терял инициативу: владел мячом 59%, напрягал навесами и кроссами (Кассьерра дважды мог проткнуть), посадил уставшего Денисова на желтую. Очень качественных отрезок на мяче всех латиноамериканцев: «Спартак» периодически оборонялся пятеркой и даже шестеркой защитников.

Как показатель смелости «Зенита» – атака в меньшинстве, где два центральных защитника из трех дошли до штрафной «Спартака».

Такой «Зенит» мог вырывать и победу на встречных курсах – Педро в самом конце не хватило решения из-за усталости.

Барриос и Латышонок спасли «Зенит». Но до супершанса Барко «Спартак» нанес всего 1 удар в большинстве

Замены Станковича помогли: с выходом Никиты Чернова направо в защиту и Данила Пруцева «Спартак» успокоил игру, забрал контроль. Бонгонда рвал справа, а «Зенит» подустал.

Один из маркеров небольшой стагнации до замен – один удар из штрафной с игры до 86-й минуты. «Спартаку» явно не хватило большого нападающего для мощного навала.

Поэтому «Спартак» бил издали. Супергерой отрезка – Евгений Латышонок, забравший дальние удары Барко и Литвинова.

А главный гений – Барриос. После назначения в «Спартак» Станкович заявил, что знаком с дьяволом. А что он скажет после бешеного сэйва Барриоса?

Выводы: респекты Станковичу, Умярову и даже Медине

После богатых 0:0.

● Станкович – браво . Отличный стартовый план, реанимировал Угальде, Бонгонду, Рябчука и Умярова. Убрал всех из-под желтых. Самый качественный матч «Спартака» с «Зенитом» в 2024-м.

● Умяров очень полезен . Прогрессирует при Станковиче, отрезает соперников, разбрасывает атаки, не потерялся в топ-матче.

● Неожиданный респект Медине – за оборонительную работу. При Гильермо Абаскале было хуже.

● Барко – порядок, хоть и без результативных действий . Помог прижать «Зенит» в концовке.

● Латышонок – герой «Зенита» последних туров . Без него было бы лишь одно очко против «Динамо» и «Спартака».

● Педро скоро зажжет в Европе : готов отрабатывать сзади (нужно прибавлять в дисциплине) и уникально бежит вперед.

● Барриос – зенитовский Канте .

Классный матч – хоть и 0:0.

Чернявский уж и забыл, когда «Спартак» так доминировал над «Зенитом»

Эти нули – успех «Спартака» и упущенный шанс?

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; РИА Новости /Алексей Даничев