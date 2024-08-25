Яркие 0:0 «Зенита» со «Спартаком»: блистал Барриос, сыграли наглый план и умные замены Станковича
Быстрые мысли Ильи Васильева.
«Зенит» и «Спартак» сыграли крутые 0:0, хотя после первого тайма так не казалось.
Стартовые 45 минут интересны классным прессинг-планом Деяна Станковича, заменой Кристофера Мартинса и превосходством «Спартака» – команда смотрелась цельно.
Затем Сергею Семаку пришлось явно перестраиваться: снял правый фланг, выпустил Александра Ерохина под Наиля Умярова.
После удаления Страхини Эраковича – тоже супер. От инициативы «Зенита» в меньшинстве и ярчайших забегов Вильмара Барриоса в обороне до рывка Педро.
«Спартак» был лучше в первом тайме. Три причины
Первый тайм остался за «Спартаком», несмотря на яркий момент Педро. Вот механизм сдерживания «Зенита».
1. Давление на фланг правого защитника Сергея Волкова. Самое слабое звено «Зенита» в атаке и обороне – подтверждено еще «Химками» в прошлом туре. «Спартак» забрасывал ему за спину (приводило к владению и угловым), путали перемещениями Барко – Медины – Рябчука, эффект усилил проход Олега Рябчука с опасным прострелом, который прервал Клаудиньо.
2. Прессинг «Зенита» в 4-4-2. Очень жесткая работа по краям (Рябчук и Даниил Денисов играли в упор с Андрееем Мостовым и Педро), постоянное запугивание и без того слабого на мяче Волкова, своевременные фолы. Здесь важна и замена Станковича: Мартинс получил карточку в прессинге и постоянно оставался 1-в-1 с динамичным Клаудиньо, Хесус Медина получил карточку после истерики по поводу фола Тео Бонгонды (тоже – в давлении), Наилю Умярову пришлось срубать Нино. К 37-й на желтых висели Мартинс, Умяров и Медина – минимум одна замена напрашивалась.
3. Стандарты. После штрафных и угловых «Спартак» цеплялся за мячи в штрафной: так пробил Срджан Бабич на дальней штанге, туда же перспективно ворвался Руслан Литвинов, опасно выскочил Манфред Угальде.
В итоге «Зенит» потерял контроль, ничего не извлек из спартаковского прессинга (почти не проходил, часто зарывался, периодически терял мяч), правый фланг провалился (выход Вендела не помог), поэтому тактически победил «Спартак».
Ерохин – легенда. Мог в одиночку перевернуть матч
Зимой 2020-го я написал, что Александр Ерохин похож на Томаса Мюллера из-за фантастического умения найти мяч в заполненной штрафной.
Сергей Семак неоднократно брал его помощь во время кризисов – не выдержал без него и против «Спартака»: выпустил под Наиля Умярова и отправил к Матео Кассьерре в нападение.
И убрал Волкова с Мостовым: справа вышел более качественный Страхиня Эракович (да, удаление – провал, но виноват не только он – серб гораздо сильнее Сергея), в центре защиты появился Нуралы Алип.
До удаления Эраковича ходы Семака помогли.
1. Умяров почти не дирижировал атаками.
2. Ерохин нанес три удара из штрафной: не хватило техники, чтобы скинуть Нино после заброса Вендела – было бы острее.
3. «Зенит» поднял владение с 45% в первом тайме до 55% во втором.
4. Клаудиньо, перешедший налево, раздергивал Денисова вместе с Дугласом Сантосом.
Медина оставил «Зенит» вдесятером
Три важных действия спартаковца.
1. На 56-й посадил Эраковича на желтую после умного проникающего паса Умярова – серб фолил, чтобы закрыть оголенный левый край после недоработки Педро.
2. На 62-й Барриос обрезался: Медина перехватил и отправил Угальде в отрыв.
3. На 63-й аналогичный пас в недодачу дал Вендел.
«Зенит» был опаснее до замен Станковича
«Зенит» перешел на 5-3-1, где Алип – Нино – Барриос – центральные защитники, Сантос и Педро – латерали, Ерохин – Вендел – Клаудиньо – в центре, Кассьерра – нападающий.
До выхода Маркиньоса на 78-й «Зенит» даже не терял инициативу: владел мячом 59%, напрягал навесами и кроссами (Кассьерра дважды мог проткнуть), посадил уставшего Денисова на желтую. Очень качественных отрезок на мяче всех латиноамериканцев: «Спартак» периодически оборонялся пятеркой и даже шестеркой защитников.
Как показатель смелости «Зенита» – атака в меньшинстве, где два центральных защитника из трех дошли до штрафной «Спартака».
Такой «Зенит» мог вырывать и победу на встречных курсах – Педро в самом конце не хватило решения из-за усталости.
Барриос и Латышонок спасли «Зенит». Но до супершанса Барко «Спартак» нанес всего 1 удар в большинстве
Замены Станковича помогли: с выходом Никиты Чернова направо в защиту и Данила Пруцева «Спартак» успокоил игру, забрал контроль. Бонгонда рвал справа, а «Зенит» подустал.
Один из маркеров небольшой стагнации до замен – один удар из штрафной с игры до 86-й минуты. «Спартаку» явно не хватило большого нападающего для мощного навала.
Поэтому «Спартак» бил издали. Супергерой отрезка – Евгений Латышонок, забравший дальние удары Барко и Литвинова.
А главный гений – Барриос. После назначения в «Спартак» Станкович заявил, что знаком с дьяволом. А что он скажет после бешеного сэйва Барриоса?
Выводы: респекты Станковичу, Умярову и даже Медине
После богатых 0:0.
● Станкович – браво. Отличный стартовый план, реанимировал Угальде, Бонгонду, Рябчука и Умярова. Убрал всех из-под желтых. Самый качественный матч «Спартака» с «Зенитом» в 2024-м.
● Умяров очень полезен. Прогрессирует при Станковиче, отрезает соперников, разбрасывает атаки, не потерялся в топ-матче.
● Неожиданный респект Медине – за оборонительную работу. При Гильермо Абаскале было хуже.
● Барко – порядок, хоть и без результативных действий. Помог прижать «Зенит» в концовке.
● Латышонок – герой «Зенита» последних туров. Без него было бы лишь одно очко против «Динамо» и «Спартака».
● Педро скоро зажжет в Европе: готов отрабатывать сзади (нужно прибавлять в дисциплине) и уникально бежит вперед.
● Барриос – зенитовский Канте.
Классный матч – хоть и 0:0.
Чернявский уж и забыл, когда «Спартак» так доминировал над «Зенитом»
Эти нули – успех «Спартака» и упущенный шанс?
Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Алексей Даничев
В игре с Динамо у него вообще по сути было лишь 2 сейва, но один - это выход 1 на 1, а второй - пенальти. Прежние вратари пенку не отбили бы точно, да и с выходом 1 на 1 не факт, что справились бы.
Не понимаю этих дифирамб Семаку, который потерпел полное фиаско в первом тайме.
Зенит в первом тайме - это продолжение прошлогоднего унылого футбола на тормозах, только с еще большим количеством брака. Стоило лишь потерять единственного тащера в лице Глушенкова - и вся феерия испарилась, как и в Химках.
Кассьерра уже по традиции весь матч играл пассажира, остальная группа атаки как будто впервые друг друга увидели - все передачи то в противоход, то не в темп, то в недодачу, то вообще в пустоту.
Мостовой снова не удивил - в том плане, что был абсолютно бесполезен.
В итоге банально создав давление в первом тайме Спартак обнулил всю игру Зенита в продвижении, построенную на медленной распасовке Вендела и игре на чистых мячиках.
Но гениальный сельдерей не мог это оставить - и сделал потрясающий ход. До такого никто бы не додумался - он выпускает деревянного по пояс Ерохина и переходит на навесбол. И только чудом этот ход не сработал - ведь несколько раз мяч от него куда-то отскакивал.
В итоге, если бы не кураж Латышонка и Барриоса - вся эта сельдерейная игра закончилась бы закономерным поражением, лишь подчеркнув в очередной раз ущербность Богдановича на фоне Станковича, даже работающего пару месяцев.
Максименко прошлый сезон провел на очень хорошем уровне и часто выручал команду.
Вот позапрошлый им был провален.
Максименко в прошлом сезоне - 0 привозов, 2-й статистически вратарь чемпионата после Сафонова, 1-й вместе с Беленовым по проценту сухих матчей среди вратарей, сыгравших больше 5-ти игр.
Наш грозный: "Где то на уровне дна".
Ахахаха, умора.
Сегодня в обороне у "Зенита" играли все, но корме штатных защитников, впечатлил Вендел.
А кто там должен быть?
Соболев.
А почему его там нет!?
Это заслуга Зенита, долгосрочный план по ослаблению соперника сработал! Теперь можно и не покупать...
На деле Умяров был очень хорош. В центре качественно контролировал пространство и вел борьбу. Невероятно важный игрок Спартака в этом сезоне. Постараться бы карточек поменьше хватать, из-за них приходится убирать его к концу матча.