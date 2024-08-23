Тренер «Челси» Мареска об ошибках Мудрика: «Миша есть Миша, и не только сегодня. В основном все связано с выбором решений. Постараемся помочь ему»
Энцо Мареска высказался об ошибках Михаила Мудрика и их причинах.
Главный тренер «Челси» ответил на вопрос об игре 23-летнего украинского хавбека после победы над «Серветтом» (2:0) в матче раунда плей-офф Лиги конференций.
«Миша есть Миша, и не только сегодня. В нашей команде у него были и хорошие, и плохие моменты. Если он станет более стабильным игроком, то сможет сделать шаг вперед.
Мы постараемся помочь ему измениться. Он должен принимать правильные решения, когда получает мяч в зоне атаки. В основном ошибки Миши связаны с выбором решений. Надеюсь, мы сможем ему помочь, и он улучшит свою игру», – сказал Мареска.
«Мудрик может выиграть «Золотой мяч», потрясающий игрок. Отличный пример для подражания»
новость про мудрика от 23 августа:
«Миша есть Миша, и не только сегодня»
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"у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"