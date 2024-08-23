Тренер «Челси» Мареска об ошибках Мудрика: «Миша есть Миша, и не только сегодня. В основном все связано с выбором решений. Постараемся помочь ему»

Энцо Мареска высказался об ошибках Михаила Мудрика и их причинах.

Главный тренер « » ответил на вопрос об игре 23-летнего украинского хавбека после победы над « » (2:0) в матче раунда плей-офф Лиги конференций.

«Миша есть Миша, и не только сегодня. В нашей команде у него были и хорошие, и плохие моменты. Если он станет более стабильным игроком, то сможет сделать шаг вперед.

Мы постараемся помочь ему измениться. Он должен принимать правильные решения, когда получает мяч в зоне атаки. В основном ошибки Миши связаны с выбором решений. Надеюсь, мы сможем ему помочь, и он улучшит свою игру», – сказал .