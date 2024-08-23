Тренер «Челси» Мареска об ошибках Мудрика: «Миша есть Миша, и не только сегодня. В основном все связано с выбором решений. Постараемся помочь ему»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Серветт Михаил Мудрик Лига конференций УЕФА Футбол

Энцо Мареска высказался об ошибках Михаила Мудрика и их причинах.

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос об игре 23-летнего украинского хавбека после победы над «Серветтом» (2:0) в матче раунда плей-офф Лиги конференций.

«Миша есть Миша, и не только сегодня. В нашей команде у него были и хорошие, и плохие моменты. Если он станет более стабильным игроком, то сможет сделать шаг вперед.

Мы постараемся помочь ему измениться. Он должен принимать правильные решения, когда получает мяч в зоне атаки. В основном ошибки Миши связаны с выбором решений. Надеюсь, мы сможем ему помочь, и он улучшит свою игру», – сказал Мареска.

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79 комментариев
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новость про мудрика от 22 августа:
«Мудрик может выиграть «Золотой мяч», потрясающий игрок. Отличный пример для подражания»

новость про мудрика от 23 августа:
«Миша есть Миша, и не только сегодня»
+166
-2
+164
Середняк Мадуеке на фоне Мудрика это просто Роббен в прайме:))
+141
-14
+127
Ответ red hikkikomori
Прикиньте МЮ продаст Антони, а Челси Мудрика - в одну команду, и они начнут уничтожать 😂
... главного тренера
+82
-1
+81
Прикиньте МЮ продаст Антони, а Челси Мудрика - в одну команду, и они начнут уничтожать 😂
+76
-3
+73
Походу и Шамана отправит на гастроли. 😬
+51
-4
+47
Ответ red hikkikomori
Прикиньте МЮ продаст Антони, а Челси Мудрика - в одну команду, и они начнут уничтожать 😂
новую команду )
+47
-1
+46
Вспомнился легендарный мем - «Давай по новой, Миша. Всё *****».
+41
-1
+40
А Мареска в курсе,что у него играет будущий обладатель Золотоко мяча? Так может это партнеры не понимают действия гения на поле?
Боули, достойных партнеров для Мудрика
Эти не соответствуют уровню
+32
-3
+29
Ответ charizard
новость про мудрика от 22 августа: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч», потрясающий игрок. Отличный пример для подражания» новость про мудрика от 23 августа: «Миша есть Миша, и не только сегодня»
ну так в первой новости его корефан говорил, а во-второй уже оценка тренера😂😂
+27
0
+27
Миша просто всадник без головы
+22
0
+22
Ответ charizard
новость про мудрика от 22 августа: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч», потрясающий игрок. Отличный пример для подражания» новость про мудрика от 23 августа: «Миша есть Миша, и не только сегодня»
4:19
4:20
+22
-1
+21
Ответ snooky
У Мудрика налицо явные пробелы в футбольном образовании. Особенно тактического плана. Если бы он как игрок вырос в испанской или французской команде, то играл бы по другому. У него реально отсутствуют навыки, которые обычно игроки получают в подростковом возрасте. И это жалко, потому что объективно он большой талант.
Боже мой какой талант? Каждый второй быстро несущий не может быть большим талантом. Наглядный пример Траоре который провалился в Барселоне
+26
-7
+19
Ответ Fazy10
Миша просто всадник без головы
У Мудрика налицо явные пробелы в футбольном образовании. Особенно тактического плана. Если бы он как игрок вырос в испанской или французской команде, то играл бы по другому. У него реально отсутствуют навыки, которые обычно игроки получают в подростковом возрасте. И это жалко, потому что объективно он большой талант.
+27
-9
+18
Сливает похоже.
+18
-1
+17
Тупым назвал в общем
+18
-2
+16
100 миллионный бездарь миша😄😄
+16
-1
+15
Насколько знаю, там же теперь нет Миш, Коль и Саш. Они все резко стали Михайло, Мыкола и Олександры. Мареске может сильно прилететь за незнание матчасти)
+16
-2
+14
Миша есть Миша... понятно, спасибо. Так аккуратно не назвал Мишу идиотом
+13
0
+13
Ответ Трент Резнор
Вспомнился легендарный мем - «Давай по новой, Миша. Всё *****».
пожалуй пересмотрю, это классика бессмертная
"у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"
+13
-1
+12
Мареска про Боули: «Купил какого-то Мишу за 100 млн. В основном все связано с выбором решений»
+12
0
+12
А на Сетанте комментаторы уже 2 года называют его исключительно Мыхайло вместо Михаил. Типа так правильно, несколько раз попадал в интернете на трансляции Челси не знал смеяться или плакать)))
+9
0
+9
70+30 в трубу
+9
-1
+8
Нужно как в "Форресте Гампе" на трибунах развешивать баннеры: "беги", "стой", "отдай", "бей"
+8
-1
+7
Скоро скорость пойдёт на спад и он даже в упл будет лавочник
+9
-2
+7
От него толку не будет, бегать умеет, а в футбол играть нет, похоже больше на поле не выйдет в АПЛ.
+8
-1
+7
Ответ red hikkikomori
Прикиньте МЮ продаст Антони, а Челси Мудрика - в одну команду, и они начнут уничтожать 😂
ТикТок мемы
+7
0
+7
Ответ khut1993@mail.ru
Первая и самая главная футбольная ошибка Мудрика- это то, что он выбрал Челси, вместо Арсенала
А что Арсеналу позарез был нужен безголовый бегунок? Мудрик, судя по его интервью и по его действиям на поле, скажем мягко, не самый умный человек...Да и футбольный интеллект у него ниже среднего...Тут правильно в комментах уже написали, через пару лет у него начнет скорость уходить и он даже в Украинском чемпионате будет только на лавке сидеть...
+6
0
+6
Ответ Glukinho
пожалуй пересмотрю, это классика бессмертная "у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"
текст немного по-дэбильному написан)
+8
-2
+6
Да уж постарайтесь,человек за золотым мячом идёт
+6
0
+6
Мудрик - это просто олицетворение нынешнего Челси. Просто маскот какой-то.
+6
-1
+5
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