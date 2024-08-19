«Ливерпуль» сделал больше трех предложений по Мамардашвили. «Валенсия» отказывается продавать вратаря дешевле 40 млн евро

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Георгий Мамардашвили деньги Футбол

«Ливерпуль» сделал уже несколько попыток купить Георгия Мамардашвили.

По сведениям Marca, чуть более чем за 10 дней мерсисайдцы сделали больше трех предложений, но всякий раз «Валенсия» их отклоняла.

Испанский клуб отказывается продавать грузинского футболиста дешевле 40 млн евро. «Ливерпуль» близок к этой сумме, но не хочет соглашаться на требования «Валенсии».

Ожидается, что на этой неделе стороны попытаются вывести ситуацию из тупика.

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48 комментариев
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ну да, так сильно закупились в то, что приходится экономить
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+45
39 миллионов евро и ящик Киндзмараули !
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Внутри Англии за любу. афро и просто англ деревяху платят от 50 лям(и это без нашего лимита и агентов) а в Испании англичане все хотят по дешевке.
Пиар
+41
-8
+33
Ответ klet
А зачем соглашаться на условия продавца без попытки торга? Клаусулы у него нет, потому торг более чем уместен и все пытаются выйти победителем из этой сделки.
В Испании у всех есть опция выкупа
+23
-1
+22
3 предложения Ливерпуля:
35 млн €
35 млн € +1€
35 млн€ +2€
+15
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+14
Ответ Yu123
ну да, так сильно закупились в то, что приходится экономить
А зачем соглашаться на условия продавца без попытки торга? Клаусулы у него нет, потому торг более чем уместен и все пытаются выйти победителем из этой сделки.
+18
-7
+11
Ответ klet
35 лямов за кипера это "по дешевке"?
Граждане минусаторы, а вас не смущает что 35 лямов это 6й по стоимости трансфер в истории киперов?) Выше такие лица как Кепа, Алиссон, Буффон, Онана и Эдерсон. Куртуа ушел в "Реал" за 35. Но тут да, "по дешевке", прям бесплатно.
+15
-4
+11
Ответ Zakir Zakir
зачем он при живом алисоне? вообще не слежу за ливером, что с бекером?
годы+арабы атакуют
+10
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+10
Ответ Любитель шоколада
39 миллионов евро и ящик Киндзмараули !
Я так жёсткий диск в общаге в 2005году купил. Пацан хотел 1600р, я дал 1500р и 2 бутылки пива!
+12
-2
+10
Ответ klet
Тогда, я так понимаю, вас не затруднит её озвучить?
В сентябре 22 года был переподписан с ним контракт до 27 года, и клаусулу повысили с 20 лямов до 100
так что не вводите людей в заблуждение, в Испании у всех игроков есть суммы выкупа, у Маммы она сейчас 100 лямов.
+5
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+5
Ответ klet
Тогда, я так понимаю, вас не затруднит её озвучить?
В Испании клаусула - обязательный пункт в контракте.
+3
0
+3
зачем он при живом алисоне? вообще не слежу за ливером, что с бекером?
+4
-2
+2
Ответ klet
Тогда, я так понимаю, вас не затруднит её озвучить?
Если вы мне не сможете озвучить зарплату каждого футболиста в Испании, будет ли это означать, что ее нет? Тупо, не кажется?

В Испании не может не быть такой опции. Потому и ставят миллиард на топ-игроков.
+3
-1
+2
Ответ Сергей Галынский
Ливерпуль дождется, что саудиты подумают,а зачем нам Аллисон,если есть Мамардашвили? Дадут личку и грузин поедет как миленький,возраст позволянт и заработать, и вернуться в Европу в топ-клуб
Зачем нам Роналдо если есть Кержаков
+2
0
+2
Ответ TylerDurden
годы+арабы атакуют
Вы алиссона с эдерсеном перепутали
+2
-1
+1
Ответ Алексей Нуякшев
3 предложения Ливерпуля: 35 млн € 35 млн € +1€ 35 млн€ +2€
я пропустил, когда Ливерпуль возглавил Арсен Венгер?))
+1
0
+1
Ответ Сергей Галынский
Ливерпуль дождется, что саудиты подумают,а зачем нам Аллисон,если есть Мамардашвили? Дадут личку и грузин поедет как миленький,возраст позволянт и заработать, и вернуться в Европу в топ-клуб
Аллисон это еще и медийка престиж
+1
0
+1
Опять из-за экономии пролюбят хороший варик и такие: "Ну у нас есть Келлехер, он тоже неплох". Бизнесмены уевы.
+2
-1
+1
могли бы Лунева бесплатно взять
+1
0
+1
Медведев вроде свободен. Рекордсмен по сухим минутам в РПЛ. Его бесплатно можно взять.
+1
0
+1
Зачем Ливерпулю вратарь?
+1
0
+1
Алло! Ларису Ивановну хочу! (с)
+1
0
+1
Ливерпуль дождется, что саудиты подумают,а зачем нам Аллисон,если есть Мамардашвили?
Дадут личку и грузин поедет как миленький,возраст позволянт и заработать, и вернуться в Европу в топ-клуб
+3
-2
+1
Ответ SopTecret
я пропустил, когда Ливерпуль возглавил Арсен Венгер?))
Арсен Венгер по сравнению с ФСГ просто транжир
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Ответ Don Miguel Quixote
У Валенисии губа не дура. Все же это голкипер и не супертоп, при всем уважении.
Когда у них ещё будет шанс так заработать...
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Ответ Сергей Галынский
Ливерпуль дождется, что саудиты подумают,а зачем нам Аллисон,если есть Мамардашвили? Дадут личку и грузин поедет как миленький,возраст позволянт и заработать, и вернуться в Европу в топ-клуб
Потому что Мамардашвили пока еще не Алиссон ни по игре, ни по имени.
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Прекрасный кипер
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Ответ Zakir Zakir
зачем он при живом алисоне? вообще не слежу за ливером, что с бекером?
Видимо Алиссон сказал,то уйдет следующим летои,а то могли бы и подождать...
Ван Дер Саар в 35 пришел в МЮ и написал историю а Алиссону только 31...Но у каждого бразильца видимо сильная тяга к такому заработку...Вон даже Фабиньо мог еще пару сезонов быть в Ливерпуле,но убежал к саудитам а о Немаре даже говорить не хочется.
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Ответ Zakir Zakir
зачем он при живом алисоне? вообще не слежу за ливером, что с бекером?
Ничего, ищут на будущее, бразильцу 31 и может захотеть уехать на заработки через год или два. Мамардашвили уедет в аренду сразу же.
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Ответ Сарсен Абдрахманов
Вы алиссона с эдерсеном перепутали
Не перепутали
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