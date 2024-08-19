«Ливерпуль» сделал больше трех предложений по Мамардашвили. «Валенсия» отказывается продавать вратаря дешевле 40 млн евро
«Ливерпуль» сделал уже несколько попыток купить Георгия Мамардашвили.
По сведениям Marca, чуть более чем за 10 дней мерсисайдцы сделали больше трех предложений, но всякий раз «Валенсия» их отклоняла.
Испанский клуб отказывается продавать грузинского футболиста дешевле 40 млн евро. «Ливерпуль» близок к этой сумме, но не хочет соглашаться на требования «Валенсии».
Ожидается, что на этой неделе стороны попытаются вывести ситуацию из тупика.
Пиар
35 млн €
35 млн € +1€
35 млн€ +2€
так что не вводите людей в заблуждение, в Испании у всех игроков есть суммы выкупа, у Маммы она сейчас 100 лямов.
В Испании не может не быть такой опции. Потому и ставят миллиард на топ-игроков.
Дадут личку и грузин поедет как миленький,возраст позволянт и заработать, и вернуться в Европу в топ-клуб
Ван Дер Саар в 35 пришел в МЮ и написал историю а Алиссону только 31...Но у каждого бразильца видимо сильная тяга к такому заработку...Вон даже Фабиньо мог еще пару сезонов быть в Ливерпуле,но убежал к саудитам а о Немаре даже говорить не хочется.