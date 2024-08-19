«Ливерпуль» сделал больше трех предложений по Мамардашвили. «Валенсия» отказывается продавать вратаря дешевле 40 млн евро

«Ливерпуль» сделал уже несколько попыток купить Георгия Мамардашвили.

По сведениям Marca, чуть более чем за 10 дней мерсисайдцы сделали больше трех предложений, но всякий раз « » их отклоняла.

Испанский клуб отказывается продавать грузинского футболиста дешевле 40 млн евро. « » близок к этой сумме, но не хочет соглашаться на требования «Валенсии».

Ожидается, что на этой неделе стороны попытаются вывести ситуацию из тупика.