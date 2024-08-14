«Ливерпуль» и Мамардашвили договорились об условиях контракта. За вратаря «Валенсии» предлагают 35 млн евро

«Ливерпуль» согласовал личные условия контракта с Георгием Мамардашвили.

Как сообщает инсайдер , вратарь «Валенсии» согласен на трансфер, даже если ему придется провести один или два года в аренде.

Сейчас грузинского игрока готов арендовать « ». В перспективе мерсисайдцы видят в нем замену Алиссону. По информации журналиста Маттео Моретто, « » предлагает за 23-летнего игрока 35 млн евро.

В настоящий момент агенты футболиста находятся в Валенсии для проведения переговоров с клубом. Соглашение пока не было достигнуто.

Статистику Мамардашвили можно изучить здесь.