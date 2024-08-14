«Ливерпуль» и Мамардашвили договорились об условиях контракта. За вратаря «Валенсии» предлагают 35 млн евро
«Ливерпуль» согласовал личные условия контракта с Георгием Мамардашвили.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Валенсии» согласен на трансфер, даже если ему придется провести один или два года в аренде.
Сейчас грузинского игрока готов арендовать «Борнмут». В перспективе мерсисайдцы видят в нем замену Алиссону. По информации журналиста Маттео Моретто, «Ливерпуль» предлагает за 23-летнего игрока 35 млн евро.
В настоящий момент агенты футболиста находятся в Валенсии для проведения переговоров с клубом. Соглашение пока не было достигнуто.
Статистику Мамардашвили можно изучить здесь.
С каждым годом он прогрессирует и будет в расти цене. И за 35 млн купить его через год другой, уже не получится
Не вижу проблемы, взять его сейчас и отправить набираться опыта игры в АПЛ на сезоне два. Аллисон по-прежнему один из лучших вратарей мира и сможет держать уровень ещё несколько лет
На рынке молодых и самое главное, хороших, вратарей с прицелом на топ клуб очень мало и все они разойдутся рано или поздно по топарям) не вижу проблемы, купить игрока за, относительно небольшую сумму
Учитывая ещё и тот факт, что Келлехер уйдет лимонов за 15+5, всё равно не хочет сидеть на скамейке и уже давно созрел для игры в основе в другом клубе
Хз чо за негатив) ну на худой конец, отправим его подменять Эндо)
Все продумано
Очень грамотный трансфер.
Боули, ты где? Отличный голкипер! Фас!