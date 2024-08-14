«Ливерпуль» и Мамардашвили договорились об условиях контракта. За вратаря «Валенсии» предлагают 35 млн евро

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Борнмут Георгий Мамардашвили деньги Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» согласовал личные условия контракта с Георгием Мамардашвили.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Валенсии» согласен на трансфер, даже если ему придется провести один или два года в аренде.

Сейчас грузинского игрока готов арендовать «Борнмут». В перспективе мерсисайдцы видят в нем замену Алиссону. По информации журналиста Маттео Моретто, «Ливерпуль» предлагает за 23-летнего игрока 35 млн евро.

В настоящий момент агенты футболиста находятся в Валенсии для проведения переговоров с клубом. Соглашение пока не было достигнуто.

Статистику Мамардашвили можно изучить здесь.

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53 комментария
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Аллисону 32 года только в октябре стукнет, и второй номер Келлехер на подмене. Зачем им Мамардашвили?
+49
-6
+43
Ответ Фанат Сан-Марино
Аллисону 32 года только в октябре стукнет, и второй номер Келлехер на подмене. Зачем им Мамардашвили?
Грузин на 1-2 года уйдет в Борнмут, а там Алисон уже и к арабам поедет
+27
-1
+26
Болельщики Ливерпуля пишут, что есть более актуальные позиции для усиления. Им виднее, но как я понимаю, руководство Ливерпуля хочет посмотреть на что способен Слот имея под рукой состав, который под руководством Юргена был в тройке. А Мамарадишвили трансфер талантливейшего вратаря в перспективе 2-3 лет за смешные по нынешним временам 35 млн.
+12
-1
+11
Ответ trav
Зачем это Валенсии? За три копейки продавать одного из самых перспективных вратарей в Европе (если не самого). Ливерпуль сколько за Алиссона платил? А МС за Эдерсона? Вот за грузина Валенсия должна требовать не меньше
а тут Валенсию никто и спрашивать не будет , 35 это вроде отступные по контракту
+10
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+10
Бл, ребята
С каждым годом он прогрессирует и будет в расти цене. И за 35 млн купить его через год другой, уже не получится
Не вижу проблемы, взять его сейчас и отправить набираться опыта игры в АПЛ на сезоне два. Аллисон по-прежнему один из лучших вратарей мира и сможет держать уровень ещё несколько лет
На рынке молодых и самое главное, хороших, вратарей с прицелом на топ клуб очень мало и все они разойдутся рано или поздно по топарям) не вижу проблемы, купить игрока за, относительно небольшую сумму
Учитывая ещё и тот факт, что Келлехер уйдет лимонов за 15+5, всё равно не хочет сидеть на скамейке и уже давно созрел для игры в основе в другом клубе
Хз чо за негатив) ну на худой конец, отправим его подменять Эндо)
+12
-3
+9
Ответ trav
Зачем это Валенсии? За три копейки продавать одного из самых перспективных вратарей в Европе (если не самого). Ливерпуль сколько за Алиссона платил? А МС за Эдерсона? Вот за грузина Валенсия должна требовать не меньше
Так и Ливерпулю он зачем )?Есть Алисон ,и не решены проблемы в центре полузащиты ,а Валенсия нищая даже по меркам ла лиге
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Купят, оставят в аренде, через год Алиссон в СА, и готовый вратарь на подмене уже есть.
Все продумано
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Ответ Фанат Сан-Марино
Аллисону 32 года только в октябре стукнет, и второй номер Келлехер на подмене. Зачем им Мамардашвили?
Келлехер давно думает уйти. В том году получал много времени, потому что Алиссон ломался. Но при живом Алиссоне даже в не самой крутой форме Келлехер будет на банке. Так что, возможно, Мамардашвили, потенциально, замена обоим в перспективе.
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Ответ melwood- lfc
Бл, ребята С каждым годом он прогрессирует и будет в расти цене. И за 35 млн купить его через год другой, уже не получится Не вижу проблемы, взять его сейчас и отправить набираться опыта игры в АПЛ на сезоне два. Аллисон по-прежнему один из лучших вратарей мира и сможет держать уровень ещё несколько лет На рынке молодых и самое главное, хороших, вратарей с прицелом на топ клуб очень мало и все они разойдутся рано или поздно по топарям) не вижу проблемы, купить игрока за, относительно небольшую сумму Учитывая ещё и тот факт, что Келлехер уйдет лимонов за 15+5, всё равно не хочет сидеть на скамейке и уже давно созрел для игры в основе в другом клубе Хз чо за негатив) ну на худой конец, отправим его подменять Эндо)
Для понимания стратегии нужно базовое понимание стратегии. Большинство людей его не имеет и думает о тактике. Для стратегии грузин идеален. По тактике не нужен. Вот почему такая реакция)
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Ответ Фанат Сан-Марино
Аллисону 32 года только в октябре стукнет, и второй номер Келлехер на подмене. Зачем им Мамардашвили?
Потому что Келлехер с островов, а на островах крутой вратарь - это редкость. Ну и видимо само руководство он не впечатляет
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Наверное трансфер на вырост всё же лучше, чем 0 трансферов.
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По-моему, невероятная глупость. Усилить чуть ли не единственную позицию в команде, которую нет необходимости усиливать
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По моему очевидно, что следующий сезон Алиссона последний в Ливерпуле и руководство об этом знает, иначе бы не было этого трансфера. Мамардашвили пройдет обкатку и будет следующим вратарем клуба.
+4
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+3
Ответ Вини Пух
Ага, денег нет, а купить на не проблемную позицию игрока и отдать в аренду, да!!!
Да есть у них деньги, им сам этот испашка отказал) слишком любит Родину
+3
0
+3
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Потому что Келлехер с островов, а на островах крутой вратарь - это редкость. Ну и видимо само руководство он не впечатляет
Грузинские топовые вратари же каждый год переходят в лучшие команды Англии.
+3
0
+3
Не понимаю таких действий от Ливерпуля
+7
-4
+3
Ответ Alex Norbert
Руководство хочет посмотреть на что способен Слот с составом Юргена, при этом планируя купить Субименди, ну да, ну да
Так они и Юргену хотели опорного приобрести перед старом прошлого сезона. Не вышло. Проблема не сегодня и не вчера возникла.
+4
-1
+3
Ага, денег нет, а купить на не проблемную позицию игрока и отдать в аренду, да!!!
+7
-4
+3
Мамардашвили становится главным топом Грузии.
+3
-1
+2
Хороший опорник, спасибо
+2
0
+2
Ответ dr. cage
Отваливать 30 лямов за вратаря, когда Алиссон на изи ещё 2-3 сезона проведет и при этом не имея в команде нормального опорника.. Да уж.. Они хотят, чтобы Слот трофеи брал с временными клопповскими затычками в основе?
4:0
+4
-2
+2
Топ воротчик.
Очень грамотный трансфер.
+2
0
+2
Где ты Ливерпуль? ждёт тебяяяя грузииииин
+2
0
+2
Ответ Фанат Сан-Марино
Аллисону 32 года только в октябре стукнет, и второй номер Келлехер на подмене. Зачем им Мамардашвили?
Затем, что Мамардашвили такой мощный проспект, что фамилию Келлехера никто и не вспомнит, если грузин заиграет. А на это есть все шансы
+3
-1
+2
Ответ Вини Пух
Ага, денег нет, а купить на не проблемную позицию игрока и отдать в аренду, да!!!
Не переплачивать за игроков не равно "не иметь денег", а равно "грамотно ими распоряжаться".
+1
0
+1
Ответ iegord
По-моему, невероятная глупость. Усилить чуть ли не единственную позицию в команде, которую нет необходимости усиливать
Видимо, Аллисон собрался за баблом в СА.
+3
-2
+1
Ответ drfrimen
Вообще не понимаю, такие деньги за игрока который не будет первым номером... Столько позиций можно усилить, а они покупают вратаря
Копейки
+1
0
+1
35 слишком мало
Боули, ты где? Отличный голкипер! Фас!
+1
0
+1
Вообще не понимаю, такие деньги за игрока который не будет первым номером... Столько позиций можно усилить, а они покупают вратаря
+2
-1
+1
я мечтал чтоб после чемпионата Европы Арсенал его купит вместо Райя
+1
0
+1
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