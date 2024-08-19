РФС и РПЛ консультируются по поведению директора «Оренбурга» во время матча с «Ростовом» и высказываний после игры. Андреев спорил с резервным арбитром и участвовал в потасовке

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Оренбург Дмитрий Андреев Футбол

РФС и РПЛ рассматривают поведение директора «Оренбурга» во время матча с «Ростовом».

Напомним, в протокол матча 5-го тура Мир РПЛ внесено агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в отношении судей. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова.

«РБ Спорт» опубликовал видеозаписи взаимодействия Андреева с судьями во время матча. В конце 1-го тайма директор «Оренбурга» подошел к кромке поля и что-то сказал резервному арбитру матча, а затем, уходя в подтрибунное помещение, продолжил эмоционально говорить что-то судьям, активно жестикулируя. В конце матча Андреев вступил в потасовку с резервным судьей.

Сообщается, что в настоящее время РФС и РПЛ проводят консультации по ситуации с поведением и высказываниями Андреева.

Как отработали судьи, сидевшие на ##### по мнению директора «Оренбурга»? Разбор Спортса’’ c Лапочкиным

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8 комментариев
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Как уже писали другие, Слуцкого, который ни в каком клубе уже не работал, смогли за шутку оштрафовать и без консультаций. И главное - отберут ли у Андреева фан айди?
+7
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Спортс раздобыл стенограмму консультаций.
- #####, ######## ####### Андреева ## ###?
- ######, #####, этот #######!
- Ну его # #####!
- ему #####, #####, отвечаю!
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А че тут консультироваться - отбирайте фан уйди))
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Настоящие кловуны.
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лишить его 21 го)
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В чëм смысл консультации?
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судья продажная
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Ответ ОЛЛС1911
Как уже писали другие, Слуцкого, который ни в каком клубе уже не работал, смогли за шутку оштрафовать и без консультаций. И главное - отберут ли у Андреева фан айди?
Отсюда можно сделать вывод, что у Слуцкого хватает здесь "поклонников".)
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