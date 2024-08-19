РФС и РПЛ консультируются по поведению директора «Оренбурга» во время матча с «Ростовом» и высказываний после игры. Андреев спорил с резервным арбитром и участвовал в потасовке

РФС и РПЛ рассматривают поведение директора «Оренбурга» во время матча с «Ростовом».

Напомним, в протокол матча 5-го тура Мир РПЛ внесено агрессивное поведение спортивного директора « » в отношении судей. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова.

«РБ Спорт» опубликовал видеозаписи взаимодействия Андреева с судьями во время матча. В конце 1-го тайма директор «Оренбурга» подошел к кромке поля и что-то сказал резервному арбитру матча, а затем, уходя в подтрибунное помещение, продолжил эмоционально говорить что-то судьям, активно жестикулируя. В конце матча Андреев вступил в потасовку с резервным судьей.

Сообщается, что в настоящее время и проводят консультации по ситуации с поведением и высказываниями Андреева.

Как отработали судьи, сидевшие на ##### по мнению директора «Оренбурга»? Разбор Спортса’’ c Лапочкиным